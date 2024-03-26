Генпрокурор Краснов: 15 оборонных предприятий возвращены в госсобственность

Tекст: Денис Тельманов

«С 2023 года в судебном порядке только в сфере ВПК возвращено 15 стратегических предприятий общей стоимостью свыше 333 млрд рублей, которые незаконно выбыли из владения Российской Федерации, а в некоторых случаях попали под иностранный контроль», – заявил Краснов, сообщает «Интерфакс».



По его словам, новые владельцы предприятий, получив их в обход закона, не инвестировали в их развитие, а выводили доходы за рубеж.

«Модернизацию и развитие производства на протяжении десятков лет не осуществляли. Доходы от деятельности преимущественно выводили за рубеж», – сказал генпрокурор.

Он отметил, что предприятия оказались в частной собственности «в результате злоупотреблений их руководителей, а также органов власти, среди которых и бывшие губернаторы, и бывшие сотрудники правоохранительных органов, не имевшие полномочий по отчуждению госимущества».

Краснов подчеркнул, что прокуратура будет и впредь защищать интересы России и восстанавливать справедливость в подобных случаях.

«Предусмотренная законом процедура приватизации не проводилась. При выявлении схожих нарушений закона мы, разумеется, и впредь будем защищать интересы России и восстанавливать справедливость», – сказал он.

Генпрокурор также заверил, что права работников этих предприятий будут соблюдены.

«В период судебных разбирательств силами надзора обеспечивается непрерывность технологических процессов, соблюдение трудовых и социальных прав работников», – заявил Краснов.

«Это даже не обсуждается. Прокуроры выезжают на предприятия и разъясняют рабочим коллективам все необходимое, всегда находятся на связи. Для нас это приоритет», – добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не намерена устраивать массовый перевод предприятий в государственную собственность, о деприватизации и огосударствлении экономики «не может быть и речи».