Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.6 комментариев
В Херсонской области российские военные уничтожили место дислокации СБУ
Российские военные в пригороде Херсона уничтожили здание, в котором располагалась Служба безопасности Украины (СБУ), сообщил в губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Он сообщил, что за текущую неделю в регионе также были поражены позиции 35-й бригады морской пехоты ВСУ и нескольких бригад теробороны, передает РИА «Новости».
Сальдо подчеркнул, что ВСУ на этой неделе продолжали обстреливать Херсонскую область. В результате обстрелов погибла 6-летняя девочка, пять человек были ранены.
Губернатор также заявил, что российские войска успешно вытеснили украинских боевиков из подвалов в Крынках и поразили плавсредства противника на реке Днепр.
Ранее Сальдо сообщил, что ВСУ практически прекратили попытки форсировать Днепр с целью переправиться на левый берег региона.