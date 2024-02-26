Насколько Горбачев был наивен в реальности? Или настолько, как показано в сериале? Но стоит ли ожидать наивности от человека, который вообще-то в бюрократическом аду (как нам обычно показывают СССР и КПСС) выгрыз себе дорогу на самый верх? Что-то тут не вяжется.7 комментариев
В России создали комплексную систему защиты объектов от БПЛА
В России создали комплексную систему защиты объектов от дронов «Ступор»
В России создана комплексная система защиты объектов от дронов, способная своевременно выявлять и подавлять беспилотники сразу несколькими способами, сообщил директор по развитию компании-разработчика данной системы ООО «Ступор» Владислав Кустарев.
По его словам, система «Ступор» создана на основе дополняющих друг друга комплексов обнаружения, таких как радиочастотный сканер, радиолокационная станция, оптическая станция распознавания дронов и аппаратуры постановки заградительной помехи и комплекса подмены координат, передает РИА «Новости».
Кустарев пояснил, что разработчики «Ступора» с помощью собственного ПО объединили в систему устройства, работающие на различных принципах, что позволило добиться большей надежности и уменьшить количество ложных срабатываний.
Он рассказал также программный комплекс заложен искусственный интеллект, позволяющий «Ступору» работать без помощи оператора комплекса, кроме того, имеется возможность интегрировать в систему средства обнаружения и противодействия других производителей.
Говоря о тактико-технических характеристиках «Ступора», Кустарев отметил, что входящие в состав системы комплексы «Шторм» и «Штиль» способны обнаруживать и захватывать цель на расстоянии более пяти километров. В свою очередь средства защиты «Парс» подавляют БПЛА на расстоянии до двух километров.
В августе «Росэлектроника» начала поставки антидронных комплексов «Серп-ВС6».
Напомним, «Росэлектроника» за 2023 год произвела и поставила более 100 комплексов «Серп», которые эксплуатируются на объектах ТЭК и ВПК России.