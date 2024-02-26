В России создали комплексную систему защиты объектов от БПЛА

В России создали комплексную систему защиты объектов от дронов «Ступор»

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, система «Ступор» создана на основе дополняющих друг друга комплексов обнаружения, таких как радиочастотный сканер, радиолокационная станция, оптическая станция распознавания дронов и аппаратуры постановки заградительной помехи и комплекса подмены координат, передает РИА «Новости».

Кустарев пояснил, что разработчики «Ступора» с помощью собственного ПО объединили в систему устройства, работающие на различных принципах, что позволило добиться большей надежности и уменьшить количество ложных срабатываний.

Он рассказал также программный комплекс заложен искусственный интеллект, позволяющий «Ступору» работать без помощи оператора комплекса, кроме того, имеется возможность интегрировать в систему средства обнаружения и противодействия других производителей.

Говоря о тактико-технических характеристиках «Ступора», Кустарев отметил, что входящие в состав системы комплексы «Шторм» и «Штиль» способны обнаруживать и захватывать цель на расстоянии более пяти километров. В свою очередь средства защиты «Парс» подавляют БПЛА на расстоянии до двух километров.

В августе «Росэлектроника» начала поставки антидронных комплексов «Серп-ВС6».

Напомним, «Росэлектроника» за 2023 год произвела и поставила более 100 комплексов «Серп», которые эксплуатируются на объектах ТЭК и ВПК России.