Большинство немцев высказались против поставок ракет Taurus на Украину

Tекст: Дарья Григоренко

Опрос проведен по заказу телеканала ARD. В нем участвовали 1288 человек. Отмечается, что доля тех, кто выступает за отправку ракет, сократилась на 7 п. п. по сравнению с августом 2023 года, при этом скептически настроенных граждан стало на 9 п. п. больше, передает ТАСС.

62% респондентов опасаются сценария, при котором Германия могла бы быть втянута в боевые действия на Украине. 70% выразили опасения, что ФРГ может стать объектом прослушки со стороны российских спецслужб. 74% одобряют рост расходов на оборону до 2% от ВВП.

В четверг оппозиция решила вынести на голосование в Бундестаге резолюцию о поставках Taurus Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Германия сделала неправильные выводы из утечки о планах бундесвера.