«Деимпериализация, деколонизация и рефедерализация» России, случись она в реальности, была бы невыгодна никому. В первую очередь она будет катастрофой для самих россиян – и спрашивать «а почему это они не хотят этого себе устроить?» несколько наивно.0 комментариев
Ростех поставил в войска комплекс «Гроза» для борьбы с FPV-дронами
Ростех разработал и поставил в войска комплекс «Гроза» для борьбы с FPV-дронами
Входящий в Ростех концерн «Радиоэлектронные технологии» разработал комплекс противодействия FPV-беспилотникам «Гроза.04.К», сообщили в госкорпорации; устройство уже поставлено в войска.
Как сообщили в пресс-службе, специалисты разработали и запустили в серийное производство комплекс противодействия БПЛА «Гроза.04.К», предназначенный для борьбы с FPV-дронами. Его первая партия уже направлена в войска, передает ТАСС.
Как отмечают в Ростехе, «Гроза.04.К» прошла проверки и испытания, подтвердив технические характеристики и высокую эффективность в борьбе с FPV-дронами.
Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от БПЛА.