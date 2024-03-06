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    Чем объясняется сила рубля
    Эксперт: Уход Нуланд из Госдепа может привести к «афганизации» Украины
    Российские танкисты с первого выстрела подбили Abrams
    В Германии ответили на призыв Макрона «не трусить»
    В Кремле назвали условие применения «прощального оружия»
    Политолог: Зеленский мог отправить украинских солдат в Судан ради денег и оружия
    Антиповы оспорили передачу государству заводов группы ЧЭМК
    Захарова назвала ядерные объекты США в Европе целями при столкновении России и НАТО
    СМИ: Зеленский мог быть в Одессе во время взрыва
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Коллапс европейской дипломатии происходит на наших глазах

    Есть несколько причин того, почему европейцы настолько далеко ушли по пути, ведущему в их собственный, отличающийся от реальности мир. В первую очередь они пережили чуть более 30 лет назад колоссальное потрясение.

    0 комментариев
    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Макрон пытается найти европейский смысл жизни

    В мире очень мало стран, способных воевать, и это хорошо. Но обратная сторона этого латентного пацифизма – неспособность к индивидуальной жертве ради коллективной цели.

    6 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Новый железный занавес Запада оказался дырявым

    Мир, долгое время живший с открытыми границами, когда люди с деньгами и свободным временем могли беспроблемно мотаться по всему свету, уходит в прошлое. Россия ни от кого не закрывается, но Запад стремится возвести вокруг нее новый железный занавес. Но кому он этим вредит?

    3 комментария
    6 марта 2024, 14:23 • Новости дня

    Шарий заявил, что его «заказал» Зеленский

    Шарий обвинил Зеленского в покушении

    Шарий заявил, что его «заказал» Зеленский
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Живущий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что покушение на него произошло, поскольку его «заказал» президент Украины Владимир Зеленский.

    О том, что за покушением стоит Зеленский, говорит «вонь в отечественных (украинских) СМИ» и тот факт, что «убийце дали уйти», заявил Шарий, передает ТАСС.

    Он добавил, что появились свидетели, которые видели стрелявшего в него человека, они знают, как выглядел нападавший.

    Блогер добавил, что свидетели обратились к его охране, а полиция их не опрашивала. Также не был опрошен никто, кто живет рядом с местом, где произошел обстрел, добавил Шарий.

    Ранее Шарий заявил, что на него и на его супругу была совершена неудачная попытка покушения. Правоохранители Испании, где проживает блогер, не подтвердили и не опровергли факт покушения.

    5 марта 2024, 21:44 • Новости дня
    Украинский генерал рассказал о новой мощной тактике ВС России

    Украинский генерал Кривонос признал успешной новую тактику ВС России

    Украинский генерал рассказал о новой мощной тактике ВС России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска задействовали новую мощную тактику в зоне спецоперации, позволяющую им двигаться вперед, заявил генерал вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос.

    Благодаря эффективной работе разведки Российская армия знает «стыки между воинскими частями» ВСУ и «пытается продвигаться вперед», заявил Кривонос в эфире телеканала «Прямой», передает РИА «Новости».

    По его словам, ВС России в огромных объемах применяют дроны и минометы на поле боя. Тем временем украинской армии не хватает людей и боеприпасов, добавил Кривонос.

    Ранее украинские военные рассказали о новой тактике ВС России в боях за Авдеевку.

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    5 марта 2024, 21:48 • Новости дня
    В Сети появились кадры уничтожения установки HIMARS с расчетом в ДНР
    В Сети появились кадры уничтожения установки HIMARS с расчетом в ДНР
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появились кадры уничтожения HIMARS вместе с расчетом в районе Никаноровки в ДНР.

    В Telegram-канале RT говорится, что поражение произошло в тот момент, когда военные ВСУ готовились к стрельбе и атаки явно не ожидали.

    Ранее сообщалось, что российские военные ударами в период с 23 по 25 февраля уничтожили стоянку украинских РСЗО HIMARS производства США и цех по сборке дронов для ВСУ в Николаевской области.

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    5 марта 2024, 15:48 • Новости дня
    На Западе предложили способ обойти запрет Зеленского на переговоры с Россией

    Foreign Affairs: Киев может смягчить запреты Зеленского и начать переговоры с Россией

    На Западе предложили способ обойти запрет Зеленского на переговоры с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Существует способ обойти указ президента Украины Владимира Зеленского, запрещающий ведение с Россией мирных переговоров, пишут американские СМИ.

    В статье экспертов по международным отношениям Сэмюэла Чарапа и Джереми Шапиро для журнала Foreign Affairs говорится, что указ Зеленского следовало бы уточнить, сделав переговоры с российской стороной законными. Например, Киев, по их мнению, мог бы прописать, что закон запрещает переговоры только с президентом Владимиром Путиным и не распространяется на других представителей российского руководства, передает Ura.ru содержание публикации.

    При этом эксперты считают, что начинать переговоры пока рано. При этом они призывают «дать сигналы» о готовности к диалогу.

    Путин ранее назвал «придурками» власти Украины за отказ от переговоров с Россией.

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    6 марта 2024, 00:55 • Новости дня
    Захарова высмеяла заявление Белого дома о Зеленском

    Захарова высмеяла заявление Вашингтона о желании Зеленского «воевать самостоятельно»

    Захарова высмеяла заявление Белого дома о Зеленском
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о том, что Украина не просит иностранные войска участвовать в боевых действиях.

    Захарова высмеяла слова Кирби о том, что «Зеленский не просит иностранных войск, хочет воевать самостоятельно». «До слез, – заявила она в Telegram. – Воевать самостоятельно с ядерной державой Зеленский хотел еще с детского сада, поэтому и пошел в КВН, забыл добавить Кирби».

    Захарова задала Кирби «один уточняющий вопрос сквозь хохот»: «А в НАТО, по мнению белодомовского представителя, Зеленский зачем просится? Чтобы плести макраме или играть в нарды?».

    Официальный представитель МИД отметила, что США «последовательны до педантизма», когда дело касается необходимости поддержать союзников Вашингтона – в таких ситуациях США «предают не глядя».

    Напомним, Кирби сообщил, что американские войска не будут участвовать в боевых действиях на Украине. При этом, как добавил Кирби, Зеленский и «не просит» о том, чтобы «иностранные войска воевали» за Украину.

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    6 марта 2024, 01:59 • Новости дня
    Имущество Коломойского взыскали в доход России

    Суд Адыгеи взыскал в доход России имущество Коломойского на миллиарды рублей

    Имущество Коломойского взыскали в доход России
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В российскую федеральную собственность взыскано многомиллиардное имущество украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в России в реестр террористов и экстремистов) и его партнеров, сообщил Кошехабльский районный суд Адыгеи.

    Суд указал, что за экстремизм запрещена деятельность объединения, в которое входят «Коломойский И.В., Шитов П.Н., компания «Джей Кей Икс Ойл Энд Гэс Лимитед» (страна регистрации – Великобритания)», передает РИА «Новости».

    В федеральную собственность «взыскано 100% долей в уставных капиталах ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг – Юг», стоимость превышает 5,1 млрд рублей. Их ежегодная выручка оценивается в 1,7 млрд рублей, валовая прибыль – 250 млн рублей.

    Кроме того, ответчики потеряли здание и шесть помещений в центре Москвы (5,5 тыс. кв. м) и почти 500 сельскохозяйственных земельных участков во Владимирской, Калининградской, Московской и Смоленской областях стоимостью более 6 млрд рублей.


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    6 марта 2024, 10:28 • Новости дня
    В Германии ответили на призыв Макрона «не трусить»

    Глава Минобороны Германии Писториус назвал призыв Макрона не трусить в ситуации с помощью Украине бесполезным

    В Германии ответили на призыв Макрона «не трусить»
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус раскритиковал призыв президента Франции Эммануэля Макрона «перестать быть трусами» в ситуации с помощью Украине, пишет Tagesschau.

    По информации издания, в Германии не ждут дискуссий об использовании сухопутных войск или «о большей или меньшей храбрости», так как важно сосредоточиться на наиболее актуальных проблемах, а именно – эффективном и быстром увеличении производственных мощностей военной промышленности, передает РИА «Новости».

    Писториус также добавил, что риторика Макрона не помогает решить проблемы, с которыми Запад сталкивается при поддержке Украины.

    Напомним, Макрон не исключил, что западные военные могут быть направлены на Украину. Позднее он заявил, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию.

    Канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, напротив, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено.

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    6 марта 2024, 02:56 • Новости дня
    США расстроило смещение оборонительных линий ВСУ в «неправильном направлении»

    Представитель Белого дома Кирби посетовал на смещение оборонительных линий ВСУ в «неправильном направлении»

    США расстроило смещение оборонительных линий ВСУ в «неправильном направлении»
    @ Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Оборонительные линии вооруженных сил Украины смещаются в «неправильном направлении» в связи с продвижением России «на запад с территории Донбасса», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби заявил, что время передать вооруженным силам Украины «необходимые средства для самообороны уже прошло». Белый дом выразил обеспокоенность тем, что задержка с утверждением финансирования негативно скажется «на украинских военнослужащих на поле боя», передает ТАСС.

    При этом Вашингтон, по словам Кирби, не видит угрозы раскола в рядах Запада по ситуации на Украине. По его словам, Киев «пользуется огромной международной поддержкой и солидарностью», а в Европе достигнуто «невероятное единство, все разделяют ту же обеспокоенность», что и США по поводу ситуации на Украине и безопасности НАТО.

    Напомним, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России не дали украинским войскам закрепиться на рубеже Петровское – Ласточкино – Северное после оставления Авдеевки и продолжают теснить ВСУ в западном направлении.

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    6 марта 2024, 11:25 • Новости дня
    Эксперт: Уход Нуланд из Госдепа может привести к «афганизации» Украины

    Американист Дудаков: Назначение Басса на место Нуланд может быть «черной меткой» для Зеленского

    Эксперт: Уход Нуланд из Госдепа может привести к «афганизации» Украины
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Замгоссекретаря США Виктория Нуланд в последнее время не справлялась со своими обязанностями, что могло повлиять на решение об ее отставке. Также она, вероятно, увидела падающие рейтинги действующего президента и решила сбежать с тонущего корабля вслед за другими чиновниками. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее Нуланд решила покинуть пост замгоссекретаря США.

    «На решение об уходе Нуланд могла повлиять плачевная для Вашингтона ситуация на Украине и неспособность Конгресса принять транш помощи для Зеленского. Ее непосредственная работа – заставлять законодателей выделять деньги на проекты своего ведомства. Если дипломат не может исполнять эти обязанности, значит, она профнепригодна. Кроме того, ее деятельность очень часто критиковали республиканцы», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Также мы наблюдаем отток самых разных советников и аппаратчиков из администрации Байдена в преддверии выборов. Это можно сравнить с бегством крыс с тонущего корабля. Это происходит, потому что рейтинги действующего президента не радуют, есть немалая вероятность поражения главы государства в ходе избирательной кампании», – подчеркивает он.

    «Однако я не жду серьезных изменений в политике Белого дома после отставки Нуланд. Действующая администрация на автомате продолжит текущий курс как минимум до выборов. Если какие-то трансформации и будут, то они произойдут только после прихода нового президента», – акцентирует эксперт.

    «А то, что преемником Нуланд стал Джон Басс, – очень символично. Видимо, в администрации Байдена действительно готовятся к возможной афганизации Украины. Для Зеленского – это черная метка, так как ему может грозить судьба бывшего лидера Афганистана Ашрафа Гани, который после обрушения фронта вынужден был бежать из Кабула на забитом золотом вертолете», – резюмировал Дудаков.

    Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд подала прошение об отставке. Она покинет свой пост в ближайшие недели. О данном решении политика сообщил глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен.

    Он отметил, что Нуланд во время пребывания в этой должности олицетворяла стремление президента США Джо Байдена вернуть дипломатии центральное положение в американской внешней политике и возродить глобальное лидерство США.

    Решение Нуланд уйти в отставку связано с провалом антироссийского курса американского президента Джо Байдена, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. В своем Telegram-канале Захарова отметила, что «русофобия, предложенная Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно». «Чего уж там, не дает от него оторваться», – уточнила дипломат.

    После отставки Нуланд ее обязанности будет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, что это может быть поводом для беспокойства Владимира Зеленского. Басс работал в Афганистане, когда американцы бежали, оставив страну талибам, а также был послом в Грузии, когда ставленник Вашингтона Михаил Саакашвили потерял власть.

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    5 марта 2024, 16:45 • Новости дня
    Военкор Дамбиев: Под Авдеевкой уничтожен третий Abrams
    Военкор Дамбиев: Под Авдеевкой уничтожен третий Abrams
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В зоне спецоперации уничтожен третий американский танк Abrams, об этом сообщил российский военный корреспондент Чингис Дамбиев.

    Эту машину уничтожили у поселка Бердычи, расположенного под городом Авдеевка, сообщил Дамбиев в своем Telegram-канале, передает «Газета.Ru».

    Удар по танку нанесли из ПТРК бойцы 24-й отдельной гвардейской бригады спецназа.

    Ранее Минобороны привело подробности уничтожения второго по счету танка Abrams оператором FPV-дрона.

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    5 марта 2024, 18:25 • Новости дня
    На Украине назвали сроки отказа стран ЕС от трубопроводного газа из России

    «Оператор ГТС Украины»: Киев готов обеспечить транзит газа из России в ЕС до 2027 года

    На Украине назвали сроки отказа стран ЕС от трубопроводного газа из России
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская сторона готова продолжать транзит газа из России в страны Евросоюза (ЕС) до 2027 года, к этому времени европейские страны пообещали отказаться от российского голубого топлива, заявил гендиректор «Оператора газотранспортной системы Украины» Дмитрий Липпа.

    Если ЕС решит продолжить закупать газ в России и в следующем году, Киев готов обеспечить его транзит через украинскую территорию, сказал Липпа в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости».

    «Мы сможем обеспечить безопасность при поставках следующей зимой для наших европейских партнеров. Будем смотреть, как они будут выстраивать свой рынок в следующие годы», – заявил он, подчеркнув, что европейские страны обязались полностью прекратить использование российского газа к 2027 году.

    Липпа уточнил, что основными потребителями топлива из России, проходящего через территорию Украины, являются Австрия и Словакия.

    Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции заявил, что Украина готова продолжать транзит газа из России по своей территории.

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    6 марта 2024, 08:36 • Новости дня
    Зеленская отказалась ехать в США на выступление Байдена

    WP: Зеленская отклонила приглашение Белого дома посетить выступление Джо Байдена

    Зеленская отказалась ехать в США на выступление Байдена
    @ Bonnie Cash/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Первая леди Украины Елена Зеленская отклонила приглашение Белого дома посетить выступление американского президента Джо Байдена в Конгрессе, которое запланировано на 7 марта, сообщили СМИ.

    Источники The Washington Post отметили, что «дискомфорт» у украинской стороны вызвано «потенциальное присутствие [вдовы Алексея Навального Юлии] Навальной», передает РИА «Новости».

    Американская сторона планировала посадить Зеленскую и Навальную рядом с первой леди США Джилл Байден.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала ранее, что Юлия Навальная не сможет присутствовать на мероприятии. Источники WP предположили, что Белый дом не сообщил об этом Киеву. При этом он отметил, что эта было «не единственной причиной для беспокойства у украинцев».

    Напомним, 22 февраля сообщалось, что в Сан-Франциско прошла встреча Байдена с вдовой и дочерью Алексея Навального. В ходе мероприятия президент США ошибся с именем вдовы Навального.

    Российская несистемная оппозиция уже заявила, что место Навального, по факту смерти которого в колонии в настоящее время проводится проверка, займет его вдова Юлия.

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    6 марта 2024, 13:23 • Новости дня
    СМИ: Зеленский мог быть в Одессе во время взрыва
    СМИ: Зеленский мог быть в Одессе во время взрыва
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский мог находиться в Одессе, когда там произошел взрыв, сообщает украинская пресса.

    В городе заметили президентский кортеж, сам Зеленский и его офис не делали на этот счет никаких заявлений, передает ТАСС со ссылкой на сообщения украинских СМИ.

    При этом греческий портал newsit.gr указал, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис должен был встретиться с Зеленским в Одессе. Он прибыл в страну несколько часов назад.

    Взрыв произошел несколько часов назад в Одессе, официальной информации от властей города не поступало, объявлялась воздушная тревога.

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    6 марта 2024, 11:35 • Новости дня
    Второй украинский БПЛА атаковал склад ГСМ в Железногорске Курской области
    Второй украинский БПЛА атаковал склад ГСМ в Железногорске Курской области
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Второй украинский беспилотник попал в склад ГСМ Михайловского горно-обогатительного комбината им. А.В. Варичева (входит в «Металлоинвест») в Железногорском районе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.

    Старовойт написал в своем Telegram-канале, что в результате атаки никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы.

    Губернатор сообщил также о ракетной опасности в Суджанском районе Курской области.

    В 11.43 мск Старовойт сообщил об отбое ракетной опасности в Суджанском районе. При этом в Железногорске опасность, по его словам, сохраняется.

    Напомним, утром среды беспилотник ВСУ атаковал склад ГСМ в Курской области, загорелся резервуар с топливом. После этого в городе Железногорске была объявлена угроза ракетной опасности.

    Коментарии (15)
    6 марта 2024, 03:25 • Новости дня
    Орбан собрался обсудить с Трампом вопрос установления мира на Украине

    Глава МИД Венгрии Сийярто сообщил о намерении Орбана обсудить с Трампом вопрос установления мира на Украине

    Орбан собрался обсудить с Трампом вопрос установления мира на Украине
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава правительства Венгрии Виктор Орбан на встрече с экс-президентом США Дональдом Трампом во Флориде 8 марта хочет обсудить вопрос о том, как «добиться мира на Украине и в восточной части Европы», сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Сийярто заявил, что. по мнению Венгрии, «мир на Украине – это президент Трамп», без победы Трампа на выборах в США надежда на мир в обозримом будущем снижается, передает РИА «Новости».

    Как признал Сийярто, в Европе большинство не разделяет такую позицию. При этом он подчеркнул, что Венгрия не собирается «указывать» жителям США, за кого им голосовать на выборах президента США.

    Министр сказал, что Венгрия «всегда работает с теми американскими президентами и администрациями, которые избираются», но при президентстве Трампа «не было крупных глобальных войн», а отношения двух стран достигли «абсолютно высокого уровня».

    «Опираясь на опыт», Венгрия считает, что именно избрание Трампа помогло бы «вернуть мир к глобальной безопасности». Сийярто предположил, что украинский конфликт «не разразился бы», а кризис на Ближнем Востоке «разрешился бы гораздо быстрее», если бы Трамп одержал победу на выборах в 2020 году.

    «Те, кто говорил, что развитие событий на поле боя улучшит военную ситуацию в пользу Украины, потерпели неудачу. Те, кто поставлял оружие на Украину, способствовали затягиванию войны», – сказал Сийярто.

    Он выразил уверенность, что «Киеву не одолеть Россию», а «России не одолеть весь Запад», поэтому «рано или поздно» стороны начнут переговоры. Чем раньше это случится, тем меньше будет жертв и разрушений, заявил Сийярто.

    Напомним, Орбан заявил, что Трамп является «единственным лидером, способным остановить» конфликт. Премьер подчеркнул, что страна придерживается позиции о невозможности военного решения конфликта на Украине.

    Коментарии (14)
    5 марта 2024, 16:32 • Новости дня
    В ЕС решили скинуться на снаряды для Украины

    Страны ЕС решили помочь Чехии собрать деньги на снаряды для Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французский лидер Эммануэль Макрон на этой неделе может объявить о поддержке предложения чешских властей о покупке боеприпасов для Украины в третьих странах, сообщает Bloomberg.

    Как сообщили источники Bloomberg, финансировать сделки планируется за счет двусторонних взносов стран – участниц объединения, Чехия будет отвечать за сам процесс закупки, передают «Известия».

    Инициативу поддержали Германия, Нидерланды, Дания и Франция. Отмечается, что Амстердам уже пообещал выделить Праге 100 млн евро. Предварительные обязательства на себя возложили Дания, Литва и Латвия, а также не являющаяся членом ЕС Канада. Поддержать инициативу готова и Польша.

    Макрон планирует обсудить это предложение с премьером Чехии Петром Фиалой в ходе визита в Прагу 5 марта, пишет агентство. Предложение также будет рассмотрено главами министерств обороны и иностранных дел стран ЕС.

    Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что республика нашла способ закупки снарядов для Украины в третьих странах, но это возможно лишь при наличии средств.

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