Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.45 комментариев
Генпрокурор Краснов: 15 оборонных предприятий возвращены в госсобственность
За 2023 и 2024 годы прокуроры добились возвращения в государственную собственность 15 стратегических предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), ранее незаконно приватизированных. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.
«С 2023 года в судебном порядке только в сфере ВПК возвращено 15 стратегических предприятий общей стоимостью свыше 333 млрд рублей, которые незаконно выбыли из владения Российской Федерации, а в некоторых случаях попали под иностранный контроль», – заявил Краснов, сообщает «Интерфакс».
По его словам, новые владельцы предприятий, получив их в обход закона, не инвестировали в их развитие, а выводили доходы за рубеж.
«Модернизацию и развитие производства на протяжении десятков лет не осуществляли. Доходы от деятельности преимущественно выводили за рубеж», – сказал генпрокурор.
Он отметил, что предприятия оказались в частной собственности «в результате злоупотреблений их руководителей, а также органов власти, среди которых и бывшие губернаторы, и бывшие сотрудники правоохранительных органов, не имевшие полномочий по отчуждению госимущества».
Краснов подчеркнул, что прокуратура будет и впредь защищать интересы России и восстанавливать справедливость в подобных случаях.
«Предусмотренная законом процедура приватизации не проводилась. При выявлении схожих нарушений закона мы, разумеется, и впредь будем защищать интересы России и восстанавливать справедливость», – сказал он.
Генпрокурор также заверил, что права работников этих предприятий будут соблюдены.
«В период судебных разбирательств силами надзора обеспечивается непрерывность технологических процессов, соблюдение трудовых и социальных прав работников», – заявил Краснов.
«Это даже не обсуждается. Прокуроры выезжают на предприятия и разъясняют рабочим коллективам все необходимое, всегда находятся на связи. Для нас это приоритет», – добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не намерена устраивать массовый перевод предприятий в государственную собственность, о деприватизации и огосударствлении экономики «не может быть и речи».