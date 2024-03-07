Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.2 комментария
В России объявили в розыск журналиста Кушнаря
Журналист Александр Кушнарь* (внесен в список иностранных агентов) объявлен в розыск по уголовной статье в России, соответствующая запись появилась в базе розыска МВД.
В розыск объявлен Александр Александрович Кушнарь 1985 года рождения, по какой именно статье разыскивают журналиста, не уточняется, передает ТАСС.
В 2022 году Кушнарь был включен в список иноагентов. В сведениях об иностранных источников у него указана Украина.
Сейчас журналист живет за пределами России, он ведет блог на YouTube, где в том числе критикует российское руководство.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом