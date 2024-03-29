Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.2 комментария
Запрос о признании Пугачевой иноагентом направлен в Минюст
Активист Бородин: Генпрокуратура направила в Минюст запрос о присвоении Пугачевой статуса иноагента
Генпрокуратура России направила в Министерство юстиции запрос о внесении певицы Аллы Пугачевой в перечень иноагентов, сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Бородин опубликовал в Telegram-канале письмо Генпрокуратуры, в котором говорится о рассмотрении вопроса о признании Пугачевой «лицом, аффилированным с иностранным агентом», передает РИА «Новости».
Активист добавил, что не собирался публиковать документ, но сделал это после заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который сказал, что ничего не слышал о том, что Пугачеву якобы возможно собираются признать иноагентом.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что статус иноагента станет для Пугачевой фатальным имиджевым ударом.