В Херсонской области российские военные уничтожили место дислокации СБУ

Tекст: Ольга Иванова

Он сообщил, что за текущую неделю в регионе также были поражены позиции 35-й бригады морской пехоты ВСУ и нескольких бригад теробороны, передает РИА «Новости».

Сальдо подчеркнул, что ВСУ на этой неделе продолжали обстреливать Херсонскую область. В результате обстрелов погибла 6-летняя девочка, пять человек были ранены.

Губернатор также заявил, что российские войска успешно вытеснили украинских боевиков из подвалов в Крынках и поразили плавсредства противника на реке Днепр.

Ранее Сальдо сообщил, что ВСУ практически прекратили попытки форсировать Днепр с целью переправиться на левый берег региона.