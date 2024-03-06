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    В мире очень мало стран, способных воевать, и это хорошо. Но обратная сторона этого латентного пацифизма – неспособность к индивидуальной жертве ради коллективной цели.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Новый железный занавес Запада оказался дырявым

    Мир, долгое время живший с открытыми границами, когда люди с деньгами и свободным временем могли беспроблемно мотаться по всему свету, уходит в прошлое. Россия ни от кого не закрывается, но Запад стремится возвести вокруг нее новый железный занавес. Но кому он этим вредит?

    2 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов На Украине понадобится специальная гуманитарная операция

    По прошествии двух лет специальной военной операции начинает вырисовываться контур того, что будет представлять собой проигравшая Украина, и что предстоит сделать России, чтобы в дальнейшем необходимость проведения таких операций свести к нулю.

    14 комментариев
    6 марта 2024, 10:28 • Новости дня

    В Германии ответили на призыв Макрона «не трусить»

    Глава Минобороны Германии Писториус назвал призыв Макрона не трусить в ситуации с помощью Украине бесполезным

    В Германии ответили на призыв Макрона «не трусить»
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус раскритиковал призыв президента Франции Эммануэля Макрона перестать быть трусами в ситуации с помощью Украине, пишет Tagesschau.

    По информации издания, в Германии не ждут дискуссий об использовании сухопутных войск или о большей или меньшей храбрости, так как важно сосредоточиться на наиболее актуальных проблемах, а именно – эффективном и быстром увеличении производственных мощностей военной промышленности, передает РИА «Новости».

    Писториус также добавил, что риторика Макрона не помогает решить проблемы, с которыми Запад сталкивается при поддержке Украины.

    Напомним, Макрон не исключил, что западные военные могут быть направлены на Украину. Позднее он заявил, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию.

    Канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, напротив, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено.

    5 марта 2024, 21:44 • Новости дня
    Украинский генерал рассказал о новой мощной тактике ВС России

    Украинский генерал Кривонос признал успешной новую тактику ВС России

    Украинский генерал рассказал о новой мощной тактике ВС России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска задействовали новую мощную тактику в зоне спецоперации, позволяющую им двигаться вперед, заявил генерал вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос.

    Благодаря эффективной работе разведки Российская армия знает «стыки между воинскими частями» ВСУ и «пытается продвигаться вперед», заявил Кривонос в эфире телеканала «Прямой», передает РИА «Новости».

    По его словам, ВС России в огромных объемах применяют дроны и минометы на поле боя. Тем временем украинской армии не хватает людей и боеприпасов, добавил Кривонос.

    Ранее украинские военные рассказали о новой тактике ВС России в боях за Авдеевку.

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    5 марта 2024, 21:48 • Новости дня
    В Сети появились кадры уничтожения установки HIMARS с расчетом в ДНР
    В Сети появились кадры уничтожения установки HIMARS с расчетом в ДНР
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появились кадры уничтожения HIMARS вместе с расчетом в районе Никаноровки в ДНР.

    В Telegram-канале RT говорится, что поражение произошло в тот момент, когда военные ВСУ готовились к стрельбе и атаки явно не ожидали.

    Ранее сообщалось, что российские военные ударами в период с 23 по 25 февраля уничтожили стоянку украинских РСЗО HIMARS производства США и цех по сборке дронов для ВСУ в Николаевской области.

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    5 марта 2024, 15:48 • Новости дня
    На Западе предложили способ обойти запрет Зеленского на переговоры с Россией

    Foreign Affairs: Киев может смягчить запреты Зеленского и начать переговоры с Россией

    На Западе предложили способ обойти запрет Зеленского на переговоры с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Существует способ обойти указ президента Украины Владимира Зеленского, запрещающий ведение с Россией мирных переговоров, пишут американские СМИ.

    В статье экспертов по международным отношениям Сэмюэла Чарапа и Джереми Шапиро для журнала Foreign Affairs говорится, что указ Зеленского следовало бы уточнить, сделав переговоры с российской стороной законными. Например, Киев, по их мнению, мог бы прописать, что закон запрещает переговоры только с президентом Владимиром Путиным и не распространяется на других представителей российского руководства, передает Ura.ru содержание публикации.

    При этом эксперты считают, что начинать переговоры пока рано. При этом они призывают «дать сигналы» о готовности к диалогу.

    Путин ранее назвал «придурками» власти Украины за отказ от переговоров с Россией.

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    6 марта 2024, 00:55 • Новости дня
    Захарова высмеяла заявление Белого дома о Зеленском

    Захарова высмеяла заявление Вашингтона о желании Зеленского «воевать самостоятельно»

    Захарова высмеяла заявление Белого дома о Зеленском
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о том, что Украина не просит иностранные войска участвовать в боевых действиях.

    Захарова высмеяла слова Кирби о том, что «Зеленский не просит иностранных войск, хочет воевать самостоятельно». «До слез, – заявила она в Telegram. – Воевать самостоятельно с ядерной державой Зеленский хотел еще с детского сада, поэтому и пошел в КВН, забыл добавить Кирби».

    Захарова задала Кирби «один уточняющий вопрос сквозь хохот»: «А в НАТО, по мнению белодомовского представителя, Зеленский зачем просится? Чтобы плести макраме или играть в нарды?».

    Официальный представитель МИД отметила, что США «последовательны до педантизма», когда дело касается необходимости поддержать союзников Вашингтона – в таких ситуациях США «предают не глядя».

    Напомним, Кирби сообщил, что американские войска не будут участвовать в боевых действиях на Украине. При этом, как добавил Кирби, Зеленский и «не просит» о том, чтобы «иностранные войска воевали» за Украину.

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    5 марта 2024, 16:45 • Новости дня
    Военкор Дамбиев: Под Авдеевкой уничтожен третий Abrams
    Военкор Дамбиев: Под Авдеевкой уничтожен третий Abrams
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В зоне спецоперации уничтожен третий американский танк Abrams, об этом сообщил российский военный корреспондент Чингис Дамбиев.

    Эту машину уничтожили у поселка Бердычи, расположенного под городом Авдеевка, сообщил Дамбиев в своем Telegram-канале, передает «Газета.Ru».

    Удар по танку нанесли из ПТРК бойцы 24-й отдельной гвардейской бригады спецназа.

    Ранее Минобороны привело подробности уничтожения второго по счету танка Abrams оператором FPV-дрона.

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    6 марта 2024, 01:59 • Новости дня
    Имущество Коломойского взыскали в доход России

    Суд Адыгеи взыскал в доход России имущество Коломойского на миллиарды рублей

    Имущество Коломойского взыскали в доход России
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В российскую федеральную собственность взыскано многомиллиардное имущество украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в России в реестр террористов и экстремистов) и его партнеров, сообщил Кошехабльский районный суд Адыгеи.

    Суд указал, что за экстремизм запрещена деятельность объединения, в которое входят «Коломойский И.В., Шитов П.Н., компания «Джей Кей Икс Ойл Энд Гэс Лимитед» (страна регистрации – Великобритания)», передает РИА «Новости».

    В федеральную собственность «взыскано 100% долей в уставных капиталах ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг – Юг», стоимость превышает 5,1 млрд рублей. Их ежегодная выручка оценивается в 1,7 млрд рублей, валовая прибыль – 250 млн рублей.

    Кроме того, ответчики потеряли здание и шесть помещений в центре Москвы (5,5 тыс. кв. м) и почти 500 сельскохозяйственных земельных участков во Владимирской, Калининградской, Московской и Смоленской областях стоимостью более 6 млрд рублей.


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    5 марта 2024, 18:25 • Новости дня
    На Украине назвали сроки отказа стран ЕС от трубопроводного газа из России

    «Оператор ГТС Украины»: Киев готов обеспечить транзит газа из России в ЕС до 2027 года

    На Украине назвали сроки отказа стран ЕС от трубопроводного газа из России
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская сторона готова продолжать транзит газа из России в страны Евросоюза (ЕС) до 2027 года, к этому времени европейские страны пообещали отказаться от российского голубого топлива, заявил гендиректор «Оператора газотранспортной системы Украины» Дмитрий Липпа.

    Если ЕС решит продолжить закупать газ в России и в следующем году, Киев готов обеспечить его транзит через украинскую территорию, сказал Липпа в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости».

    «Мы сможем обеспечить безопасность при поставках следующей зимой для наших европейских партнеров. Будем смотреть, как они будут выстраивать свой рынок в следующие годы», – заявил он, подчеркнув, что европейские страны обязались полностью прекратить использование российского газа к 2027 году.

    Липпа уточнил, что основными потребителями топлива из России, проходящего через территорию Украины, являются Австрия и Словакия.

    Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции заявил, что Украина готова продолжать транзит газа из России по своей территории.

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    6 марта 2024, 02:56 • Новости дня
    США расстроило смещение оборонительных линий ВСУ в «неправильном направлении»

    Представитель Белого дома Кирби посетовал на смещение оборонительных линий ВСУ в «неправильном направлении»

    США расстроило смещение оборонительных линий ВСУ в «неправильном направлении»
    @ Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Оборонительные линии вооруженных сил Украины смещаются в «неправильном направлении» в связи с продвижением России «на запад с территории Донбасса», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби заявил, что время передать вооруженным силам Украины «необходимые средства для самообороны уже прошло». Белый дом выразил обеспокоенность тем, что задержка с утверждением финансирования негативно скажется «на украинских военнослужащих на поле боя», передает ТАСС.

    При этом Вашингтон, по словам Кирби, не видит угрозы раскола в рядах Запада по ситуации на Украине. По его словам, Киев «пользуется огромной международной поддержкой и солидарностью», а в Европе достигнуто «невероятное единство, все разделяют ту же обеспокоенность», что и США по поводу ситуации на Украине и безопасности НАТО.

    Напомним, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России не дали украинским войскам закрепиться на рубеже Петровское – Ласточкино – Северное после оставления Авдеевки и продолжают теснить ВСУ в западном направлении.

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    6 марта 2024, 08:36 • Новости дня
    Зеленская отказалась ехать в США на выступление Байдена

    WP: Зеленская отклонила приглашение Белого дома посетить выступление Джо Байдена

    Зеленская отказалась ехать в США на выступление Байдена
    @ Bonnie Cash/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Первая леди Украины Елена Зеленская отклонила приглашение Белого дома посетить выступление американского президента Джо Байдена в Конгрессе, которое запланировано на 7 марта, сообщили СМИ.

    Источники The Washington Post отметили, что «дискомфорт» у украинской стороны вызвано «потенциальное присутствие [вдовы Алексея Навального Юлии] Навальной», передает РИА «Новости».

    Американская сторона планировала посадить Зеленскую и Навальную рядом с первой леди США Джилл Байден.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала ранее, что Юлия Навальная не сможет присутствовать на мероприятии. Источники WP предположили, что Белый дом не сообщил об этом Киеву. При этом он отметил, что эта было «не единственной причиной для беспокойства у украинцев».

    Напомним, 22 февраля сообщалось, что в Сан-Франциско прошла встреча Байдена с вдовой и дочерью Алексея Навального. В ходе мероприятия президент США ошибся с именем вдовы Навального.

    Российская несистемная оппозиция уже заявила, что место Навального, по факту смерти которого в колонии в настоящее время проводится проверка, займет его вдова Юлия.

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    5 марта 2024, 13:07 • Новости дня
    Министр обороны Германии назвал причину утечки разговора офицеров бундесвера

    Глава МО Германии Писториус: Утечка разговора офицеров произошла из-за личной ошибки

    Министр обороны Германии назвал причину утечки разговора офицеров бундесвера
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Разговор офицеров бундесвера мог быть записан из-за личной ошибки применения техники одним из участников разговора, который подключился по незащищенной линии, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

    Писториус отметил, что предписанных правил придерживались не все участники разговора. Один из офицеров находился в Сингапуре и подключился по неавторизованной связи, передает ТАСС слова немецкого министра.

    При этом он заверил, что внутренние каналы связи бундесвера не были скомпрометированы. Он отметил, что для секретных разговоров используется платформа WebEx, сертифицированная для служебного использования, а не общедоступная версия этого сервиса.

    Ранее глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что страна усилила меры защиты от шпионажа и дезинформации после публикации российскими журналистами записи разговора офицеров бундесвера.

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    6 марта 2024, 03:25 • Новости дня
    Орбан собрался обсудить с Трампом вопрос установления мира на Украине

    Глава МИД Венгрии Сийярто сообщил о намерении Орбана обсудить с Трампом вопрос установления мира на Украине

    Орбан собрался обсудить с Трампом вопрос установления мира на Украине
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава правительства Венгрии Виктор Орбан на встрече с экс-президентом США Дональдом Трампом во Флориде 8 марта хочет обсудить вопрос о том, как «добиться мира на Украине и в восточной части Европы», сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Сийярто заявил, что. по мнению Венгрии, «мир на Украине – это президент Трамп», без победы Трампа на выборах в США надежда на мир в обозримом будущем снижается, передает РИА «Новости».

    Как признал Сийярто, в Европе большинство не разделяет такую позицию. При этом он подчеркнул, что Венгрия не собирается «указывать» жителям США, за кого им голосовать на выборах президента США.

    Министр сказал, что Венгрия «всегда работает с теми американскими президентами и администрациями, которые избираются», но при президентстве Трампа «не было крупных глобальных войн», а отношения двух стран достигли «абсолютно высокого уровня».

    «Опираясь на опыт», Венгрия считает, что именно избрание Трампа помогло бы «вернуть мир к глобальной безопасности». Сийярто предположил, что украинский конфликт «не разразился бы», а кризис на Ближнем Востоке «разрешился бы гораздо быстрее», если бы Трамп одержал победу на выборах в 2020 году.

    «Те, кто говорил, что развитие событий на поле боя улучшит военную ситуацию в пользу Украины, потерпели неудачу. Те, кто поставлял оружие на Украину, способствовали затягиванию войны», – сказал Сийярто.

    Он выразил уверенность, что «Киеву не одолеть Россию», а «России не одолеть весь Запад», поэтому «рано или поздно» стороны начнут переговоры. Чем раньше это случится, тем меньше будет жертв и разрушений, заявил Сийярто.

    Напомним, Орбан заявил, что Трамп является «единственным лидером, способным остановить» конфликт. Премьер подчеркнул, что страна придерживается позиции о невозможности военного решения конфликта на Украине.

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    5 марта 2024, 16:32 • Новости дня
    В ЕС решили скинуться на снаряды для Украины

    Страны ЕС решили помочь Чехии собрать деньги на снаряды для Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французский лидер Эммануэль Макрон на этой неделе может объявить о поддержке предложения чешских властей о покупке боеприпасов для Украины в третьих странах, сообщает Bloomberg.

    Как сообщили источники Bloomberg, финансировать сделки планируется за счет двусторонних взносов стран – участниц объединения, Чехия будет отвечать за сам процесс закупки, передают «Известия».

    Инициативу поддержали Германия, Нидерланды, Дания и Франция. Отмечается, что Амстердам уже пообещал выделить Праге 100 млн евро. Предварительные обязательства на себя возложили Дания, Литва и Латвия, а также не являющаяся членом ЕС Канада. Поддержать инициативу готова и Польша.

    Макрон планирует обсудить это предложение с премьером Чехии Петром Фиалой в ходе визита в Прагу 5 марта, пишет агентство. Предложение также будет рассмотрено главами министерств обороны и иностранных дел стран ЕС.

    Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что республика нашла способ закупки снарядов для Украины в третьих странах, но это возможно лишь при наличии средств.

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    5 марта 2024, 23:34 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ прибыл в Сочи
    Глава МАГАТЭ прибыл в Сочи
    @ Henrik Montgomery/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Сочи, сообщают информационные агентства.

    На среду запланированы консультации между Гросси и представителями России по Запорожской АЭС, передает РИА «Новости».

    Напомним, официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в рамках визита состоится ряд встреч на высоком уровне. Сам Гросси не исключал возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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    5 марта 2024, 22:46 • Новости дня
    Масштабный пожар произошел под Киевом

    Масштабный пожар произошел в экопарке «Осокорки» под Киевом

    Tекст: Антон Антонов

    Под Киевом произошел масштабный пожар. Украинские СМИ сообщают, что причиной пожара в экопарке «Осокорки», предположительно, стал поджог.

    Жителям Дарницкого района посоветовали закрыть окна, так как «ощущается запах дыма». Очевидцы сообщили, что загорелся жилой массив «Осокорки», но пожарные не могут прибыть на место из-за отсутствия дороги, передает РИА «Новости».

    По данным украинских СМИ, «загорелась значительная часть экопарка «Осокорки». При этом «пресс-служба экопарка сообщила о поджоге». Власти города заявили, что загорелись травяной настил и камыш у озера Тяглое в Дарницком районе.


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    6 марта 2024, 06:26 • Новости дня
    Шольц отверг заявления о срыве из-за Джонсона мирных переговоров Москвы и Киева

    Шольц отверг заявления о «готовом мирном договоре» России и Украины в 2022 году

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц отверг сообщения о том, что в 2022 году в Стамбуле Россия и Украина согласовали проект мирного договора.

    Как заявил Шольц, утверждения о том, что «был готовый мирный договор», но «этому якобы помешал то ли Борис Джонсон, то ли Джо Байден» являются «полной ерундой», передает RT со ссылкой на Sachsische Zeitung.

    Срыв переговоров он объяснил наступлением российских войск на востоке и событиями в Буче в Киевсвой области, передает РБК.

    Напомним, глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» в Верховной раде Давид Арахамия рассказал, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года, но их продолжили после призыва Бориса Джонсона ничего не подписывать с Москвой.

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