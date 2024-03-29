Пескова спросили о вероятном признании Пугачевой иноагентом

Tекст: Алексей Дегтярев

Песков заявил, что ничего не слышал о том, что Пугачеву якобы возможно собираются признать иноагентом, передает ТАСС.

Официальных заявлений на этот счет представитель Кремля также не видел.

Ранее активист Виталий Бородин заявлял, что в Генпрокуратуре России отвечали на требование признать Пугачеву иноагентом.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что включение певицы в реестр иностранных агентов станет «точкой невозврата в ее отношениях с гражданами России и бывшей Родиной».