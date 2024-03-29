Лавров указал на сильные стороны мирного плана Китая по Украине

Tекст: Антон Антонов

Министр отметил, что «Китай говорит здравые вещи». В китайском плане из 12 пунктов, как отметил Лавров в интервью «Известиям», учитываются «причины происходящего».

Кроме того, подчеркнул министр, Китай сформулировал свой план «по логике от общего к частному», отметив проблемы «в сфере безопасности и в Европе, и в мире». В плане указано, что беспорядок вызван невыполнением Устава ООН. В частности, Пекин подчеркнул, что «односторонние санкции, которыми Запад стал пользоваться активно и задолго до украинской ситуации, тоже раздражитель, который необходимо устранить».

При этом «формулу Зеленского» Лавров счел абсолютно «безумной с точки зрения дипломатических перспектив». По его словам, в результате переговоров необходимо добиться «равной безопасности для всех участников процесса». В рамках «ультиматума, который уже давно повторяют и Зеленский, и его хозяева» на Западе переговоры невозможны, заявил министр. Если же будут предоставлены «гарантии законных интересов безопасности» России, Москва готова «гарантировать законные интересы других участников процесса», сказал он.

Лавров также указал на «реалии на земле», не признавать которые «не получится»: положение на поле боя и «законные со всех точек зрения, в том числе с международной, интересы населения, которое живет в Новороссии и Донбассе». Он обвинил киевский режим в том, что власти Украины «растоптали» права жителей этих регионов, «связанные с образованием, со СМИ, в целом с использованием русского языка, с правом на сохранение своей истории, памяти о Великой Отечественной войне».

Напомним, Лавров заявил, что покорность других стран привела к тому, что внешнюю политику США определяют люди, которые «не умеют заниматься дипломатией». По его словам, Европы не существует как самостоятельного игрока. При этом Запад отказывается «признавать очевидное» – что на Украине действует расистский и нацистский режим; он использует Киев, желая нанести стратегическое поражение России, сказал министр.