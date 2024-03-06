Полиция Испании не стала подтверждать слова Шария о покушении

В мире очень мало стран, способных воевать, и это хорошо. Но обратная сторона этого латентного пацифизма – неспособность к индивидуальной жертве ради коллективной цели.2 комментария
В мире очень мало стран, способных воевать, и это хорошо. Но обратная сторона этого латентного пацифизма – неспособность к индивидуальной жертве ради коллективной цели.2 комментария
Мир, долгое время живший с открытыми границами, когда люди с деньгами и свободным временем могли беспроблемно мотаться по всему свету, уходит в прошлое. Россия ни от кого не закрывается, но Запад стремится возвести вокруг нее новый железный занавес. Но кому он этим вредит?2 комментария
По прошествии двух лет специальной военной операции начинает вырисовываться контур того, что будет представлять собой проигравшая Украина, и что предстоит сделать России, чтобы в дальнейшем необходимость проведения таких операций свести к нулю.15 комментариев
По словам продюсера, произведения могут звучать в публичных местах и в СМИ не только в исполнении самих уехавших артистов, но и других, пишет «Московский комсомолец».
«И это очень приличные деньги», – отметил Кобылянский. Поэтому запрет сильно ударит по доходам уехавших звезд эстрады. А также по такому понятию, как гордыня, добавил композитор.
Ранее в Госдуме пообещали подумать над запретом авторских отчислений для иноагентов.
Украинский генерал Кривонос признал успешной новую тактику ВС России
Благодаря эффективной работе разведки Российская армия знает «стыки между воинскими частями» ВСУ и «пытается продвигаться вперед», заявил Кривонос в эфире телеканала «Прямой», передает РИА «Новости».
По его словам, ВС России в огромных объемах применяют дроны и минометы на поле боя. Тем временем украинской армии не хватает людей и боеприпасов, добавил Кривонос.
Ранее украинские военные рассказали о новой тактике ВС России в боях за Авдеевку.
В Telegram-канале RT говорится, что поражение произошло в тот момент, когда военные ВСУ готовились к стрельбе и атаки явно не ожидали.
Ранее сообщалось, что российские военные ударами в период с 23 по 25 февраля уничтожили стоянку украинских РСЗО HIMARS производства США и цех по сборке дронов для ВСУ в Николаевской области.
Захарова объяснила будущую отставку Нуланд провалом антироссийской политики Байдена
Захарова в своем Telegram-канале отметила, что причину никто не скажет. Но, по ее словам, она проста – провал антироссийского курса администрации Байдена. Она добавила, что «русофобия, предложенная Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно». «Чего уж там, не дает от него оторваться», – уточнила дипломат.
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд намерена уйти в отставку в ближайшие недели.
Депутат Бессараб: Россиянам могут не назначить страховую пенсию по старости, если не хватит стажа
Бессараб заявила, что социальную пенсию можно получать через пять лет после достижения пенсионного возраста: в 2024 году на пенсию могут выйти женщины в возрасте 58 лет и мужчины, которым исполнилось 63 года, передает «Москва 24».
Депутат подчеркнула, что для получения страховой пенсии по старости, необходимо работать официально, или «в белую». Она также отметила, что за 15 лет работы вполне можно набрать 30 ИПК даже при самой небольшой зарплате. Кроме того, есть нестраховые периоды, которые входят в стаж: служба в армии, уход за ребенком, защита Родины в СВО.
Ранее Минтруд заявил об индексации социальных пенсий на 7,5% с первого апреля.
Агентство проанализировало выступление премьер-министра КНР Ли Цяна на Всекитайском совете народных представителей и пришло к выводу, что Пекин ужесточил риторику в отношении Тайваня. Также отмечается, что Китай решил в 2024 году увеличить свои военные расходы на 7,2% до рекордных 231 млрд долларов, пишет РБК со ссылкой на Reuters.
Также агентство обращает внимание на то, что в своей речи Ли не употребил формулировку «мирное воссоединение» с Тайванем, как в прошлом году, отметив, что будет решительно противиться независимости острова, но защищать интересы китайской нации.
Традиционно в своей речи Ли сделал акцент на принципе «одного Китая», согласно которому Пекин считает Тайвань неотъемлемой территорией КНР.
Ранее на открытии второй сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва представлен проект бюджета, в котором сообщается о намерении Китая в 2024 году увеличить ассигнования на нужды обороны на 7,2%.
До этого министр иностранных дел Китая Ван И выступил против поддержки США Тайваня и заявил о необходимости соблюдать принцип «одного Китая».
Foreign Affairs: Киев может смягчить запреты Зеленского и начать переговоры с Россией
В статье экспертов по международным отношениям Сэмюэла Чарапа и Джереми Шапиро для журнала Foreign Affairs говорится, что указ Зеленского следовало бы уточнить, сделав переговоры с российской стороной законными. Например, Киев, по их мнению, мог бы прописать, что закон запрещает переговоры только с президентом Владимиром Путиным и не распространяется на других представителей российского руководства, передает Ura.ru содержание публикации.
При этом эксперты считают, что начинать переговоры пока рано. При этом они призывают «дать сигналы» о готовности к диалогу.
Путин ранее назвал «придурками» власти Украины за отказ от переговоров с Россией.
Захарова высмеяла заявление Вашингтона о желании Зеленского «воевать самостоятельно»
Захарова высмеяла слова Кирби о том, что «Зеленский не просит иностранных войск, хочет воевать самостоятельно». «До слез, – заявила она в Telegram. – Воевать самостоятельно с ядерной державой Зеленский хотел еще с детского сада, поэтому и пошел в КВН, забыл добавить Кирби».
Захарова задала Кирби «один уточняющий вопрос сквозь хохот»: «А в НАТО, по мнению белодомовского представителя, Зеленский зачем просится? Чтобы плести макраме или играть в нарды?».
Официальный представитель МИД отметила, что США «последовательны до педантизма», когда дело касается необходимости поддержать союзников Вашингтона – в таких ситуациях США «предают не глядя».
Напомним, Кирби сообщил, что американские войска не будут участвовать в боевых действиях на Украине. При этом, как добавил Кирби, Зеленский и «не просит» о том, чтобы «иностранные войска воевали» за Украину.
СКБ «Пиранья», которое производит уничтоживший первый Abrams на СВО дрон, сообщило о мошенниках
Собеседник ТАСС рассказал, что мошенники создали группы «ВКонтакте», разместили объявления на маркетплейсах, стали продвигать сайты, которые предлагали якобы разработки СКБ «Пиранья». По его словам, также под именем компании предлагают для продажи станции Starlink, чем СКБ «Пиранья» не занималась никогда.
Представитель компании заявил, что на уловки мошенников попались уже не менее десяти человек, соответствующие обращения поданы в прокуратуру. У СКБ «Пиранья» действует один сайт для продажи их продукции, предупредили в организации.
Напомним, первый уничтоженный в СВО американский танк Abrams был подбит FPV-дроном «Пиранья» Симбирского конструкторского бюро «Пиранья». На счету дронов «Пиранья» есть и другая бронетехника – как легкая, так и тяжелая. При этом большая часть пораженных целей – блиндажи и укрытия противника.
Сенатор Климов: Дипломаты ЕС отказом от встречи в МИД подтвердили причастность к деструктивной деятельности в период выборов
«Европейские дипломаты, судя по всему, не были готовы к прямому разговору с главой нашего МИД. Поэтому они приняли коллективное решение отклонить приглашение», – предположил Андрей Климов, зампредседателя комитета Совфеда по международным делам. Парламентарий напомнил, что ранее иностранных дипломатов уже предупреждали о недопустимости вмешательства в российские выборы, в том числе на площадке ОБСЕ. «Но с их стороны были лишь смешки и перешептования», – добавил он.
«Мы видим, как западные дипломатические представительства становятся эпицентром деструктивной деятельности. Я допускаю, что это стало причиной того, почему дипломаты ЕС решили избежать беседы с главой МИД РФ. Как говорится, знает кошка, чье мясо съела», – указывает спикер.
«Любопытно, что эти же послы, которые не могут приехать в МИД, появляются на похоронах одного блогера. Они же несколько лет назад на территории своих посольств созывали «сходки» так называемых оппозиционных политиков, публиковали маршруты движения протестных колонн, буквально дирижировали радикальными действиями. Все эти факты зафиксированы в досье нашей комиссии по защите госсуверенитета. До сих пор, к сожалению, угроза вмешательства западных государств в дела нашей страны сохраняется. Подтверждением этому служат заседания в Брюсселе, в ходе которых еврочиновники обсуждают, как превратить избирательные участки в пункты сопротивления российской власти», – акцентировал Климов.
«Выходит интересная картина: строить козни дипломаты ЕС могут, заниматься науськиванием всяких деструктивных лиц против нашего государства – тоже время нашли, а прийти на официальную встречу с Лавровым – видите ли, им не была предложена повестка. Это больше похоже на работу резидентуры, а не послов», – отметил собеседник.
При этом выбранный повод для отказа сенатор считает странным. «Дипломатов приглашают в Министерство иностранных дел страны их пребывания. С одной стороны, их действия стоит рассматривать как проявление неуважения к России. Они позабыли об этических нормах. С другой стороны, такой жест стал негласным подтверждением их причастности к деструктивной деятельности в период проведения выборов», – убежден парламентарий.
«И в этом контексте вопрос об уместности нахождения в стране таких дипломатов встает довольно остро. На мой взгляд, высылка послов некоторых европейских стран стала бы логичным и обоснованным шагом. Но решение будет приниматься высшим политическим руководством России», – уточнил Климов. Сенатор рассказал, что эта ситуация с послами среди прочего будет затронута во вторник в ходе совещания Комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
Ранее глава МИД рассказал, что приглашал послов стран Евросоюза на встречу для разъяснений перед выборами президента России, но за два дня до назначенного мероприятия те отказались. «Можете себе представить отношения с государствами на дипломатическом уровне, чьи послы боятся прийти на встречу с министром страны, в которой они аккредитованы? Где это вообще видано?» – заявил Сергей Лавров на марафоне «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи.
По его словам, у властей России «накопилось много материалов о том, как посольства Евросоюза в Москве готовятся к нашим выборам президента, какие используют механизмы вмешательства, создание каких-то поддерживающих проектов для наших несистемных оппозиционеров». Этим посольства иностранных государств не имеют права заниматься, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
В постпредстве ЕС подтвердили, что приглашение от МИД РФ поступало, но поспешили оправдаться за отказ, сославшись на то, что им не предложили «повестку встречи». «Министр Лавров говорит, что он собирался учить нас. Это доказывает, что у нас было право отклонить приглашение», – утверждают в дипмиссии.
Отказ послов ЕС от назначенной встречи прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, западные дипломаты занимаются в России «перформансами» и вмешательством во внутренние дела государства. Захарова добавила, что послы не выполняют свои прямые обязанности и функцию связи между странами. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что послов стран ЕС, отказавшихся от встречи с Лавровым, «нужно выгнать из России», а уровень дипломатических отношений с их государствами понизить.
Бывший курсант командного училища Бояршинов за госизмену приговорен военным судом в Москве к 12 годам колонии
Бояршинов полностью признал вину и выразил «деятельное раскаяние», что было учтено как «смягчающее обстоятельство». Поскольку курсант признал вину, суд шел в особом порядке, без исследований доказательств, следует из данных картотеки суда.
Его признали виновным в сборе разведданных, информации, которая могла быть использована против безопасности государства, передает ТАСС.
К моменту приговора Бояршинова уже отчислили из училища по нереабилитирующим основаниям. В суде сообщили, что процесс проходил в закрытом режиме, поскольку материалы носят гриф «совсекретно». Приговор пока не вступил в законную силу.
В конце февраля Брянский облсуд приговорил к 12 годам колонии гражданина Украины за сбор и последующую передачу информации о ВС России украинским спецслужбам. Суд Ростовской области приговорил к 11 годам и шести месяцам лишения свободы агента Главного управления разведки минобороны Украины за попытку купить компоненты к ЗРК С-300.
Блинкен сообщил о намерении Нуланд покинуть пост замгоссекретаря США по политическим вопросам
Как указал Блинкен, Нуланд выразила желание в ближайшие недели покинуть пост заместителя госсекретаря по политическим делам. Эта роль, в которой она, по его словам, олицетворяла стремление президента США Джо Байдена вернуть дипломатии центральное положение в американской внешней политике и возродить глобальное лидерство Америки в критическое время для страны и всего мира, передает ТАСС.
Он добавил, что после отставки Нуланд ее обязанности будет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс.
Ранее Нуланд заявила, что основная часть средств, которые Вашингтон выделяет на поддержку киевских властей, остается в экономике США.
Суд Адыгеи взыскал в доход России имущество Коломойского на миллиарды рублей
Суд указал, что за экстремизм запрещена деятельность объединения, в которое входят «Коломойский И.В., Шитов П.Н., компания «Джей Кей Икс Ойл Энд Гэс Лимитед» (страна регистрации – Великобритания)», передает РИА «Новости».
В федеральную собственность «взыскано 100% долей в уставных капиталах ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг – Юг», стоимость превышает 5,1 млрд рублей. Их ежегодная выручка оценивается в 1,7 млрд рублей, валовая прибыль – 250 млн рублей.
Кроме того, ответчики потеряли здание и шесть помещений в центре Москвы (5,5 тыс. кв. м) и почти 500 сельскохозяйственных земельных участков во Владимирской, Калининградской, Московской и Смоленской областях стоимостью более 6 млрд рублей.
Представитель Белого дома Кирби посетовал на смещение оборонительных линий ВСУ в «неправильном направлении»
Кирби заявил, что время передать вооруженным силам Украины «необходимые средства для самообороны уже прошло». Белый дом выразил обеспокоенность тем, что задержка с утверждением финансирования негативно скажется «на украинских военнослужащих на поле боя», передает ТАСС.
При этом Вашингтон, по словам Кирби, не видит угрозы раскола в рядах Запада по ситуации на Украине. По его словам, Киев «пользуется огромной международной поддержкой и солидарностью», а в Европе достигнуто «невероятное единство, все разделяют ту же обеспокоенность», что и США по поводу ситуации на Украине и безопасности НАТО.
Напомним, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России не дали украинским войскам закрепиться на рубеже Петровское – Ласточкино – Северное после оставления Авдеевки и продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
Также глава региона поручил организовать единую систему видеонаблюдения в Шерегеше, усилить деятельность полиции, обеспечив безопасность туристов и жителей, говорится на сайте администрации региона.
«В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин назвал Кузбасс одним из туристических центров страны. Основное направление нашего региона – горнолыжный туризм. Мы продолжаем работу по созданию в Шерегеше одного из лучших курортов мира, наша задача – войти в первую пятерку. В этом году мы утвердили стратегию развития Шерегеша до 2035 года, запланировали привлечение инвестиций 172 млрд рублей и создание не менее 11 тыс. новых рабочих мест. В 2023 году подали заявку на создание особой экономической зоны «Горная Шория», основой которой станет реализация инвестиционных проектов в Шерегеше», – сказал губернатор.
В обсуждении участвовали руководители органов власти и представители компаний-инвесторов. Министр экономического развития Константин Пытченко доложил, что площадь особой экономической зоны «Горная Шория» составит почти 1,5 тыс. га. Проект предполагает комплексное развитие территории в секторе В, гостинично-делового комплекса в секторе Е, горнолыжного комплекса «Новый Шерегеш» в секторе D. Общая сумма инвестиций составит 41,5 млрд рублей. Будет создано 4 тыс. новых рабочих мест в течение 10 лет. Инвесторами станут ХП «Корпорация развития курортной зоны Шерегеш», ООО «Космос Отель Шерегеш», ООО «Русбилд» и другие компании.
Участники встречи обсудили развитие инфраструктуры на территории Шерегеша. В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» идет строительство и реконструкция очистных сооружений, автомобильных дорог, систем водоснабжения и теплоснабжения. Все это создаст необходимую базу для реализации инвестиционных проектов туристской инфраструктуры.
«Все вопросы по газификации, электро- и водоснабжению необходимо решать оперативно. Особо обратить внимание на обеспечение качественной мобильной связью и интернетом. Важно учитывать планы инвесторов по реализации проектов», – подчеркнул Цивилев.
Министерству туризма Кузбасса поручено продолжить взаимодействие с инвесторами и организовать сбор предложений по дальнейшему улучшению курорта. Одним из прорывных проектов станет строительство аэропортового комплекса. В настоящее время разрабатывается проект аэродромных сооружений и подъездной дороги. Ввод аэропорта запланирован на 2027 год. Кроме того, в ближайшие годы пройдет реновация старых районов поселка Шерегеш, обновление жилищного фонда, будет построено жилье для персонала туристических объектов.
Губернатор поручил обратить особое внимание на работу курортной полиции и службы спасения, обеспечить территорию единой системой видеонаблюдения. Заседания штаба по развитию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Горная Шория» будут проходить ежемесячно для координации работы по строительству инфраструктуры и синхронизации планов инвесторов.