Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.0 комментариев
Путин считает, что Олимпийские игры без россиян многое теряют
Президент России Владимир Путин считает, что крупные международные спортивные соревнования многое теряют, когда в них не участвуют россияне.
В новом Дворце самбо в Краснодаре глава государства пообщался со спортсменами, передает ТАСС. Одна из участниц беседы заметила, что «без участия России на Олимпийских играх – это не Олимпийские игры, чемпионат мира, чемпионат Европы – это местечковые соревнования», поскольку российские атлеты – «лучшие в мире».
«Так и есть. Полностью согласен», – подтвердил Путин.
Ранее президент России Владимир Путин посетил Дворец самбо в Краснодаре, который уже построен и готовится к открытию.