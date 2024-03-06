Шарий заявил, что его «заказал» Зеленский

Шарий обвинил Зеленского в покушении

Tекст: Алексей Дегтярев

О том, что за покушением стоит Зеленский, говорит «вонь в отечественных (украинских) СМИ» и тот факт, что «убийце дали уйти», заявил Шарий, передает ТАСС.

Он добавил, что появились свидетели, которые видели стрелявшего в него человека, они знают, как выглядел нападавший.

Блогер добавил, что свидетели обратились к его охране, а полиция их не опрашивала. Также не был опрошен никто, кто живет рядом с местом, где произошел обстрел, добавил Шарий.

Ранее Шарий заявил, что на него и на его супругу была совершена неудачная попытка покушения. Правоохранители Испании, где проживает блогер, не подтвердили и не опровергли факт покушения.