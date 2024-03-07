В России объявили в розыск журналиста Кушнаря

Tекст: Алексей Дегтярев

В розыск объявлен Александр Александрович Кушнарь 1985 года рождения, по какой именно статье разыскивают журналиста, не уточняется, передает ТАСС.

В 2022 году Кушнарь был включен в список иноагентов. В сведениях об иностранных источников у него указана Украина.

Сейчас журналист живет за пределами России, он ведет блог на YouTube, где в том числе критикует российское руководство.