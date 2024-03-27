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    Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зачем галициец обещал Америке русские меха

    По сравнению с немцами, французами и старинными шведами нынешние киевские куклы на веревочках, конечно, мелочь. Зато теперь понятно, что всю стаю западные дрессировщики специально на русский мех науськивали. На нефть, газ и алмазы. Учили. Готовили.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Макрон создает вторую Антанту

    Было бы даже полезно, если бы французы перекинули пару полков на Украину, где они бы стремительно поредели. Это вызвало бы большое недовольство во французском обществе и прочистило бы мозги Макрону. Хотя прочищать там особо нечего.

    5 комментариев
    27 марта 2024, 14:18 • Новости дня

    Юрист Соловьев: Статус иноагента станет для Пугачевой фатальным имиджевым ударом

    Заслуженный юрист России Соловьев: После включения в реестр иноагентов для Пугачевой обратного пути не будет

    Юрист Соловьев: Статус иноагента станет для Пугачевой фатальным имиджевым ударом
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Включение певицы Аллы Пугачевой в реестр иноагентов окончательно станет точкой невозврата в ее отношениях с гражданами России и бывшей Родиной», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный юрист России Иван Соловьев, комментируя призыв Генпрокуратуры РФ начать процесс признания артистки иностранным агентом.

    Активист Виталий Бородин в своем Telegram-канале рассказал, что в Генпрокуратуре РФ ответили на требование признать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом. Ведомство призвало Министерство юстиции начать процесс присвоения артистке данного статуса.

    «Вызывает некоторое удивление, почему данная информация появилась до принятия такого решения и его официального опубликования. Кроме того, в качестве источника этой новости указана Генеральная прокуратура, однако реестр иностранных агентов и документальное оформление осуществляется Минюстом России. Очевидно, беготня впереди паровоза нужна в рекламных целях, но как быть, если такое решение не состоится», – рассуждает Соловьев.

    Он напоминает, что такого рода история уже была, например, с «Ельцин-центром», когда многими СМИ анонсировалось его включение в реестр, однако такого решения принято не было.

    «Что касается самой Пугачевой, то включение ее в реестр иноагентов окончательно станет точкой невозврата в ее отношениях с гражданами России и бывшей Родиной. Уверен, что на первом этапе это вызовет радость и даже восторг в рядах беглых деятелей культуры – иноагентов: как же, в их рядах появится «тяжеловес». Да и сама Пугачева не преминет публично оттоптаться на бывших соотечественниках и «диктаторском режиме», продвигая тезис о том, что теперь у них с мужем полноценная иноагентская семья», – говорит юрист.

    Однако позже у певицы наступит момент отрезвления и анализа того, как ей выйдет боком этот новый статус. Не исключено, что определенная работа на опережение ее представителями уже проведена, и большинство авторских прав передано или переуступлено третьим лицам для того, чтобы сама артистка не попала под финансовые ограничения, которые вскоре заработают для иноагентов в этой сфере.

    Более того, по мнению собеседника, многие ограничения, предусмотренные статьей 11 Федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», ее вряд ли могут сильно коснуться или задеть. Исключением является запрет на перечисление и (или) получение денежных средств, а также передачу и (или) получение иного имущества от иностранных агентов в целях проведения публичного мероприятия. Также иностранный агент не вправе быть организатором публичного мероприятия.

    «Важным моментом является то, что теперь она не вправе будет получать государственную финансовую и иную имущественную поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности. Также для нее будут ограничены возможности или прямо запрещены ряд финансовых, а также страховые и рекламные операции и правоотношения в нашей стране. Однако такой имиджевый удар и последующее публичное осуждение могут стать для нее самыми опасными, фатальными, после которых обратного пути уже не будет», – предупреждает Соловьев.

    Ранее Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией обратился в Генпрокуратуру РФ с призывом признать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом. Активисты подчеркнули, что есть как минимум две причины для выдачи данного статуса артистке: она, по их утверждению, покинула страну после начала СВО и обозначила антироссийскую позицию, а также поддержала своего супруга – иноагента Максима Галкина.

    26 марта 2024, 18:40 • Новости дня
    Бортников: Задержанные за теракт в «Крокусе» подтверждают украинский след

    Бортников: Первичные показания задержанных по теракту в «Крокусе» подтвердили украинский след

    Бортников: Задержанные за теракт в «Крокусе» подтверждают украинский след
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Первичные данные, полученные от задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», подтверждают украинский след, одни исламисты не смогли бы подготовить такую акцию, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

    Бортников в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что исламисты в одиночку не смогли бы подготовить теракт, им помогали. По его словам, можно однозначно сказать, что политическая подоплека присутствует, передает РИА «Новости».

    Глава ФСБ подчеркнул, что версию с украинским следом, которую подтвердили первые показания задержанных, будут дорабатывать спецслужбы, чтобы выяснить реально присутствие и участие украинской стороны или нет.

    «Во всяком случае, пока есть основания говорить, что это именно так», – сказал Бортников.

    Бортников заявил также, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» «делали ноги» и собирались уйти живыми, чтобы скрыться на Украине.

    По его словам, Украина занималась обучением и подготовкой боевиков на территории Ближнего Востока.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе.

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    27 марта 2024, 04:32 • Новости дня
    В Будапеште начались протесты с требованием отставки Орбана
    В Будапеште начались протесты с требованием отставки Орбана
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Во вторник в Будапеште прошло факельное шествие с требованием отставки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и генерального прокурора Петера Полта.

    Несколько тысяч человек, многие из которых несли в руках факелы, устроили шествие от здания генпрокуратуры до парламента и провели митинг на центральной площади Лайоша Кошута, передает ТАСС.

    Отмечается, что призыв провести акцию выдвинул бывший правительственный чиновник Петер Мадьяр, который обвинил власти в системной коррупции.

    В частности, он опубликовал запись домашнего разговора со своей экс-супругой Юдит Варгой, которая работала министром юстиции страны, в котором она рассказывает о попытке уничтожить часть доказательств по делу госсекретаря Минюста Пала Волнера, которому в 2022 году было предъявлено обвинение в получении взяток от экс-руководителя службы судебных приставов Дьёрдя Шадля.

    Представители правительства назвали заявления Мадьяра «бурей в стакане воды».

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    26 марта 2024, 16:02 • Новости дня
    В Петербурге задержан мигрант за «шутки» о «Крокусе»

    Полиция в Петербурге задержала мигранта за одобрительные комментарии под постами о теракте в «Крокусе»

    В Петербурге задержан мигрант за «шутки» о «Крокусе»
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Санкт-Петербурге задержан гражданин одной из среднеазиатских республик, публиковавший под псведонимом в социальных сетях одобрительные комментарии под новостями о террористическом акте в «Крокус Сити Холле».

    Источник в правоохранительных органах сообщил РИА «Новости», что полицейские установили личность пользователя, который, пользуясь псевдонимом, оставлял одобрительные «шуточки» под постом о теракте в «Крокусе». Приезжий из одной из среднеазиатских республик был задержан по месту проживания.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети интернет.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что злорадствующих из-за теракта в «Крокус Сити Холле» иначе как подонками назвать нельзя.

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    26 марта 2024, 20:17 • Новости дня
    Президент Чехии заявил о желании вернуть посла в Москву

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Чехии Петр Павел не исключил возвращение посла в Россию, но считает, что сейчас для этого не подходящее время.

    Павел заявил, что осознает важность представительства Чехии в России на уровне посла, но процедура назначения нового посла займет немало времени, передает РИА «Новости».

    Нынешний посол Чехии в России Витезслав Пивонька уже более года находится в Праге. В его отсутствие дипмиссией Чехии в Москве руководит советник-посланник Иржи Чистецкий.

    Премьер Петр Фиала и глава МИД Ян Липавский уже неоднократно высказывались за направление в Москву нового посла.

    Ранее сообщалось, что Москва понизила уровень дипломатических отношений с Эстонией.

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    26 марта 2024, 22:03 • Новости дня
    Эксперты увидели «китайский след» в замене секретаря СНБО Украины

    Политолог Корнилов: Секретарь СНБО Украины Данилов создавал проблемы для Украины

    Эксперты увидели «китайский след» в замене секретаря СНБО Украины
    @ Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press,szru.gov.ua/Wikipedia

    Tекст: Евгений Поздняков

    Алексей Данилов был образцом непрофессионального украинского политика. Его оскорбительные высказывания в адрес представителей ведущих государств создавали Украине массу проблем. Последней каплей стали оскобрления в адрес китайского дипломата Ли Хуэя, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Владимир Корнилов и Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский снял Алексея Данилова с поста секретаря СНБО.

    «Алексей Данилов давно получил репутацию крайне непрофессионального человека. За ним числится огромное количество нарушений дипломатического протокола. Он очень часто позволял себе оскорблять важных государственных деятелей других стран. Разумеется, это не могло не приводить к некоторым проблемам для Украины», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Думаю, что его уход с должности напрямую связан с неспособностью выполнять должностные обязанности. В этой ситуации куда больше вопросов вызывает назначение его преемником Александра Литвиненко. Этот человек крайне умен и ранее занимал пост главы Службы внешней разведки Украины», – отмечает он.

    «На мой взгляд, позиция главы внешней разведки повыше с точки зрения влияния, нежели позиция секретаря СНБО. С чем связано его неожиданное понижение – непонятно. Вполне возможно, что в настоящий момент в офисе Зеленского происходит передел власти, судить о котором ввиду нехватки данных – сложно», – подчеркивает собеседник.

    «Что касается самого Литвиненко, то он находится на достаточно хорошем счету в НАТО. Его карьерному взлету не помешал даже тот факт, что он является выпускником Академии ФСБ России. Разумеется, в профессиональном плане он смотрится куда более выигрышно, чем Алексей Данилов», – акцентирует Корнилов.

    Замена секретаря СНБО также может свидетельствовать о том, что на Украине формируется группа людей, желающих проложить дорогу к мирным переговорам, считает политолог Владимир Скачко. «Вполне возможно, что часть окружения Зеленского хочет приблизить окончание конфликта и способствует уходу «нерукопожатных» людей с постов», – заметил он.

    «Данилов был и является ярким примером деградации украинской государственности. Бездарный человек, продвинувшийся вверх лишь за счет бездумного повторения патриотических лозунгов. Он долгое время позволял себе крайне опасные выражения. Кульминацией его карьеры стал резкий выпад в сторону важного китайского дипломата Ли Хуэя», – уточняет эксперт.

    «Сейчас именно Пекин выступает одним из лидеров мирного урегулирования конфликта вокруг Украины. Демарш Данилова мог повлиять на настрой КНР, из-за чего круги, настроенные против «ястребиной» политики, вполне могли способствовать его уходу. Потеря невелика: единственное, что хорошо бы получилось у экс-главы СНБО – подавать палочки Ли Хуэю на чайной церемонии», – указывает Скачко.

    Даниловщина в украинской политике запомнится как время беспардонного использования СНБО в качестве репрессивно-карательного органа, рассуждает политолог Константин Бондаренко в своем Telegram-канале. «Он стал тем, кто согласился выполнять самую грязную работу – введение санкций, составление списков неугодных, озвучивание заведомо ложной информации. Он намеренно становился одиозным, собирая на себя весь негатив», – подчеркивает эксперт.

    «Новый секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Литвиненко – прямая противоположность: эрудированный, умный, любитель литературы, музыки и философии, знаток мировой системы принятия решений, в том числе и закулисной. Он крайне осторожен в высказываниях и не любит публичность. Но при этом влиятелен. Как шеф внешней разведки, находился в информационной тени своего конкурента Буданова. Но в отличие от него, всегда был ближе к «телу» первого лица», – резюмирует Бондаренко.

    Ранее должность секретаря СНБО Украины по указу Владимира Зеленского покинул Алексей Данилов. Его преемником назначен глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко. Перестановка произошла после того, как Данилов публично оскорбил спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя, отметив, что КНР не может диктовать офису Зеленского условия мира.

    Экс-секретарь СНБО сделал вид, что забыл имя дипломата, после чего нецензурно исковеркал его. Кроме того, он заявил, что «какой-то» спецпредставитель из Поднебесной не имеет право принимать решения о начале диалога Украины и России. Позже спикер МИД КНР Линь Цзянь сообщил, что ему ничего не известно о произошедшем.

    Новый секретарь СНБО Александр Литвиненко родился в 1972 году в Киеве. В 1994 году окончил Московский институт криптографии при Академии ФСБ. По специальности – шифровальщик. В 2005-м стал руководителем управления департамента государственной безопасности аппарата СНБО. При Петре Порошенко был заместителем секретаря СНБО. С 23 июля 2021 по 26 марта 2024 года – глава Службы внешней разведки Украины.

    Также известно, что Литвиненко прошел курсы повышения квалификации в Йоркском университете (Торонто, Канада) и Маршалл-центре (Гармиш-Партенкирхен, Германия). Кроме того, он окончил Королевский колледж оборонных наук в Британии в 2012 году.

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    26 марта 2024, 21:34 • Новости дня
    СМИ: Капитаном врезавшегося в мост в США судна оказался украинец

    СМИ: Капитаном судна, которое снесло мост в США, оказался украинец

    СМИ: Капитаном врезавшегося в мост в США судна оказался украинец
    @ IMAGO/mpi34/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Капитан судна Dali, которое снесло автомобильный мост в американском Мэриленде, предположительно, может иметь гражданство Украины.

    Данные о том, кто управляет судном, находятся на портале Balticshipping, пишет издание Страна.

    Напомним, во вторник в Балтиморе (штат Мэриленд) обрушился автомобильный мост длиной 2,57 км после столкновения с грузовым судном. В ФБР отвергли версию теракта.

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    26 марта 2024, 19:25 • Новости дня
    В Нижнем Тагиле танк на перекрестке протаранил легковушку

    В Нижнем Тагиле танк протаранил пытавшуюся проехать на красный свет легковушку

    В Нижнем Тагиле танк на перекрестке протаранил легковушку
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Нижнем Тагиле на перекрестке трассы и танковой дороги произошло ДТП с участием танка и легкового автомобиля. Водитель легковушки, проигнорировав красный сигнал светофора, столкнулся с бронетехникой, двигавшейся на зеленый свет, сообщили СМИ.

    Как пишет портал Е1.RU, в пресс-службе оборонного предприятия сообщили, что танк Уралвагонзавода, направлявшийся на испытательный полигон, ехал по специальному проезду на разрешающий сигнал светофора, передает «Фонтанка».

    Водитель легковушки, судя по кадрам, опубликованным в сообществе «Инцидент Нижний Тагил», попытался проскочить перекресток на красный, но не успел затормозить. В результате столкновения левая сторона его машины сильно пострадала. О состоянии водителя пока ничего неизвестно.

    Ранее сообщалось, что три человека пострадали на остановке общественного транспорта, в которую после ДТП врезалась легковушка Nissan в подмосковном Ногинске.

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    27 марта 2024, 09:05 • Новости дня
    Польша остановила учения после гибели пятого военного

    Минобороны Польши остановило учения после гибели пятого военного

    Польша остановила учения после гибели пятого военного
    @ DAREK DELMANOWICZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Минобороны Польши издало приказ о приостановке всех военных учений в стране после инцидента, в ходе которого на занятиях по горной подготовке в Татрах погиб военнослужащий спецназначения.

    По информации ведомства, все учения с применением боевой техники и взрывчатых веществ остановлены, передает РИА «Новости».

    Несколькими днями ранее стало известно, что два солдата погибли в результате взрыва на полигоне в Солярне во время учений по подрыву тротила.

    До этого сообщалось, что в Польше стартуют маневры Dragon-24 в рамках крупнейших за последние десятилетия учений НАТО Steadfast Defender 2024, в которых будут участвовать около 20 тыс. военных из десяти государств – членов НАТО, включая мотострелков, бронетанковые войска и части специального назначения, а также 3500 единиц техники.

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    26 марта 2024, 15:19 • Новости дня
    Директор ФСБ Бортников назвал главу ГУР Украины Буданова законной целью России
    Директор ФСБ Бортников назвал главу ГУР Украины Буданова законной целью России
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Начальство украинских спецслужб, включая руководителя Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов), является законной целью для России, заявил глава ФСБ Александр Бортников.

    Совершающие преступления в отношении России и российских граждан являются законной целью, ответил Бортников на вопрос про Буданова и других глав украинских спецслужб, передает ТАСС.

    На вопрос о том, почему эти цели еще не поражены, глава ФСБ ответил, что «все впереди».

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, в чем заочно в России обвиняют Буданова.

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    27 марта 2024, 08:48 • Новости дня
    Стало известно о способности российских танковых ракет пробивать любую бронетехнику ВСУ
    Стало известно о способности российских танковых ракет пробивать любую бронетехнику ВСУ
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские танковые ракеты, применяемые в зоне спецоперации, эффективно уничтожают любую бронетехнику ВСУ, в том числе танки НАТО, прошивая их в любой проекции, сообщил источник.

    Как сообщил источник РИА «Новости», танки Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М используют комплекс «Рефлекс-М» с ракетой «Инвар-М1», которая имеет тандемную кумулятивную боевую часть и бронепробиваемость до 800 мм за динамической защитой.

    Он добавил, что в результате вся бронетехника войск Украины, включая образцы НАТО, прошивается этими ракетами в любой проекции, в том числе танки – в лобовой проекции, также зафиксированы случаи детонации боекомплекта бронетехники ВСУ от первого попадания «Инваров».

    По словам источника, управляемые ракеты имеют дистанцию точного поражения цели до 5,5 км, в то время как неуправляемые снаряды танков ВСУ, в том числе иностранных, имеют эффективную дальность не более 2–2,5 км, кроме того, эти ракеты применяются для поражения малоразмерных защищенных целей типа долговременных огневых точек.

    Ранее ВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли шесть танков.

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    26 марта 2024, 19:45 • Новости дня
    Захарова назвала посмешищем судебную систему Британии после решения по делу Ассанжа
    Захарова назвала посмешищем судебную систему Британии после решения по делу Ассанжа
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение британского суда по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

    В своем Telegram-канале Захарова заявила, что вся система правосудия Британии превратилась в «фарс-посмешище на глазах у всего мира». Она назвала решение суда по делу Ассанжа издевательством над человеческим достоинством и «чудовищно неэффективной, карательной британской псевдоюстицией».

    Преследование Ассанжа инспирировано Вашингтоном, оно уже много лет наносит серьезный ущерб институту журналистики и независимых СМИ и попирает основополагающие принципы свободы слова и прав человека, добавила дипломат.

    Ранее высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне постановил, что Джулиан Ассанж не будет немедленно экстрадирован в США, а его юристы могут получить возможность оспорить это решение. Жена Ассанжа раскритиковала решение суда Лондона.

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    26 марта 2024, 23:36 • Новости дня
    Генпрокурор Краснов: 15 оборонных предприятий возвращены в госсобственность

    Tекст: Денис Тельманов

    За 2023 и 2024 годы прокуроры добились возвращения в государственную собственность 15 стратегических предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), ранее незаконно приватизированных. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

    «С 2023 года в судебном порядке только в сфере ВПК возвращено 15 стратегических предприятий общей стоимостью свыше 333 млрд рублей, которые незаконно выбыли из владения Российской Федерации, а в некоторых случаях попали под иностранный контроль», – заявил Краснов, сообщает «Интерфакс». 

    По его словам, новые владельцы предприятий, получив их в обход закона, не инвестировали в их развитие. «Модернизацию и развитие производства на протяжении десятков лет не осуществляли. Доходы от деятельности преимущественно выводили за рубеж», – сказал генпрокурор.

    Он отметил, что предприятия оказались в частной собственности «в результате злоупотреблений их руководителей, а также органов власти, среди которых и бывшие губернаторы, и бывшие сотрудники правоохранительных органов, не имевшие полномочий по отчуждению госимущества».

    Краснов подчеркнул, что прокуратура будет и впредь защищать интересы России и восстанавливать справедливость в подобных случаях.

    «Предусмотренная законом процедура приватизации не проводилась. При выявлении схожих нарушений закона мы, разумеется, и впредь будем защищать интересы России и восстанавливать справедливость», – сказал он.

    Генпрокурор также заверил, что права работников этих предприятий будут соблюдены.

    «В период судебных разбирательств силами надзора обеспечивается непрерывность технологических процессов, соблюдение трудовых и социальных прав работников», – заявил Краснов.

    «Это даже не обсуждается. Прокуроры выезжают на предприятия и разъясняют рабочим коллективам все необходимое, всегда находятся на связи. Для нас это приоритет», – добавил он.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не намерена устраивать массовый перевод предприятий в государственную собственность, о деприватизации и огосударствлении экономики «не может быть и речи».

    Коментарии (21)
    27 марта 2024, 12:05 • Новости дня
    В США сочли «неоправданным риском» использование Россией бомбы ФАБ-3000
    В США сочли «неоправданным риском» использование Россией бомбы ФАБ-3000
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Ольга Никитина

    Американское издание Forbes выразило опасения по поводу использования новой авиабомбы ФАБ-3000, производство которой началось в России.

    По мнению автора статьи, из-за посредственных аэродинамических характеристик бомбы самолеты-носители будут вынуждены подлетать к цели ближе, что повысит риск их поражения, передает «Газета.ru».

    Эксперт полагает, что использование 3,3-тонной ФАБ-3000 является «неоправданным риском», учитывая разрушительную силу уже существующих планирующих бомб.

    Напомним, в Нижегородской области с февраля налажено массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000.

    Газета ВЗГЛЯД писала, для чего фронту понадобились еще более крупные бомбы, которые по мощи уступают только ядерным тактическим зарядам.

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    27 марта 2024, 10:46 • Новости дня
    Стало известно о начале процедуры присвоения Пугачевой статуса иноагента

    Активист: В России началась процедура присвоения Алле Пугачевой статуса иноагента

    Стало известно о начале процедуры присвоения Пугачевой статуса иноагента
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Александра Юдина

    Активист Виталий Бородин заявил, что получил ответ из российской Генеральной прокуратуры о требовании признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом.

    В своем Telegram-канале сообщил, что Генпрокуратура призвала Министерство юстиции начать процесс признания Аллы Пугачевой иноагентом.

    Бородин выразил надежду, что контролирующие органы доведут дело до конца.

    Концертный директор певицы Елена Чупракова отказалась комментировать изданию «Газета.Ru» информацию о том, что Пугачеву признают иноагентом.

    Ранее продюсер Иосиф Пригожин, комментируя слова Аллы Пугачевой, грубо ответившей певцу Стасу Михайлову на критику уехавших артистов, отметил, что певица такого масштаба не должна опускаться до таких шуток.

    Народная артистка СССР певица Алла Пугачева дала ответ певцу Стасу Михайлову, заявившему, что уехавшие артисты «на коленях приползут» в Россию. По ее словам, «нормальные люди не возвращаются» в Россию.

    Позже активисты потребовали признать Пугачеву иноагентом.

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    26 марта 2024, 23:18 • Новости дня
    Украинские военные перебили водопровод в Горловке

    При обстреле Горловки со стороны ВСУ перебит участок водопровода

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 26 марта обстреляли объекты водоснабжающей инфраструктуры в городе Горловка Донецкой Народной Республики/

    В результате атаки был поврежден участок водопровода, а также котельная в Центрально-Городском районе, сообщил глава городской администрации Иван Приходько, передает ТАСС.

    По его словам, украинские боевики целенаправленно атаковали водопровод, что привело к его повреждению. В результате обстрела котельной персонал не пострадал, однако масштабы повреждений пока не установлены из-за угрозы повторных обстрелов и работы украинских беспилотников.

    Ранее Приходько сообщал, что из-за обстрелов ВСУ были обесточены две фильтровальные станции в Горловке.

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