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    «Деимпериализация, деколонизация и рефедерализация» России, случись она в реальности, была бы невыгодна никому. В первую очередь она будет катастрофой для самих россиян – и спрашивать «а почему это они не хотят этого себе устроить?» несколько наивно.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Если разбудить Герцена, проснется Улицкая

    Герцен – это не просто несколько абзацев в учебниках и энциклопедиях, это очень поучительный персонаж, можно даже сказать, шаблон на два века вперед. Первый русский иноагент и релокант.

    18 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Ядерное предупреждение Путина оказалось резким

    Безрассудность Запада вполне способна привести к ядерной войне. Именно поэтому Путин сейчас довел до западных элит мысль о том, что никаких «вполне может» нет. Есть лишь «гарантированно применим».

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    5 марта 2024, 08:23 • Новости дня

    Ростех поставил в войска комплекс «Гроза» для борьбы с FPV-дронами

    Ростех разработал и поставил в войска комплекс «Гроза» для борьбы с FPV-дронами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Входящий в Ростех концерн «Радиоэлектронные технологии» разработал комплекс противодействия FPV-беспилотникам «Гроза.04.К», сообщили в госкорпорации; устройство уже поставлено в войска.

    Как сообщили в пресс-службе, специалисты разработали и запустили в серийное производство комплекс противодействия БПЛА «Гроза.04.К», предназначенный для борьбы с FPV-дронами. Его первая партия уже направлена в войска, передает ТАСС.

    Как отмечают в Ростехе, «Гроза.04.К» прошла проверки и испытания, подтвердив технические характеристики и высокую эффективность в борьбе с FPV-дронами.

    Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от БПЛА.

    2 марта 2024, 19:16 • Новости дня
    На Западе назвали способное устроить конец света российское оружие

    Express: Российская ракета «Сармат» способна устроить конец света

    На Западе назвали способное устроить конец света российское оружие
    @ Министерство обороны/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российский ракетный комплекс «Сармат» может поражать несколько целей одновременно, он способен устроить конец света, пишет Express.

    Издание приводит ошеломляющие характеристики «Сармата»: в длину 35 метров, «Сатана-II» (по классификации НАТО – прим. ВЗГЛЯД) весит 220 тонн. По данным журналистов, ракета представляет собой несколько установок с независимым наведением, благодаря чему может поразить несколько целей одновременно, передает РИА «Новости».

    По данным Центра стратегических и международных исследований США, «Сармат» преодолевает всю территорию Европы и большую часть США, эта ракета не похожа ни на одну, которая есть у других стран.

    Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о боевом применении новейших ракетных комплексов. По его словам, в войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат», которые скоро Россия продемонстрирует их в районах базирования на боевом дежурстве.

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    3 марта 2024, 18:59 • Новости дня
    Российские военные подбили еще один танк Abrams

    Российские военные подбили еще один танк Abrams на Авдеевском направлении

    Российские военные подбили еще один танк Abrams
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Военнослужащие ВС России поразили танк Abrams производства США на Авдеевском направлении, рассказал представитель предприятия-производителя FPV-дронов «Упырь».

    Он рассказал ТАСС, что после двух попаданий FPV-дронов «Упырь» танк Abrams загорелся. Сперва 30-я бригада пехоты помогла сбить гусеницу танку, а затем было два попадания боеприпасами ПГ-7В.

    Как сообщил в своем Telegram-канале журналист Владимир Соловьев, танк Abrams уничтожен в населенном пункте Бердычи на Авдеевском направлении.

    Ранее сообщалось, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.

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    3 марта 2024, 01:10 • Новости дня
    Бойцы группировки «Центр» раскритиковали захваченный турецкий броневик ВСУ

    Бойцы группировки «Центр» раскритиковали захваченный турецкий броневик ВСУ «Kirpi» за отсутствие печки

    Tекст: Денис Тельманов

    Бойцы группировки «Центр» прокатились на захваченном у ВСУ турецком бронеавтомобиле «Kirpi» в освобожденном городе Авдеевка и раскритиковали его за плохую работу печки.

    «С печкой проблемы у этой машины, она не для нашего климата, нет печки можно сказать», – рассказал РИА «Новости» командир автомобильного взвода с позывным «Чебаркуль».

    По его словам, «Kirpi» была брошена ВСУ в бегстве и досталась российским войскам почти в нетронутом состоянии. Согласно открытым источникам, Украина с 2022 года получила не менее 200 таких машин.

    Ранее сообщалось, что российские военные вывели в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, которую ранее подбили на Авдеевском направлении, получив тем самым трофей.

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    4 марта 2024, 03:45 • Новости дня
    Times: Россия сможет отследить перевозки SCALP и Storm Shadow на Украину

    В Британии заявили о возможностях у России отследить поставки ракет на Украину из-за слитых переговоров военных

    Times: Россия сможет отследить перевозки SCALP и Storm Shadow на Украину
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Информация о способах поставки на Украину дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow, которую российская разведка получила из-за утечки разговоров немецких офицеров, поможет отслеживать и пресекать снабжение украинских войск, считают журналисты британской газеты The Times.

    Отмечается, что согласно переговорам Франция отправляет снаряды на внедорожниках Audi Q7, а Великобритания – на бронемашинах Ridgeback, передает «Газета.RU» со ссылкой на публикацию.

    По мнению авторов издания, обладание подобной информацией позволит российской разведке отслеживать перевозящие вооружение автомобили в Европе и на территории Украины.

    «Великобритания и другие союзники по НАТО будут встревожены нарушением безопасности, которое канцлер Германии Олаф Шольц назвал очень серьезным», – говорится в статье.

    Запись разговора офицеров бундесвера, на которой они обсуждают поставки Киеву ракет Taurus и атаку на Крымский мост, была опубликована 1 марта главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил ее подлинность.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что на опубликованной российскими СМИ аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали «различные сценарии» событий, а не планы. При этом он подчеркнул, что обсуждение «не означало и не означает зеленого света на применение ракет Taurus».

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    4 марта 2024, 07:13 • Новости дня
    Глава Ростеха: Танк Т-14 «Армата» приняли на вооружение российской армии

    Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии

    Глава Ростеха: Танк Т-14 «Армата» приняли на вооружение российской армии
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Новейший российский танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии, подтвердил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

    «В армии она, конечно, на вооружении стоит», – сказал Чемезов РИА «Новости».

    Данные о применении Т-14 в зоне СВО появились в апреле 2023 года. Отмечалось, что с конца 2022 года экипажи Т-14 «Армата» проходили боевое слаживание на полигонах Донбасса.

    В июле 2023 года стало известно, что «Армату» активно применяла в боевых действиях группировка войск «Юг». Официальных сообщений об использовании Т-14 в СВО не было.

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    3 марта 2024, 06:05 • Новости дня
    За ночь средства ПВО сбили 38 украинских беспилотников над Крымом

    Средства ПВО сбили за ночь 38 украинских беспилотников над Крымом

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 3 марта сбили над Крымом 38 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России.

    «Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 38 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении Минобороны, которое приводит ТАСС.

    Отмечается, что дежурными средствами ПВО все украинские БПЛА уничтожены над Республикой Крым.

    Ранее сообщалось, что ночью 3 марта на Крымском мосту временно перекрывали движение. Находящихся на мосту и в зоне досмотра в центре призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

    При этом в ФРГ начали проверку из-за записи обсуждения военными атаки на Крымский мост, в которой они обсуждают, способны ли ракеты Taurus разрушить сооружение.

    В России обнародовали расшифровку аудиозаписи, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи ВСУ в нанесении удара по Крымскому мосту. Российский МИД уже потребовал объяснений от Берлина.

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    4 марта 2024, 04:53 • Новости дня
    Су-34 сбросили ФАБ-500 на опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

    Су-34 поразили бомбами ФАБ-500 опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

    Су-34 сбросили ФАБ-500 на опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Денис Тельманов

    Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по опорному пункту и живой силе противника на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России.

    «Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения», – передает РИА «Новости» сообщение российского военного ведомства.

    Отмечается, что разведка подтвердила успешное уничтожение целей, самолеты благополучно вернулись на аэродром вылета.

    Ранее сообщалось, что звено бомбардировщиков Су-34 под прикрытием истребителей Су-35 нанесло удар по командному пункту украинских Вооруженных сил на купянском направлении,

    После выполнения боевого задания вся группа успешно вернулась на аэродром базирования, по данным разведки, цель была успешно поражена.

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    3 марта 2024, 07:08 • Новости дня
    В районе Феодосии перекрыли движение машин после сообщений о взрывах

    Движение по трассе «Таврида» в районе Феодосии перекрыли после сообщений о взрывах

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение машин перекрыли на участке трассы «Таврида» в районе Феодосии в керченском направлении, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

    «Участок в районе Феодосии. В ближайшее время будет сообщено о путях объезда и ориентировочном времени снятия ограничений», – приводит РБК сообщение Крючкова.

    Отмечается, что заявление чиновника было сделано после сообщений в Сети о звуках взрывов в Феодосии – жители города сообщали о сработавших сигнализациях у машин и дрожащих стеклах. Также движение было перекрыто и по Крымскому мосту.

    Позже Минобороны России сообщило, что за ночь над Крымом было сбито 38 украинских беспилотников.

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    3 марта 2024, 01:40 • Новости дня
    В Бундестаге могут создать комитет по расследованию перехвата разговора военных

    В Бундестаге могут создать комитет по расследованию перехвата разговора военных, попавшего в российские СМИ

    В Бундестаге могут создать комитет по расследованию перехвата разговора военных
    @ Moritz Wolf/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Для расследования ситуации с появлением в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием крылатых ракет Taurus в Бундестаге может быть создан специальный комитет, заявил глава земельной группы Христианско-социального союза в Бундестаге Александер Добриндт

    «Сообщения вызывают удивление в двух отношениях: во-первых, разговоры, связанные с безопасностью, очевидно, прослушиваются русскими. С другой стороны, канцлер, возможно, оправдывает свой отказ от поставок Taurus искажением фактов», – заявил Добриндт журналу Der Spiegel, передает ТАСС.

    По его словам, в ходе работы комитета Шольц должен будет ответить на оба эти вопроса в максимально сжатые сроки.

    Ранее Минобороны Германии заявило, что внутренний разговор немецких военных высокого ранга о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus был перехвачен. При этом Шольц пообещал расследовать ситуацию вокруг записи быстро.

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи, власти не исключили прослушку внутренних каналов связи.

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    3 марта 2024, 22:54 • Новости дня
    Под Авдеевкой FPV-дронами уничтожен подбитый из РПГ-7 танк Abrams

    FPV-дроны уничтожили американский танк Abrams, подбитый из РПГ-7 под Авдеевкой

    Tекст: Денис Тельманов

    Под Авдеевкой бойцы группировки «Центр» FPV-дронами уничтожили очередной американский танк Abrams, который был подбит из гранатомета РПГ-7 сообщил представитель предприятия-производителя дронов «Упырь».

    «Американская машина вплотную приблизилась к нашим позициям, пехотинцы сбили ей гусеницу из гранатомета РПГ-7. Остановленный танк был сожжен расчётом FPV-дронов», – приводит РИА «Новости» слова производителя дронов.

    По его словам, военные использовали два дрона-камикадзе «Упырь».

    Ранее сообщалось, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.

    1 марта в Минобороны России сообщили, что российские военные за последние семь дней на Авдеевском направлении уничтожили более 2,6 тыс. человек, 23 танка, включая американский Abrams, и 45 бронемашин.



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    3 марта 2024, 23:04 • Новости дня
    США решили закупить 1 тыс. беспилотных истребителей с ИИ

    США решили закупить 1 тыс. беспилотных истребителей с ИИ за 6 млрд долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    ВВС США разрабатываю программу по производству около тысячи беспилотных истребителей, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ).

    Бюджет программы оценивается в 6 млрд долларов, на эту сумму Пентагон рассчитывает заказать 1 тыс. беспилотных истребителей, сообщат ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

    Отмечается, что сотни дронов могут поступить на вооружение американских ВВС в течение следующих пяти лет.

    Контракт на разработку и производства беспилотников может достаться компаниям Anduril Industries, Boeing, General Atomics, Lockheed Martin и Northrop Grumman.

    Беспилотные истребители должны будут сопровождать и защищать самолеты с экипажами, например истребители F-35 и бомбардировщики B-21.

    Кроме того, они смогут нести собственное вооружение, наносить удары по другим самолетам и целям на земле, а также выполнять разведывательные функции.

    Ранее глава ОАК Юрий Слюсарь заявил, что Объединенная авиастроительная корпорация приступает к изготовлению установочной партии беспилотных летательных аппаратов военного назначения.

    По его словам, по военным беспилотникам есть несколько направлений, начиная от беспилотника воздушного старта и заканчивая тяжелым ударным беспилотником аэродромного базирования.

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    4 марта 2024, 05:56 • Новости дня
    Российские военные уничтожили из «Градов» технику ВСУ под Авдеевкой

    Расчеты РСЗО «Град» уничтожили район размещения ВСУ на авдеевском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие группировки «Центр» из РСЗО «Град» уничтожили точку сосредоточения живой силы и техники подразделений ВСУ на авдеевском направлении, сообщили в Минобороны.

    «Расчеты БМ-21 «Град» группировки «Центр» нанесли удар, уничтожиы район размещения живой силы и техники ВСУ на авдеевском направлении», – приводит ТАСС сообщение российского военного ведомства.

    Отмечается, что военнослужащие ударили по этому району в темное время суток, поражение было наненсено в том числе и взводно-опорному пункту украинских войск.

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    3 марта 2024, 00:13 • Новости дня
    В ДНР из-за обстрелов ВСУ за сутки погибли двое жителей

    Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР, два мирных жителя погибли

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска за прошедшие сутки 12 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, в результате чего погибли два мирных жителя, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    «12 фактов вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Поступили сведения о гибели двух гражданских лиц», – приводит сообщение представительства ТАСС.

    В результате  ударов повреждено три жилых дома, один объект гражданской инфраструктуры.

    Отмечается, что на горловском направлении зафиксировано семь обстрелов, на донецком – пять. Всего украинские военные выпустили по республике 34 единицы различных боеприпасов.

    Ранее сообщалось, что в Белгородской области украинский дрон повредил электроснабжение двух населенных пунктов, повредив линию электропередачи. Взрывное устройство было сброшено с беспилотника на окраине села Щетиновка Белгородского района.

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    4 марта 2024, 00:55 • Новости дня
    Израиль ликвидировал вербовщика ХАМАС

    ЦАХАЛ заявил о ликвидации Махмуда Мухаммеда Абд Хада, который в ХАМАС отвечал за вербовку боевиков

    Tекст: Денис Тельманов

    Армия обороны Израиля в ходе совместной операции со Службой общей безопасности ликвидировала ударом с воздуха в центральной части сектора Газа активиста радикального палестинского движения ХАМАС, который отвечал за вербовку новых боевиков.

    «Махмуд Мухаммед Абд Хад был уничтожен в результате удара с воздуха в центральной части сектора Газа. Он занимал военную должность и отвечал за вербовку новых боевиков», – приводит ТАСС заявление ЦАХАЛ.

    Отмечается, что Мухаммед Абд Хад набирал участников батальона «Эз-Зейтун» в северной части сектора Газа и вел сбор средств, «используемых для терроризма и поддержки военной деятельности ХАМАС».

    Ранее сообщалось, что в Москве на встрече палестинских фракций, в том числе ФАТХ и ХАМАС, участники договорились предпринять действия для освобождения сектора Газа и Западного берега реки Иордан от блокады Израиля.

    Палестинские фракции также условились действовать для обеспечения доставки гуманитарной и жизненной важной медицинской помощи без ограничений и условий, следует из принятой по итогам переговоров декларации.


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    4 марта 2024, 06:43 • Новости дня
    В зону СВО доставили 500 тыс. личных отправлений российским бойцам

    Почтовая служба Минобороны доставила в зону СВО более 500 тыс. отправлений российским бойцам

    В зону СВО доставили 500 тыс. личных отправлений российским бойцам
    @ Кадр из видео Минобороны России

    Tекст: Денис Тельманов

    Специалисты фельдъегерско-почтовой связи (ФПС) ВС России доставили бойцам в зону спецоперации более 500 тыс. личных почтовых отправлений из субъектов страны, сообщили в Минобороны.

    «Письма и посылки присылают из различных субъектов семьи военнослужащих, а также неравнодушные жители», – приводит сообщение российского военного ведомства ТАСС.

    Военные связисты доставляют письма бойцам как в тыловой зоне, так и на передовой. Причем на передовой, где местность преимущественно труднопроходимая, для доставки писем используются автомобили на бронебазе повышенной проходимости.

    В ведомстве отметили, что ежедневно в подразделения группировок поступают сотни писем от школьников и студентов.

    У российских военнослужащих также есть возможность отправлять ответные письма.

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      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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