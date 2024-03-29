  • Новость часаЛавров: Украина – это верхушка айсберга
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    Передача Украине истребителей F-16 способна расширить географию СВО
    СК: Исполнителям теракта в «Крокусе» переводили деньги с Украины
    Лавров допустил, что признавать легитимность Зеленского 21 мая уже не придется
    В Полтавской области военкомат объявил в розыск 30 тысяч человек
    Лавров: Европы не существует как самостоятельного игрока
    Путин назвал регионы, где будут построены курорты по проекту «Пять морей и озеро Байкал»
    Назван объем инвестиции в создание новых морских курортов в России
    СК сообщил о появлении нового фигуранта в деле о теракте в «Крокусе»
    Военный самолет упал в море в Севастополе
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему на месте большой литературы обнаружилась дыра

    Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.

    12 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что такое геноцид по-украински

    Из всех национальных групп, находящихся на территории Украины, самоорганизовываться запрещено только русским. Им также отказано в праве попасть в список «коренных народов». Это и есть тот самый нацизм, ради искоренения которого и была начата российская спецоперация на Украине.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вопрос о смертной казни должен решаться на холодную голову

    На первый взгляд, аргументы противников возвращения смертной казни выглядят бледно по отношению к справедливой ярости в отношении террористов, расстрелявших мирных людей в «Крокусе».

    17 комментариев
    29 марта 2024, 01:41 • Новости дня

    Лавров: Европы не существует как самостоятельного игрока

    Tекст: Антон Антонов

    Европа «берет под козырек», когда американский «хозяин» говорит ей, что делать, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров в интервью «Известиям» напомнил, что Европарламент еще до начала выборов в России отказался признавать их результаты. Однако, как подчеркнул министр, ЕП не руководит европейской политикой, «его решения не имеют юридической силы».

    В Европе говорили о том, что российские выборы в новых регионах «являются выборами на суверенной украинской территории», а Берлин даже отказался называть Владимира Путина президентом, отметил Лавров.

    «Когда в Вашингтоне советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил: президентство Путина в России – это реальность, и мы будем работать с этой реальностью, вся Европа замолчала», – сказал он. По словам Лаврова, «хозяин сказал, и все взяли под козырек». Он с сожалением отметил, что «Европы не существует как самостоятельного игрока».

    Напомним, немецкое министерство иностранных дел после российских выборов заявило, что не намерено в документах и заявлениях указывать президентскую должность Путина. Путина на выборах главы государства набрал 87,28% голосов, за него проголосовали 76 млн 277 тыс. 708 человек.

    28 марта 2024, 02:11 • Новости дня
    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте

    Путин: F-16 будут уничтожаться в любом месте, если они станут применяться против России

    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против Вооруженных сил России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

    «Если они поставят F-16, – об этом говорят, вроде пилотов готовят, – это ситуацию на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать самолеты так же, как мы уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – подчеркнул Путин на встрече с военными вертолетчиками в Торжке, передает ТАСС

    Он напомнил, что самолеты F-16 являются носителями ядерного оружия? и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    «F-16 являются носителями ядерного оружия. И это тоже мы должны будем учитывать», – подчеркнул президент.

    Ранее и. о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что первые истребители F-16 Нидерланды передадут Украине во втором полугодии 2024 года. Речь идет о 42 самолетах.

    При этом Дания передаст Украине первые истребители F-16 этим летом, сообщила глава Минобороны королевства Троэльс Лунд Поульсен.

    Также сообщалось, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американские военные самолеты будут гореть так же, как и американские танки, которые уже уничтожают в зоне СВО.

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    28 марта 2024, 10:20 • Новости дня
    Подсчитаны убытки зарубежных компаний после ухода из России

    Убытки зарубежных компаний после ухода из России превысили 107 млрд долларов

    Подсчитаны убытки зарубежных компаний после ухода из России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Убытки покинувших российский рынок после февраля 2022 года иностранных фирм превысили 107 млрд долларов, следует из анализа агентства Reuters.

    По данным агентства, потери связаны с недополученными доходами и списанием российских активов с балансов компаний, передает ТАСС.

    При этом Reuters отмечает, что эти данные говорят о масштабах финансовых потерь глобального корпоративного сектора после начала спецоперации.

    Как отметил представитель консалтинговой компании S-RM Ян Мэсси, компании, которые все еще стремятся уйти из России, столкнутся с дополнительными трудностями, после этого будут вынуждены пойти на большие списания активов, вследствие чего понесут большие убытки.

    В декабре сумма убытков ушедших из России западных компаний составляла 103 млрд долларов.

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    28 марта 2024, 12:40 • Новости дня
    Военный эксперт: Путин четко дал понять Западу последствия передачи Киеву F-16

    Военный эксперт Леонков: У России готов ответ на случай вылетов F-16 ВВС Украины с аэродромов третьих стран

    Военный эксперт: Путин четко дал понять Западу последствия передачи Киеву F-16
    @ Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Большинство аэродромов Украины находятся под огневым контролем российских военных. Поэтому противник может выбрать в качестве места базирования F-16 Румынию или Польшу. И Владимир Путин четко дал понять предел терпения России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее президент Владимир Путин назвал украинские F-16 законной целью.

    «Значительная часть авиации ВСУ уничтожена. На замену потерянного парка боевых самолетов офис Зеленского довольно долго выпрашивал у Запада истребители F-16, и некоторые решения по этому вопросу приняты. Командование украинской армии пыталось даже подготовить аэродромы на Западной Украине. Однако мы серьезно повредили военную инфраструктуру противника, в том числе взлетно-посадочные полосы», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    Спикер утверждает, что самолеты ВС ВСУ уже базируются на аэродромах Румынии. «Они залетают на территорию Украины, выполняют боевую задачу, дозаправляются на аэродроме подскока и улетают обратно в Румынию. Такая хитрость придумана для повышения живучести авиации ВСУ. Вместе с тем российские военные планомерно уничтожают самолеты противника в воздухе над Украиной», – сказал Леонков.  

    По его мнению, Румыния одной из первых может предоставить свои аэродромы для базирования F-16 в случае их передачи Киеву. «Впрочем, в стороне не останется и Польша. В двух этих странах существует целая сеть аэродромов, которые способны принимать и обсуживать истребители», – заметил собеседник. Леонков допускает, что речь может идти, в частности, об аэродроме в польском Жешуве.

    По мнению аналитика, при выборе локации для украинских F-16 главным критерием станет близость к границе Украины. Военный эксперт считает, что уничтожать эти истребили ВС РФ будут в воздухе либо средствами противовоздушной обороны, либо ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности. Впрочем, у ВС РФ есть также средства поражения аэродромов третьих стран, предупредил спикер.

    Заявление Владимира Путина стало «обозначением пределов», считает собеседник. «Терпение России не бесконечно. Если Запад вновь примет безрассудное решение, то столкнется с последствиями. Весь мир знает, что у нашего президента слова с делом не расходятся», – акцентировал Леонков.

    Ранее Владимир Путин заявил, что если истребители F-16 будут участвовать в конфликте на Украине, взлетая с аэродромов третьих стран, эти аэродромы станут законной целью для российских военных. Об этом президент сказал во время общения с военными в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

    «Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились», – цитирует Путина официальный сайт Кремля. Глава государства подчеркнул, что возможные поставки F-16 Украине не поменяют ситуацию на поле боя. «Мы будем уничтожать их самолеты так же, как уничтожаем сегодня их танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – заявил Путин. Российский лидер напомнил, что F-16 являются носителями ядерного оружия, и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    Власти западных стран не раз заявляли о планах передать Украине истребители F-16 американского производства. В феврале глава датского Минобороны Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что страна рассчитывает передать Киеву первые самолеты летом 2024 года. Следующая партия F-16, как ожидается, прибудет из Нидерландов во второй половине года, отмечала министр обороны страны Кайса Оллонгрен. Речь идет о 42 истребителях. Также отмечалась, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

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    28 марта 2024, 19:47 • Новости дня
    Путин назвал регионы, где будут построены курорты по проекту «Пять морей и озеро Байкал»
    Путин назвал регионы, где будут построены курорты по проекту «Пять морей и озеро Байкал»
    @ Edgar Breshchanov/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин на совещании по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов заявил о необходимости в текущем десятилетии построить современные гостиничные комплексы в рамках программы развития курортов «Пять морей и озеро Байкал».

    Комплексы должны быть построены на морском побережье в Краснодарском и Приморском краях, в Петербурге, в Крыму, в Дагестане, в Калининградской и Запорожской областях, говорится на сайте Кремля.

    «Частью этого большого проекта также станет строительство курортов на озере Байкал в Иркутской области и Республике Бурятия», – отметил президент.

    Глава государства подчеркнул, что развитие курортных территорий должно осуществляться при одновременном повышении их транспортной доступности и другой сопутствующей инфраструктуры.

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    28 марта 2024, 13:44 • Новости дня
    Юшков объяснил желание G7 понизить потолок цен на российскую нефть

    Экономист Юшков: G7 обсуждает понижение потолка цен на российскую нефть ради давления на Москву

    Юшков объяснил желание G7 понизить потолок цен на российскую нефть
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Группа семи (G7) обсуждает снижение потолка цен на нефть, так как ей необходимо поддерживать давление на Москву. Но от понижения планки стоимость российского топлива не изменится, так как соответствующие издержки России зависят только от самого факта наличия ограничений, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее в G7 допустили понижение потолка цен на российскую нефть.

    «Западу надо придумывать все новые санкции против России. США и их союзники хотят публично продемонстрировать, что они продолжают оказывать давление на нашу страну. Поэтому причины обсуждений понижения потолка цен на российскую нефть лежат в медийной плоскости», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «В реальности нет практически никакой разницы, каковым будет размер потолка. Более того, мы все видим, что он не работает так, как того хотелось бы Западу. Вместе с тем некоторые трудности он нам создает. Но даже незначительные издержки с нашей стороны устраивают США, поэтому потолок до сих пор не отменен», – указывает спикер.

    «Тем не менее с понижением потолка цен G7 существует ряд проблем. Например, перед введением данной меры Группа семи договорилась каждые два месяца опускать планку на 5% от средней стоимости российской нефти, но мера до сих пор не пересматривалась», – пояснил он.

    «Кроме того, G7 важно пройти по очень тонкой грани. Страны, входящие в объединение, являются импортерами, и им важно, чтобы Россия не ограничила экспорт нефти, иначе взлетят цены. Кроме того, с символической точки зрения еще большее понижение также несет риск – одно дело, когда топливо продается по цене выше потолка на 10 долларов, и совсем другое, когда на условные 30 долларов», – резюмировал Юшков.

    Ранее стало известно, что Группа семи (G7) обсуждает возможность понижения потолка цен на российскую нефть, сообщает ТАСС. Об этом заявил на брифинге для иностранных журналистов помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт. По его словам коалиция нацелена на то, чтобы лишить Москву дохода от энергоносителей.

    Помощник госсекретаря отметил, что США и их партнеры «предпринимают шаги для того, чтобы усилить меры по соблюдению» потолка цен на нефть из РФ. Он упомянул санкции против судоходных компаний и танкеров, а также ограничительные меры в отношении «будущих российских проектов» в сфере энергетики.

    В конце декабря США и их союзники уже обновили меры по обеспечению соблюдения потолка цен на российскую нефть, сообщает ТАСС. Страны, соблюдающие ограничения, начнут требовать, чтобы поставщики услуг из стран коалиции получали подтверждение от своих контрагентов каждый раз, когда они загружают или отгружают сырье.

    Кроме того, в механизм соблюдения потолка вносятся изменения, которые потребуют от участников цепочки поставок с доступом к детализированным дополнительным затратам, например, на страхование и фрахт, делиться ими по запросу с последующими участниками цепочки.

    Напомним, в начале января стало известно о возобновлении импорта российской нефти в США. Об этом сообщали РИА «Новости». По данным агентства, в октябре 2023-го Штаты впервые за полтора года закупили сырье из РФ в объеме 36,8 тыс. баррелей на общую сумму в 2,7 млн долларов. В ноябре Вашингтон совершил вывоз дополнительной партии энергоресурса.

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    28 марта 2024, 22:01 • Новости дня
    Захарова объяснила американское выражение «вымыть рот с мылом»
    Захарова объяснила американское выражение «вымыть рот с мылом»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Представитель МИД России Мария Захарова ответила Джону Кирби на его комментарий по поводу теракта в «Крокус сити холле».

    Кирби, говоря о словах РФ по поводу украинского следа в теракте в Подмосковье, в ходе брифинга заявил, что «лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники, похоже, довольно хорошие продавцы навоза».

    Захарова в своем Telegram-канале заявила, что теперь стало понятно, почему в Штатах распространено выражение «вымыть рот с мылом».

    Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не будут оказывать России помощь в сфере безопасности после теракта в «Крокусе».

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    28 марта 2024, 19:47 • Новости дня
    Путин поручил импортозаместить ратраки, аквапарки и аттракционы

    Путин поручил создать проект по выпуску продукции для туристической сферы

    Путин поручил импортозаместить ратраки, аквапарки и аттракционы
    @ Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках профильного нацпроекта необходимо сформировать отдельный федеральный проект по выпуску отечественной продукции для туристической сферы, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию круглогодичных курортов.

    «Мы все хорошо понимаем: канатные дороги, кабинки, ратраки для горнолыжных курортов, аттракционы для парков развлечений и аквапарков и так далее. Здесь нужны и собственные технологии, и новые производственные мощности. Рассчитываю, что Минпромторг запустит конкретные механизмы поддержки в рамках имеющихся у ведомства инструментов», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Президент подчеркнул, что развитие туризма должно стать серьезным стимулом для создания передовых разработок и продуктов в промышленности, в строительстве и, конечно, в сфере творческих индустрий.

    «У нас известные события происходят на украинском направлении, мы понимаем, что с этим связано, какие ограничения возникают в связи с целым рядом нелегитимных санкций в адрес России. Но мы видим: там, где Российскому государству нужно добиваться успеха, мы делаем это, добиваемся. Здесь то же самое нужно сделать, нужно сделать то же самое», – отметил глава государства.

    «Там, где можно производить самим, нужно воспользоваться этой ситуацией и сделать все для того, чтобы наш собственный российский бизнес мог это сделать, надо их поддержать. И рабочие места будут дополнительно заняты, и технологии будут развиваться», – заявил Путин.

    Ранее Владимир Путин призвал обеспечить россиян доступными туристическими путевками.

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    28 марта 2024, 06:13 • Новости дня
    Румыния с 31 марта начнет выдавать россиянам «шенген»

    Румыния с 31 марта начнет выдавать россиянам шенгенские визы

    Румыния с 31 марта начнет выдавать россиянам «шенген»
    @ URA.RU/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Румыния с 31 марта 2024 года начнет выдавать россиянам шенгенские визы, сообщили в посольстве республики в Москве.

    «Румыния будет выдавать единые визы с 31 марта 2024 года. Единые визы, выданные после этой даты, позволят въезжать в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода», – сообщили в румынском диппредставительстве ТАСС.

    Отмечается, что заявления на шенгенскую визу можно будет подать во всех консульствах Румынии на территории России: в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

    Туристы, которые получили румынские визы до 31 марта 2024 года, смогут использовать их только для въезда в Румынию, Болгарию и Кипр. Въезд в другие страны Шенгенской зоны по таким визам будет невозможен.

    «Например, иностранный гражданин, имеющий визу с двумя или несколькими въездами, выданную Румынией до 31 марта 2024 года, сможет путешествовать на основании румынской визы в Румынию, Болгарию и на Кипр», – пояснили в посольстве.

    Таким образом, обладателям краткосрочных виз, выданных Румынией до 31 марта, для въезда в другие страны Шенгенской зоны нужно будет получить новую визу в стране конечного назначения.

    В Шенгенскую зону входят 27 стран, в том числе Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн. С 31 марта 2024 года в Шенгенскую зону начнут входит Румыния и Болгария при въезде в страну и выезде из нее через аэропорты или морские порты.

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    28 марта 2024, 13:19 • Новости дня
    В Кремле призвали относиться с осторожностью к данным NYT о теракте в «Крокусе»
    В Кремле призвали относиться с осторожностью к данным NYT о теракте в «Крокусе»
    @ Evgeny Philippov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    К опубликованным изданием New York Times материалам о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле» нужно относиться с осторожностью, выразил мнением пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, по этому вопросу в Кремле ничего не знают и призывают к информации «газеты New York Times со ссылкой на анонимов» относиться с большой осторожностью, передает ТАСС.

    Ранее New York Times выпустила материал, согласно которому американские спецслужбы знали о готовящемся в Подмосковье теракте, но не поделились данными с Москвой из опасений за свои источники в сборе разведданных.

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    28 марта 2024, 18:58 • Новости дня
    США заявили о передаче России данных о теракте в Красногорске

    Белый дом: США передали России данные об угрозе теракта в письменном виде

    США заявили о передаче России данных о теракте в Красногорске
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США заблаговременно передали России «ясную и детальную информацию» о террористической угрозе в отношении крупных собраний и концертов в Москве, в том числе о возможном теракте в Красногорске.

    Кирби на регулярном онлайн-брифинге отметил, что «на самом деле США пытались помочь предотвратить этот теракт». По его словам, в преддверии атаки 22 марта США представили «ясную и детальную информацию российским властям о террористической угрозе в отношении крупных собраний и концертов в Москве», передает ТАСС.

    В четверг газета New York Times писала, что американские спецслужбы не поделились с российской стороной имеющимися у них данными об угрозе теракта в «Крокусе» из опасений за свои источники в сборе разведданных.

    Ранее в ФСБ подтвердили, что от США поступала информация о подготовке терактов в Москве, однако она носила общий характер, без какой-либо конкретизации.

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    28 марта 2024, 03:29 • Новости дня
    США экстрадировали в Россию Алексея Смирнова, обвиняемого в истязании дочери

    США экстрадировали в Россию Алексея Смирнова, обвиняемого в похищении и истязании дочери

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти США экстрадировали в Россию Алексея Смирнова, обвиняемого в похищении и жестоком обращении с малолетней дочерью, сообщили в МВД России.

    «Сегодня в результате успешно проведенного комплекса оперативных мероприятий сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России в Москву доставлен Алексей Смирнов, находившийся в международном розыске по обвинению в истязании несовершеннолетней дочери», – приводит ТАСС сообщение МВД России.

    По данным ведомства, мужчина обманом увез свою дочь 2012 года рождения в США, где с августа 2019 года по февраль 2020-го они жили в городе Дания-Бич штата Флорида. При этом Смирнов систематически избивал, оскорблял и унижал ребенка, осознавая, что она находится в беспомощном состоянии.

    В феврале 2020 года против Смирнова было возбуждено уголовное дело по факту истязания. По инициативе УМВД России по Хабаровскому краю и с согласия Генпрокуратуры России он был объявлен в международный розыск.

    Ранее сообщалось, что в розыске вывезенной в США девочки участвовал член партии ЛДПР Михаил Дегтярев, назначенный в последствии губернатором Хабаровского края.

    Хабаровчанка Олеся рассказала, что ее дочь, шестилетнюю Вику, похитил родной отец Алексей Смирнов, который был старше своей супруги на 17 лет. После развода Вику оставили с мамой, а отцу позволили видеть ее трижды в неделю по два часа, но мать разрешала и более частые и долгие встречи.

    В августе 2019 года Алексей забрал дочь на очередную прогулку, но домой в назначенный час они не вернулись. Через пару дней стало известно, что он вывез ребенка в Корею, затем добрался до США и осел в Майами, не получив никаких разрешений на это со стороны Олеси.

    13 февраля мать и дочь увиделись впервые за долгое время, а 24 февраля они вместе вернулись в Хабаровск.

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    28 марта 2024, 15:35 • Новости дня
    МИД Индии отверг заявления США о судебных процессах

    Tекст: Кристина Цыцура

    Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал назвал необоснованными заявления Госдепа США о судебных процессах в стране.

    Джайсвал заявил, что подобные внешние обвинения неприемлемы, так как юридические процессы в Индии регулируются только верховенством закона. Он подчеркнул, что демократические страны должны уважать суверенитет и внутренние дела других стран, передает РИА «Новости».

    Ранее Госдепартамент США сообщил, что отслеживает сообщения об аресте главного министра Дели, и призвал власти Индии обеспечить «справедливый, прозрачный и своевременный судебный процесс» для заключенного в тюрьму лидера «Партии простого человека».

    Джайсвал отметил, что МИД Индии выразил решительное возражение и протест высокопоставленному чиновнику посольства США в связи с комментариями Госдепа.

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    28 марта 2024, 23:56 • Новости дня
    Макрон захотел устроить обсуждение приглашения Путина на саммит G20

    Макрон предложил Бразилии решать вопрос о приглашении Путина на саммит после обсуждения участниками G20

    Макрон захотел устроить обсуждение приглашения Путина на саммит G20
    @ Carlos Elias Junior/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вопрос о том, приглашать ли президента России Владимира Путина на саммит G20 в Бразилии, следует обсудить в рамках Группы двадцати, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. В Кремле сказали, что вопрос о возможном визите Путина в Бразилию пока не рассматривался.

    После переговоров с бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой Макрон заявил, что в таких «клубах» нужно действовать «по согласию с другими участниками». По его мнению, «это как раз и есть та самая гармония между свободой человека, которого приглашают, и уважением ко всем», передает ТАСС.

    Макрон отметил, что оказался в похожей ситуации, когда перед саммитом G7 во французском Брегансоне некоторые участники угрожали бойкотировать встречу, если пригласят Путина. При этом Макрон признал, что не вправе «давать уроки» Луле да Силве, который сам отвечает за решения о приглашении тех или иных участников саммита.

    Макрон сказал: «Если намечается встреча, которая может быть полезной, мы должны ее провести. Если же встреча не принесет пользы и вызовет раскол, то, наверное, не стоит ее проводить».

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова Макрона, заявил, что вопрос о визите Путина в Бразилию пока не рассматривался.

    Напомним, главы МИД России и Бразилии Сергей Лавров и Мауро Виэйра провели телефонный звонок, в ходе которого обсудили подготовку к грядущим в России и Бразилии саммитам БРИКС и G20.

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    28 марта 2024, 12:45 • Новости дня
    NYT: США не передали данные об угрозе теракта в «Крокусе», опасаясь за источники

    NYT: США не передали России данные об угрозе теракта в «Крокусе» из опасений за источники

    Tекст: Александра Юдина

    Американские спецслужбы не поделились с российской стороной имеющимися у них данными об угрозе теракта в «Крокус Сити Холле» из опасений за свои источники в сборе разведданных, пишет газета New York Times.

    Издание ссылается на чиновников из европейских и американских служб безопасности, которые могли передать имеющуюся у них информацию о готовящемся теракте, однако не стали этого делать из-за враждебных отношений Москвы и Вашингтона, передает РИА «Новости».

    Издание заверяет, что в Вашингтоне внимательно следят за деятельностью экстремистской группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В этой связи с помощью электронных перехватов, информаторов и других подобных средств американские оперативники получили конкретную информацию о планах готовившегося в России теракта.

    Ранее в ФСБ подтвердили, что от США поступала информация о подготовке терактов в Москве, однако она носила общий характер, без какой-либо конкретизации.

    В Кремле отметили, что не могли получить такие данные, так как разведданные предоставляются от спецслужбы к спецслужбе.

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    28 марта 2024, 19:31 • Новости дня
    Путин призвал синхронизировать развитие туризма и транспорта
    Путин призвал синхронизировать развитие туризма и транспорта
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Необходимо синхронизировать российские туристические программы с планами развития транспортной инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов.

    «Также критически важно синхронизировать наши туристические программы с планами развития транспортной инфраструктуры. <…> Мы построили и продолжаем строить наши трассы через всю страну, от Петербурга до Москвы и дальше на Восток. Конечно, нужно развивать эти трассы таким образом, чтобы как можно больше людей могли воспользоваться ими, чтобы добраться до мест посещения, туристически привлекательных мест по ходу движения транспорта», – приводит сайт Кремля слова главы государства.

    Речь идет о межрегиональном, в том числе воздушном сообщении, модернизации опорной сети автодорог, внутренних водных путей, строительстве скоростных железнодорожных и автомагистралей, уточнил Путин.

    Ранее Путин поручил создать туристическую инфраструктуру в нацпарках России.

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