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    Запад вынуждает Украину перейти к тактике контрударов
    Путин рассказал, как его отговаривали от полета на Ту-160М
    Военный эксперт: США пытаются втянуть Россию в конфликт европейского масштаба
    Илзе Лиепу лишили гражданства Литвы
    Российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ между Вербовым и Работино
    Швеция официально вошла в НАТО
    МИД пригрозил США выдворением дипломатов из Москвы
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    Определена сумма иска Газпрома к польским компаниям
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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Ядерная энергетика в Турции – драйвер российского влияния на Востоке

    Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Игры будущего – невозможное стало возможным

    Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Либералы – наследники не декабристов, а «Бесов»

    Декабристское наследие со времен Сенатской площади лежит в нашей истории, никем не тронутое. Герои 1812 года были и остались единственными революционерами, которые пришли в русскую историю с состраданием к родине в сердце.

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    7 марта 2024, 17:44 • Новости дня

    Оппозиция в Германии потребовала от парламента разрешить поставку Taurus Украине

    Оппозиция решила вынести на голосование в Бундестаге резолюцию о поставках Taurus Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Фракция оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на следующей неделе вновь вынесет на голосование в парламент Германии резолюцию о поставках Украине ракет Taurus, заявил газете Rheinische Post первый парламентский секретарь фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай.

    Фрай считает, что парламент должен взять на себя руководство действиями по поставкам дальнобойных ракет Украине. В резолюции говорится, что правительство ФРГ призывает незамедлительно выполнить просьбу Украины о поставке крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов бундесвера. При этом отмечается, что ракеты должны быть поставлены в максимально возможном объеме, передает ТАСС.

    Канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено. Глава Минобороны Германии Борис Писториус раскритиковал призыв президента Франции Эммануэля Макрона «перестать быть трусами» в ситуации с помощью Украине.

    Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Германия сделала неправильные выводы из утечки о планах бундесвера.

    6 марта 2024, 18:38 • Новости дня
    Эксперт: Уничтожение Abrams танком Т-72БЗ подрывает инженерный престиж Америки

    Военный эксперт Бартош: Ликвидация Abrams танком Т-72БЗ окажет отрезвляющее воздействие на западные страны

    Эксперт: Уничтожение Abrams танком Т-72БЗ подрывает инженерный престиж Америки
    @ РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Танки Abrams долгое время считались непобедимой машиной. Однако благодаря точным действиям российского экипажа Т-72БЗ миф о превосходстве американского ВПК был развеян окончательно. Западные страны теперь дважды подумают перед отправкой ВСУ новых партий военной техники, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее экипаж Т-72БЗ уничтожил танк Abrams на Авдеевском направлении.

    «При рассмотрении истории с уничтожением экипажем Т-72БЗ американского танка Abrams стоит обратить внимание на два аспекта. Во-первых, речь идет о моральной победе. Долгое время западные СМИ рисовали перед нами картину непобедимой машины, ликвидировать которую практически невозможно. Этот миф мы уже разрушили, а теперь бойцы благодаря умелым и слаженным действиям закрепили успех», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Таким образом, следует ожидать морального подъема российских солдат. Многие люди, находящиеся на фронте, воспримут данную новость с очевидной радостью. Подвиг товарищей по оружию будет вдохновлять их на новые свершения, сводя на нет какие-либо опасения перед расхваленной западной техникой», – отмечает он.

    «Во-вторых, произошедшее – это еще и огромное достижение военно-промышленного комплекса России. Формально танк Т-72БЗ принадлежит к более старому поколению, чем Abrams. Однако это не помешало ему не просто вести бой на равных, но и ликвидировать машину противника», – подчеркивает собеседник.

    «Мы еще раз показали всему миру, что нашей инженерной школе нет равных. Успехи конструкторов и высокий профессионализм экипажа позволили достичь блистательного результата на фронте. Танк был поражен максимально точным ударом, оправиться от которого не было ни единого шанса», – уточняет эксперт.

    «Ликвидация Abrams в некотором роде окажет отрезвляющее воздействие на западные страны и США в частности. Теперь перед отправкой ВСУ очередной партии якобы непобедимой техники, они дважды подумают о последствиях этого решения, ведь на кону будет стоять в том числе и их инженерный престиж», – резюмирует Бартош.

    Ранее экипаж Т-72БЗ уничтожил танк Abrams. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны. Подчеркивается, что команда нанесла поражение противнику с первого выстрела. Ликвидация американской машины произошла на Авдеевском направлении.

    Российским военным удавалось подбить Abrams и до этого. Так, в конце февраля бойцы ВС РФ уничтожили танк при помощи FVP-дрона. Эксперты отмечали, что данное событие означает коренной перелом в восприятии международным сообществом продукции американского ВПК. В частности, указывалось, что западные танки не имеют защиты башни, а также не оснащены средствами борьбы с беспилотниками.

    Позже военные группировки «Центр» отчитались об уничтожении еще одного Abrams. Машина также была ликвидирована при помощи дрона. «Летели, увидели столб дыма, танк двигался со средней скоростью. Сначала не понимали, что это за техника. Когда подошли поближе, убедились, что это за танк. Ударили его ближе к башне сверху. Потом, когда пересматривали материал, убедились, что это был еще один Abrams», – сказал военный, принимавший участие в нанесении удара.

    Третий танк был ликвидирован в понедельник у поселка Бердычи. На этом фоне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинское командование переоценило эффективность Abrams. По его мнению, машина до сих пор представляет определенную опасность, однако ВС РФ не раз демонстрировали способность противостоять таким вызовам.

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    6 марта 2024, 19:35 • Новости дня
    В Минобороны рассказали об ударе по Одессе во время визита Зеленского
    В Минобороны рассказали об ударе по Одессе во время визита Зеленского
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    ВС России нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что удар был нанесен в 11.40 мск. Отмечается, что в ангаре осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута, объект поражен.

    Ранее СМИ сообщали, что украинский президент Владимир Зеленский находился в Одессе, когда там произошел взрыв.

    Позже греческие СМИ сообщили о нападении на кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Одессе, утверждается, что машина украинского лидера была атакована ракетой незадолго до встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

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    7 марта 2024, 13:07 • Новости дня
    Путин поздравил военных летчиц в Краснодаре с 8 Марта

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища отметил, что 8 Марта – это очень добрый весенний праздник.

    «Разумеется, в преддверии 8 Марта хочу вас всех поздравить с наступающим праздником. Хороший весенний праздник, очень добрый», – сказал глава государства, открывая встречу, передает ТАСС.

    «Я желаю вам успехов по службе и семейного счастья. Уверен, что все у вас получится, потому что вы люди с характером, целенаправленно действуете, идете к своей цели», – добавил Путин, обращаясь к выпускницам.

    Глава государства отметил, что российские женщины достойно несут службу Родине в зоне специальной военной операции.

    Напомним, Путин прилетел в четверг в Краснодар, где встретился с военными летчицами. Беседа проходит в преддверии 8 Марта в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова.

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    7 марта 2024, 13:37 • Новости дня
    Суперснайпера ВСУ Основенко ликвидировали в зоне спецоперации

    Военкор Татаринов заявил о ликвидации суперснайпера ВСУ Основенко в зоне спецоперации

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ликвидировали суперснайпера ВСУ Владимира Основенко, сообщил военкор Руслан Татаринов.

    В своем Telegram-канале он указал, что снайпер служил в 241-й бригаде теробороны. По его словам, российские военные ликвидировали Основенко в населенном пункте Ивановское.

    Ранее сообщалось о гибели генерала ВСУ летчика-снайпера Станислава Павловича.

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    6 марта 2024, 20:40 • Новости дня
    В Сербии заподозрили Бербок в копировании речи деда-нациста

    Экс-глава сербской спецслужбы Вулин заподозрил Бербок в копировании речи деда-нациста

    В Сербии заподозрили Бербок в копировании речи деда-нациста
    @ dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Германии Анналена Бербок проводит направленную против Сербии и России политику, пропагандируя взгляды своего деда-нациста, заявил бывший глава Агентства безопасности и информации Сербии, лидер «Движения социалистов» Александр Вулин.

    «Поскольку дед-нацист «защищал» Европу от СССР, неудивительно, что его внучка «защищает» Европу от сербов и русских, даже когда на нее не нападают», – отметил Вулин, его слова приводятся в опубликованном заявлении «Движения социалистов», передает ТАСС.

    Слова Бербок о том, что «сердце Европы сейчас бьется в Киеве» по аналогии с тем, как оно «билось в Сараево» во время конфликта в Боснии и Герцеговине при распаде Югославии, указывают на то, что «сербам нет места в ЕС, как и россиянам», заявил Вулин.

    Он также отметил, что неясно, писала ли Бербок свое заявление самостоятельно или заимствовала речь своего деда-нациста, награжденного в 1944 году орденом «За военные заслуги».

    Ранее газета Bild опубликовала документы, в которых говорится, что дед Анналены Бербок Вальдемар был офицером вермахта. Сама Бербок заявила, что ей не было известно содержание этих документов.

    Коментарии (9)
    7 марта 2024, 10:16 • Новости дня
    Российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ между Вербовым и Работино

    Рогов: ВС России взяли четыре опорных пункта ВСУ на участке между Вербовым и Работино

    Российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ между Вербовым и Работино
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные за сутки взяли четыре опорных пункта ВСУ на участке между пунктами Вербовое и Работино, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, ВС России за последние сутки взяли четыре опорника ВСУ на участке между Работино и Вербовым. Накануне вечером и ночью противник потерял порядка 50 боевиков, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что в селе Работино продолжаются бои, российские военные контролируют южную часть населенного пункта, а основные бои идут в развалинах школы и дома культуры.

    Он отметил, что ВСУ продолжают перебрасывать в этот район живую силу и технику, в том числе тяжелую, и массово применяют БПЛА.

    Ранее Рогов рассказал, что на линии боевого соприкосновения в Запорожской области наблюдается активизация боевых действий.

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    7 марта 2024, 14:30 • Новости дня
    Военный эксперт: США пытаются втянуть Россию в конфликт европейского масштаба

    Военный эксперт Сивков: США пытаются втянуть Россию в конфликт европейского масштаба

    Военный эксперт: США пытаются втянуть Россию в конфликт европейского масштаба
    @ Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Судьба американского и европейских правительств во многом зависит от исхода СВО. В интересах Вашингтона вовлекать Россию в противостояние с другими европейскими странами. При этом сам альянс НАТО прямого участия в боевых действиях принимать не будет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Константин Сивков. Ранее в России заявили о возможности начала крупномасштабного конфликта в Европе.

    «Генерал-полковник Владимир Зарудницкий абсолютно прав, говоря о рисках конфликта. Когда человек столь высокого статуса предупреждает о возможности втягивания страны в противостояние с другими государствами, к этому стоит прислушиваться. Дело в том, что западные элиты, в частности американские, поставили слишком многое на поражение России в зоне СВО», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

    «При безоговорочной победе ВС РФ над ВСУ Вашингтон ждет существенная потеря глобальных позиций. Их влияние будет снижаться как в политическом, так и в экономическом плане. Не исключаю, что произошедшее усилит социальные противоречия и в Штатах, и на территории их союзников. Местные правительства могут быть буквально сметены», – отмечает эксперт.

    «Поэтому Вашингтону не остается ничего другого, кроме как начать борьбу за собственное выживание. Достичь этого они попытаются за счет постепенного расширения зоны боевых действий. Для того чтобы снизить риски неконтролируемой эскалации, США применят тактику провоцирования конфликтов низкой интенсивности», – полагает собеседник.

    «Таким образом, мы будем иметь дело с медленным и постепенным втягиванием в противостояние с Россией отдельных европейских государств. Первыми жертвами могут стать восточные страны региона. Со временем есть риск расширения зоны конфликта и на запад. Суть задумки Вашингтона в том, чтобы государства вступали в конфликт как самостоятельные акторы, чтобы альянсу не пришлось вмешиваться», – указывает он.

    «И тогда с позиции внешнего наблюдателя ситуация будет выглядеть как череда двусторонних конфликтов без прямого вовлечения НАТО. Опасность этого исхода крайне велика. Начинать подготовку к данному сценарию следует уже сейчас, чтобы встретить противника во всеоружии», – резюмирует Сивков.

    Ранее в России заявили о возможности превращения конфликта на Украине в крупномасштабную войну в Европе. Об этом в статье для февральского номера журнала «Военная мысль» написал начальник академии Генштаба генерал-полковник Владимир Зарудницкий. По его мнению, в настоящий момент прогнозирование дальнейшего развития геополитической обстановки становится крайне затруднительным.

    Он отметил, что западные страны ставят своей целью «стратегическое поражение России». На этом фоне окончание боевых действий в зоне СВО не будет знаменовать завершение конфронтации Москвы и Вашингтона, в связи с чем необходимо существенно повысить требования к системе военной безопасности страны.

    Зарудницкий подчеркнул, что в настоящее время особую значимость приобретает развитие отношений с международными акторами, придерживающихся нейтралитета. «За редким исключением, это не долгосрочные союзники России, но потенциал этих стран, в том числе военный, необходимо учитывать при планировании мер обеспечения военной безопасности нашего государства», – уточнил он.

    Особый интерес, по его мнению, в этом плане представляет Африканский континент, Латинская Америка и Юго-Восточная Азия. Кроме того, начальник академии Генштаба призвал усилить внимание в отношении угроз внутренней безопасности РФ, поскольку США могут попытаться дестабилизировать обстановку в России, используя «религиозные, этнические и цивилизационные противоречия».

    Статья Зарудницкого вышла на фоне продолжающейся милитаризации Европы. Так, в Германии планируют возродить практику общей воинской обязанности. Об этом пишет издание Spiegel. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала причины появления этой инициативы. Эксперты отмечали, что данное предложение, скорее всего, будет поддержано населением страны, однако ФРГ сумеет обеспечить набор лишь 3-4 тыс. новобранцев ежегодно.

    Провоенные настроения заметно выросли и во Франции. Так, глава государства Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки на Украину сухопутных войск НАТО. Тем не менее, по данным социологических опросов, проведенных изданием Le Figaro, 76% граждан республики выступают против намерений президента. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, чем именно вызваны милитаристские призывы Макрона.

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    7 марта 2024, 11:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил переход Украины от идеи «контрнаступа» к контрударам

    Политолог Скачко: Запад устроит переход Украины к тактике контрударов

    Эксперт объяснил переход Украины от идеи «контрнаступа» к контрударам
    @ REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина переходит от планов о контрнаступлении к словам о создании ударных групп из-за нехватки оружия и живой силы. Запад, в свою очередь, больше не верит в победу ВСУ, но хочет дальше давить на Россию, поэтому такая стратегия Киева их также устроит. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине сообщили о подготовке в этом году контрударов.

    «В ВСУ наблюдается дефицит живой силы и вооружения, поэтому собрать ресурсы на полноценное контрнаступление они не смогут. Тем не менее желание получать помощь от западных стран, в том числе и финансовую, у руководства страны сохраняется. Поэтому офис Зеленского попробует создать одну или несколько групп для контрударов по российским позициям», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Запад, в свою очередь, сейчас использует Украину уже не для того, чтобы нанести поражение России, а чтобы вынудить Москву сесть за стол переговоров на максимально невыгодных для нее условиях. И в первую очередь это необходимо для сохранения лица. Чтобы попытаться достичь цели, они и дальше руками ВСУ будут имитировать бурную деятельность на поле боя. И ударные группировки вполне для этого подойдут», – отмечает собеседник.

    «России между тем следует готовиться к такому развитию событий. В частности, противник наверняка попытается выявить слабые места в нашей обороне. Помогать ему в этом будут западные разведки. В ответ на это нам необходимо усилить работу нашей агентуры, отслеживать передвижения частей ВСУ и готовить оборонные сооружения к возможным штурмам», – резюмировал Скачко.

    Ранее командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил, что ВСУ необходимо стабилизировать линию фронта и сделать максимальную перегруппировку. Для этого, по его мнению, нужно вывести части, которые требуют доукомплектования и обновления, на полигоны и создать ударное формирование и в 2024 году использовать его для наступления на Российскую армию.

    Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев подчеркнул, что эту инициативу украинского командования ждет судьба предыдущего «контрнаступа». «Планируемое очередное контрнаступление ВСУ обречено на провал. Их контрнаступление ждет такая же плачевная участь, как и предыдущее», – сказал он РИА «Новости».

    Любопытно, но ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что ВСУ планируют весной атаковать российские укрепрайоны, после того как «русские закончат свое наступление». «Сейчас ход противника. Он закончится, и, я думаю, начнется наш», – цитирует его «Коммерсант». Кроме того, в конце февраля Владимир Зеленский заявил, что Украина начнет новое контрнаступление, и, не углубляясь в детали, пообещал России «сюрпризы».

    Однако главком ВСУ Александр Сырский в середине февраля признавал, что ситуация в зоне боевых действий на Украине «довольно сложная», в связи с чем украинская армия «перешла от наступательных действий к ведению оборонительной операции».

    Он подчеркивал, что в ходе оборонительных действий ВСУ будут пытаться использовать укрепления, средства беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы для удержания подготовленных рубежей обороны. Кроме того, он пожаловался на Запад, который, по его мнению, оказывает мало поддержки офису Зеленского.

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    7 марта 2024, 08:39 • Новости дня
    Украинский пленный рассказал о 55 днях в подвале в Авдеевке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный украинский военнослужащий Владимир Бугарь, взятый в Авдеевке, рассказал, что получил обморожение ног из-за ужасных условий содержания, их подразделению пришлось 55 суток просидеть в подвале.

    По его словам, их части выдали оружие и перебросили в район Авдеевки, где они просидели в подвале 55 суток. Бугарь рассказал, что один из его сослуживцев был ранен в лопатку, причем пуля застряла в теле, а сам он отморозил конечности, передает РИА «Новости».

    Он рассказал также, что попал в армию после того, вызвали в сельсовет, где сказали, что «нужно зарегистрироваться», после чего забрали, отобрали все документы и отвезли в Покровск, как заключенных – без воды и еды.

    Когда началось освобождение Авдеевки российскими войсками, Бугаря с раненым сослуживцем руководство решило вывести. Их «дотащили» до Авдеевки и положили в заброшенном детском саду, пообещав забрать, но так и не забрали.

    «Российские военнослужащие подошли к нам первые, мы сразу сдались. Мы, наверное, умерли бы от голода, если бы не они. Нам оказали медпомощь и накормили. Я им очень благодарен... Слава богу, ваши ребята помогли нам и оставили в живых», – заключил пленный.

    Ранее пленный украинский военнослужащий Сергей Гуд рассказал, что спецслужбы забрали украинских военных, критиковавших нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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    7 марта 2024, 16:03 • Новости дня
    Илзе Лиепу лишили гражданства Литвы

    Президент Литвы лишил балерину Илзе Лиепу гражданства республики

    Илзе Лиепу лишили гражданства Литвы
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Литвы Гитанас Науседа лишил балерину Илзе Лиепу гражданства балтийской республики из-за поддержки России, ее действия и публичные высказывания сочли угрозой интересам безопасности Литвы, сообщил пресс-атташе главы государства Ридас Ясуленис.

    Ясуленис уточнил, что президент согласился с рекомендацией комиссии по вопросам гражданства. По его словам, Лиепа представляет угрозу безопасности Литвы и ее союзникам, передает ТАСС.

    Литовское гражданство балерина получила в 2000 году за выступления на сцене Большого театра с литовским танцовщиком Пятрасом Скирмантасом.

    В интервью российским СМИ Лиепа называла происходящее на Украине противостоянием фундаментальных ценностей, а также заявила, что доверяет президенту России Владимиру Путину и не собирается менять позицию из-за возможного лишения ее литовского гражданства.

    Ранее комиссия по гражданству Литвы направила президенту страны Гитанасу Науседе рекомендацию о лишении балерины Илзе Лиепы гражданства республики. До этого гражданства Литвы лишили фигуристку Маргариту Дробязко.

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    6 марта 2024, 20:34 • Новости дня
    Шольц: Утечка разговора военных не подорвала доверие союзников к Германии
    Шольц: Утечка разговора военных не подорвала доверие союзников к Германии
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Факт утечки разговора германских военных, в ходе которого обсуждались сценарии удара по Крымскому мосту, не подорвала отношения с партнерами, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Берлине.

    Трансляцию выступления Шольца провел телеканал Welt. Он выразил уверенность в том, что доверие между Германией и ее союзниками и друзьями настолько высокое, что произошедшее не подорвет его. По его словам, сегодня на заседании правительства говорилось о том, что все, с кем ФРГ вышла на контакт, ответили, поэтому можно на это опираться. Канцлер не уточнил, что именно ответили партнеры ФРГ, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова резко высказалась в адрес немецких офицеров, принимавших участие в обсуждении атаки на Крымский мост. Она также добавила, что вызванный в МИД посол Германии Александер Ламбсдорфф не стал отрицать подлинность разговора немецких офицеров.

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    7 марта 2024, 15:09 • Новости дня
    Российские войска в зоне спецоперации улучшили позиции на всех направлениях
    Российские войска в зоне спецоперации улучшили позиции на всех направлениях
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России за последние сутки улучшили свое положение по всем направлениям, сообщило российское Министерство обороны в четверг.

    На Купянском направлении Западная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ у Новоселовского и Стельмаховки в ЛНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отражены шесть контратак 57-й мотопехотной бригады ВСУ у Синьковки в Харьковской области. Украинская сторона за сутки на этом направлении потеряла до 40 человек и САУ «Гвоздика».

    На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные рубежи и отразила атаку украинских штурмовиков 31-й механизированной бригады у Новомихайловки в ДНР.

    У Озаряновки, Курдюмовки, Георгиевки и Победы (ДНР) поражены живая сила и техника 24-й, 28-й, 33-й механизированных, 79-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ.

    Украинская сторона потеряла за стуки на этом направлении до 200 человек, три танка, две БМП, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-20. Ликвидированы четыре склада боеприпасов ВСУ.

    На Авдеевском направлении группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 24-й, 78-й, 110-й механизированных бригад ВСУ у Майорска, Новгородского и Орловки в ДНР.

    Отражены четыре атаки украинских штурмовиков у Ленинского, Новгородского и Розовки, семь контратак у Петровского, Бердычей, Орловки, Тоненького и Первомайского в ДНР.

    Украинская сторона за сутки там потеряла до 390 человек, две бронемашины, САУ «Гвоздика». Уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и поразила скопления живой силы и техники 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 128-й бригад теробороны у Шевченко, Старомайорского, Урожайного (ДНР) и Новодаровки (Запорожская область). У Водяного (ДНР) отражена контратака 72-й механизированной бригады ВСУ. Украинская сторона за сутки потеряла там до 160 человек, два БТР и ЗРК «Стрела-10».

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» заняла более выгодные позиции и поразила живую силу и технику 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты и 15-й бригады нацгвардии Украины у Работино, Вербового, Новоданиловки, Степового (Запорожская область) и Новотягинки (Херсонская область).

    Украинская сторона потеряла до 30 человек, два танка, американскую артиллерийскую систему М777, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-В». Уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили украинский склад топлива для военной техники, пункт управления 80-й десантно-штурмовой бригады.

    Средства ПВО за сутки сбили шесть снарядов РСЗО HIMARS и французскую управляемую авиабомбу AASM Hammer. Уничтожены 123 украинских дрона.

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    7 марта 2024, 15:14 • Новости дня
    В МИД сообщили, что Украина начала уничтожать Донбасс за неделю до СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска начали операцию по уничтожению Донбасса еще за неделю до начала российской специальной военной операции, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    По словам Мирошника, Киев начал боевые действия 18 февраля – украинская группировка, впятеро превосходившая армии ДНР и ЛНР, рассчитывала снести боевые позиции в Донбассе «по сербскому сценарию», который был реализован в Хорватии в 1995 году, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин отметил доблесть и отвагу ополченцев и добровольцев, которые с первых дней встали на защиту Донбасса от агрессии захвативших в Киеве власть неонацистов.

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    7 марта 2024, 14:42 • Новости дня
    Захарова отреагировала на рекомендацию МИД Германии не посещать Россию

    Tекст: Вера Басилая

    В Берлине опасаются, что их граждане приедут в Россию и поймут, что власти все это время их обманывали, заявила RTVI официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

    Представитель МИД России считает, что последние рекомендации Берлина гражданам Германии не посещать Россию, говорят о том, что проамериканские власти боятся, что немцы пообщаются с россиянами и поймут, что их правительство их обдурило, передает РИА «Новости».

    Ранее МИД ФРГ рекомендовал гражданам Германии не посещать Россию, а также предостерег от поездки в Белгородскую, Курскую, Брянскую, Воронежскую и Ростовскую области, а также в Краснодарский край.

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    7 марта 2024, 11:31 • Новости дня
    Politico: Шольц боится отвечать перед Россией в случае отправки ракет Украине

    Politico: Шольц боится отвечать перед Россией в случае отправки ракет Taurus Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц не будет отправлять ракеты Taurus Украине, так как понимает, что ему придется отвечать за это перед Россией, пишет Politico.

    Издание подчеркивает, что поставки Киеву такого оружия в любом случае встревожили бы российского президента Владимира Путина, Шольц понимает, что Москва приняла бы ответные меры против Германии, передает РИА «Новости».

    Также Politico указывает на то, что большие потери Германии в противостоянии с Россией в течение XX века и в ходе Первой и Второй мировых войн сформировали «коллективную психику немцев». В этой связи понятно их устойчивое нежелание эскалировать отношения с Москвой.

    Кроме того, авторы статьи добавляют, что нежелание Шольца идти ва-банк ради Киева допускает мысль о вероятности соглашения Киева на мирные переговоры.

    Напомним, Макрон не исключил, что западные военные могут быть направлены на Украину. Позднее он заявил, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию.

    Канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, напротив, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено.

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус раскритиковал призыв президента Франции Эммануэля Макрона «перестать быть трусами» в ситуации с помощью Украине.

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