Медведев назвал Зеленского «актеришкой комедийного сериала»

Военный эксперт объяснил засекречивание поставок французских ракет для ВСУ

Военный эксперт Артамонов: Франция хочет «заретушировать» поставки ракет на Украину после «откровений» немцев

Tекст: Илья Абрамов

«Буквально на днях был обнародован разговор немецких военных, в котором обсуждались возможные атаки по России с помощью ракет. И это первая причина, почему одна из стран НАТО пытается «заретушировать» степень милитаризма», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

«Нельзя исключать вариант, при котором по нашей стране может готовиться удар с помощью ракет. В частности, немецкие военные в опубликованном разговоре говорили о том, что одной из целей может стать Крымский мост. Поэтому, чтобы скрыть подготовку к атаке, могло быть принято решение о засекречивании поставок данного типа вооружений», – подчеркивает он.

«Тут важно понимать, что Франция является одним из мировых лидеров в вопросе разработки и производства ракет. Их вооружения во многом превосходят даже американские аналоги. Поэтому Украина могла обратиться за помощью именно к Парижу», – допускает собеседник.

«Однако ракет у Франции не так много. И тут напрашивается третья причина, по которой данные оказались скрытыми. По количеству отправленных боеприпасов можно приблизительно рассчитать, сколько всего их осталось у Парижа. Страна, в свою очередь, просто не хочет раскрывать пределы своих возможностей», – резюмировал Артамонов.

Ранее Минобороны Франции опубликовало полный список военной помощи, предоставленной Украине за два года конфликта. На поддержку ВСУ Париж потратил 2,615 млрд евро, а с учетом 1,2 млрд евро Европейскому фонду мира общая сумма трат превысила 3,8 млрд евро. Данные приводятся по состоянию на 31 декабря 2023 года.

В список из 50 пунктов входят 1002 противотанковых гранатомета AT4, 30 гаубиц CAESAR, 250 бронетранспортеров, 38 танков AMX10 RC, 160 разведывательных дронов. При этом количество поставленных ракет Crotale, ракет SCALP, Mistral, Aster и Milan осталось засекреченным.

Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, где военные, среди прочего, обсуждали уничтожение Крымского моста с помощью ракетных ударов. Москва на этом фоне потребовала объяснений от ФРГ. Позднее посол Германии был вызван в российский МИД.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что на аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали «различные сценарии» событий, а не планы. При этом он подчеркнул, что обсуждение «не означало и не означает зеленого света на применение ракет Taurus».

Хитрые замыслы бундесвера стали явными после опубликования аудиозаписи переговоров военных ФРГ о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus, это кричащее разоблачение, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Информация о способах поставки на Украину дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow, которую российская разведка получила из-за утечки разговоров немецких офицеров, поможет отслеживать и пресекать снабжение украинских войск, считают журналисты британской газеты The Times.

Ранее Шольц объяснил отказ Германии передавать ВСУ ракеты Taurus их способностью поразить цели в Москве. Он подчеркнул, что для контроля над применением этого вида вооружений ФРГ пришлось бы направить на Украину своих военных, а это исключено. Кроме того, канцлер, «выражаясь со всей дипломатической абстрактностью», подчеркнул, что «другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется».