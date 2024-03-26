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    Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.

    45 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Макрон создает вторую Антанту

    Было бы даже полезно, если бы французы перекинули пару полков на Украину, где русские ракеты значительно уменьшили бы количество их солдат. Это вызвало бы очень большое недовольство во французском обществе и прочистило бы мозги Макрону. Хотя прочищать там особо нечего.

    3 комментария
    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Зачем спустя 80 лет судить нацистов и их пособников

    Едва ли когда-нибудь немцы и те же румыны возместят ущерб, который нанесли тому же Сталинграду. Согласно подсчетам, это около 17 трлн рублей на современный пересчет. Но предъявлять счета стоит всем.

    5 комментариев
    26 марта 2024, 23:36 • Новости дня

    Генпрокурор Краснов: 15 оборонных предприятий возвращены в госсобственность

    Tекст: Денис Тельманов

    За 2023 и 2024 годы прокуроры добились возвращения в государственную собственность 15 стратегических предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), ранее незаконно приватизированных. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

    «С 2023 года в судебном порядке только в сфере ВПК возвращено 15 стратегических предприятий общей стоимостью свыше 333 млрд рублей, которые незаконно выбыли из владения Российской Федерации, а в некоторых случаях попали под иностранный контроль», – заявил Краснов, сообщает «Интерфакс». 

    По его словам, новые владельцы предприятий, получив их в обход закона, не инвестировали в их развитие, а выводили доходы за рубеж.

    «Модернизацию и развитие производства на протяжении десятков лет не осуществляли. Доходы от деятельности преимущественно выводили за рубеж», – сказал генпрокурор.

    Он отметил, что предприятия оказались в частной собственности «в результате злоупотреблений их руководителей, а также органов власти, среди которых и бывшие губернаторы, и бывшие сотрудники правоохранительных органов, не имевшие полномочий по отчуждению госимущества».

    Краснов подчеркнул, что прокуратура будет и впредь защищать интересы России и восстанавливать справедливость в подобных случаях.

    «Предусмотренная законом процедура приватизации не проводилась. При выявлении схожих нарушений закона мы, разумеется, и впредь будем защищать интересы России и восстанавливать справедливость», – сказал он.

    Генпрокурор также заверил, что права работников этих предприятий будут соблюдены.

    «В период судебных разбирательств силами надзора обеспечивается непрерывность технологических процессов, соблюдение трудовых и социальных прав работников», – заявил Краснов.

    «Это даже не обсуждается. Прокуроры выезжают на предприятия и разъясняют рабочим коллективам все необходимое, всегда находятся на связи. Для нас это приоритет», – добавил он.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не намерена устраивать массовый перевод предприятий в государственную собственность, о деприватизации и огосударствлении экономики «не может быть и речи».

    24 марта 2024, 06:59 • Новости дня
    ВСУ потеряли до 350 человек в результате удара российских огнеметных систем

    Группировка «Центр» уничтожила опорные пункты ВСУ огнеметными системами, потери составили до 350 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Группировка войск «Центр» нанесла огневое поражение по опорным пунктам ВСУ в районах Бердычей и Семеновки, используя тяжелые огнеметные системы, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

    «Тяжелыми огнеметными системами нанесено огневое поражение по четырем опорным пунктам в районах Бердычей и Семеновки», – приводит его слова RT. 

    По его словам, потери ВСУ составили до 350 человек убитыми и ранеными.

    Также были уничтожены две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

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    24 марта 2024, 01:46 • Новости дня
    Губернатор: Один человек погиб и четверо пострадали при атаке на Севастополь

    При ракетной атаке ВСУ на Севастополь один человек погиб и четверо пострадали

    Tекст: Денис Тельманов

    При атаке на Севастополь один человек погиб и четверо пострадали, сообщил губернатор города Михаил Развожаев

    «Из-за попадания осколка ракеты в торец дома на Ялтинской погиб 65-летний севастополец. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что от осколков пострадали четыре человека: у подростка 18 лет поверхностные резаные раны предплечья, у мужчины 1991 года рождения осколочное сквозное ранение предплечья, у мужчины 1989 осколочные ранения руки, у женщины 1957 года рождения перелом голени.

    «Спасательная служба Севастополя продолжает фиксировать сообщения об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет. На данный момент есть также информация, что в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета и не разорвалась», – отметил Развожаев.

    По его словам, от ударной волны в жилых домах в центре города повыбивало стекла, люди при этом не пострадали.

    «Дал поручение вице-губернатору Евгению Сергеевичу Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения. Управляющие компании с оперативными службами утром начнут подомовой обход», – подчеркнул губернатор.

    Ранее Развожаев сообщил о массированной атаке на Севастополь, в ходе которой силами ПВО было сбито более 10 ракет.

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    26 марта 2024, 15:24 • Новости дня
    Шойгу назвал глупостью слух о мобилизации для создания буферной зоны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дополнительная мобилизация для создания буферной санитарной зоны на Украине, обеспечивающей безопасность приграничных территорий России, не понадобится, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    Как сказал Шойгу, отвечая на вопрос, нужна ли мобилизация для создания такой буферной зоны, «это глупость», передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин не исключил создания «определенной «санитарной зоны» на нынешних территориях, подчиненных киевскому режиму».

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    24 марта 2024, 07:38 • Новости дня
    В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт

    В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт после ракетной атаки

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте временно приостановлено после ракетной атаки, совершенной украинскими войсками в ночь на 24 марта.

    «Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. На конечных остановочных пунктах – пл. Захарова и пл. Нахимова, организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте», – сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города, передает РИА «Новости».

    При этом причины остановки морского пассажирского движения не уточняется.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что в ночь на воскресенье 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на город за последнее время.

    «Предварительно, сбито больше 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры. Есть падение ракет на здания. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

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    24 марта 2024, 02:43 • Новости дня
    За сутки ВСУ 44 раза обстреляли ДНР

    ВСУ за сутки 44 раза обстреляли ДНР, ранены два мирных жителя

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки 44 раза обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 135 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    В результате обстрелов два мирных жителя получили ранения, повреждены шесть домов, один автомобиль и один объект гражданской инфраструктуры, приводит сообщение СЦКК ТАСС

    Отмечается, что наиболее интенсивным обстрелам подверглись Донецк, Макеевка, Горловка, Ясиноватая, Новобахмутовка и Старомихайловка.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на трассе Пантелеймоновка – Горловка был ранен настоятель храма при атаке беспилотного летательного аппарата. Кроме того, при детонации кассетного суббоеприпаса пострадал житель Горловки.

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    24 марта 2024, 05:19 • Новости дня
    Минометчики «Днепра» уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Херсонщине

    Минометчики группировки «Днепр» уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчет 120-миллиметрового миномета группировки войск «Днепр» в ходе спецоперации на Украине уничтожил наблюдательный пункт ВСУ, расположенный на правом берегу Днепра.

    «Разведка постоянно передает новые цели, а минометчики в свою очередь в кратчайшее время приступают к нанесению огневых ударов по живой силе и лодкам противника, которые ежедневно пытаются высадиться и закрепиться в островной зоне Днепра», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

    Отмечается, что у расчетов минометов есть считанные минуты, чтобы занять огневую позицию, вычислить исходные данные для стрельбы и произвести первый выстрел.

    Расчет миномета 2Б11, получив координаты цели, быстро занял огневую позицию, произвел необходимые расчеты и точным выстрелом поразил наблюдательный пункт ВСУ, рассказали в российском военном ведомстве.

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    24 марта 2024, 05:59 • Новости дня
    Тульские десантники уничтожили более 10 военных ВСУ на Северском направлении

    Тульские десантники уничтожили более 10 военных ВСУ, сорвав ротацию на Северском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Противотанковые подразделения тульских десантников сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении у населенного пункта Раздоловка в ДНР, уничтожив более 10 украинских военнослужащих их гранатометов СПГ-9 «Копье», сообщили в Минобороны России.

    «Проявляя мужество и отвагу, расчет СПГ-9 несколькими выстрелами из гранатомета поразил группу пехоты противника, не оставив им ни единого шанса на отход и сохранение жизни», – передает РИА «Новости» сообщение российского военного ведомства.

    Отмечается, что движение группы украинских националистов, выдвигавшейся к своим передовым позициям для проведения ротации личного состава, было обнаружено разведгруппой с помощью беспилотников.

    В результате слаженных действий тульских десантников ротация ВСУ на данном направлении была сорвана. 

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    24 марта 2024, 06:47 • Новости дня
    Губернатор объявил в Воронежской области опасность атаки беспилотников

    Губернатор Александр Гусев объявил в Воронежской области опасность атаки беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    «Уважаемые воронежцы! На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие», – написал губернатор в своем Telegram-канале.

    Он также сообщил, что силы ПВО находятся в полной готовности.

    «Силы ПВО наготове. Следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице – в здание, парковку, подземный переход», – подчеркнул Гусев.

    Ранее сообщалось, что украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью.

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    26 марта 2024, 23:18 • Новости дня
    Украинские военные перебили водопровод в Горловке

    При обстреле Горловки со стороны ВСУ перебит участок водопровода

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 26 марта обстреляли объекты водоснабжающей инфраструктуры в городе Горловка Донецкой Народной Республики/

    В результате атаки был поврежден участок водопровода, а также котельная в Центрально-Городском районе, сообщил глава городской администрации Иван Приходько, передает ТАСС.

    По его словам, украинские боевики целенаправленно атаковали водопровод, что привело к его повреждению. В результате обстрела котельной персонал не пострадал, однако масштабы повреждений пока не установлены из-за угрозы повторных обстрелов и работы украинских беспилотников.

    Ранее Приходько сообщал, что из-за обстрелов ВСУ были обесточены две фильтровальные станции в Горловке.

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    26 марта 2024, 14:55 • Новости дня
    Кулеба эмоционально обратился к Западу по поводу Patriot

    Глава МИД Украины Кулеба потребовал у Запада «чертовы Patriot»

    Tекст: Ольга Никитина

    Западу необходимо нарастить поставки зенитных ракетных комплексов Patriot для нужд ВСУ, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью европейским СМИ.

    Союзники Киева, посетовал глава украинского внешнеполитического ведомства, ведут себя непоследовательно. Их слова, отметил он, порой расходятся с действиями.

    Оружия, которое Запад поставляет Украине, недостаточно, поставки задерживаются, пожаловался он в интервью Politico.

    «Дайте нам чертовы Patriot», – приводит его слова «Вечерняя Москва».

    Кулеба заявил, что новые ЗРК позволили бы Украине защитить в том числе экономику страны от разрушения.

    Сам Кулеба ранее говорил также, что у стран Запада есть возможность передать Киеву новые ЗРК Patriot, но соответствующее решение не принимают.

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    26 марта 2024, 15:11 • Новости дня
    Генпрокурор потребовал прекратить «издевательство» над семьями при выдаче земли

    Генпрокурор Краснов: Многодетным семьям часто чиновники дают участки «в местах, куда без вертолета не добраться»

    Tекст: Вера Басилая

    Генпрокурор Игорь Краснов заявил, что в регионах предоставляют участки многодетным, куда без вертолета не добраться. Он потребовал от прокуроров пресекать волокиту и произвол чиновников.

    Краснов, выступая на расширенной коллегии Генпрокуратуры с участием президента России Владимира Путина, обратил внимание прокуроров на проблемы, с которыми сталкиваются многодетные семьи при получении земель под строительство. По его словам, чиновники решают этот вопрос неспешно, а иногда издевательски: предоставляют участки, куда добраться можно только на вертолете, передает ТАСС.

    Он поручил прокурорам добиться получения семьями земельных участков со сформированной инфраструктурой либо денежной компенсации с запланированным финансированием. Краснов напомнил, что это только одна из множества мер поддержки многодетных семей согласно указу президента.

    Генпрокурор подчеркнул, что прокурорам следует взять на контроль реализацию этого указа, а также пресечь его произвольное толкование.

    Напомним, в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин озвучил меры поддержки многодетных семей.

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    25 марта 2024, 14:43 • Новости дня
    МО: Иркутское ракетное соединение проведет учения по маскировке «Ярсов»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе комплексной проверки Иркутского ракетного соединения будут отработаны задачи по маскировке подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» и противодействию средствам воздушной разведки.

    Как сообщили в Минобороны, проверка проводится комиссией командования Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с целью оценки реального состояния дел и уровня боевой готовности соединения, передает ТАСС.

    Там добавили, что в ходе проверки особое место займет командно-штабное учение, в ходе которого будут отработаны маскировка ПГРК «Ярс», противодействие современным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями ЦВО, а также применение нового подразделения – взвода разведки.

    В общей сложности в проведении учений задействовано более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники.

    Напомним, 1 марта на государственном испытательном космодроме Плесецк прошел учебно-боевой пуск твердотопливной МБР подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» с разделяющейся головной частью.

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    26 марта 2024, 13:23 • Новости дня
    Ростех доработал поставляемые в зону СВО модули для дистанционного управления пулеметами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Радиозавод «Сигнал» доработал платформу для дистанционного управления танковым пулеметом Калашникова (ПКТ) и передал партию новых устройств в войска, сообщили в госкорпорации «Ростех».

    Как говорится в сообщении, устройства усовершенствованы с учетом реального боевого опыта и пожеланий бойцов. Там добавили, что эти устройства в режиме реального времени позволяют наблюдать за целью и вести с помощью дистанционного управления прицельную стрельбу из танкового пулемета калибра 7,62 мм, передает ТАСС.

    В госкорпорации добавили также, что доработки коснулись механических узлов платформы.

    Там рассказали, что модули оснащены мощным зумом и камерой высокого разрешения, также на них можно доустановить прибор ночного видения, тепловизор, дальномер и камеры собственной безопасности.

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    26 марта 2024, 14:54 • Новости дня
    Путин подчеркнул важность поддержки участников СВО и членов их семей

    Tекст: Ольга Никитина

    Поддержка участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей является нравственно значимой, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

    «Всегда подчеркиваю нравственную значимость нашей работы по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей», – сказал глава государства. «Поручаю здесь действовать решительно, незамедлительно реагировать на жалобы и обращения, на факты волокиты, бюрократических отписок или прямого нарушения норм закона», – приводит его слова ТАСС.

    Глава государства также попросил военных прокуроров делать особый акцент на защите прав военнослужащих.

    В свою очередь генпрокурор России Игорь Краснов потребовал от прокуроров продолжить оперативно решать вопросы социального обеспечения участников специальной военной операции и членов их семей.

    «Средствами надзора прокурорами обеспечивались права и социальные гарантии всех участников СВО, членов семей. Поступающие от них обращения, живое общение в ходе личных приемов позволили выявить пробелы в нормативном регулировании и организации работы уполномоченных ведомств», – сказал он.

    По его словам, многие проблемы оперативно устраняли. «Оптимизирован механизм присвоения статуса ветерана боевых действий, его получили более 300 тыс. военнослужащих. Упрощена выплата надбавок к денежному довольствию за участие в СВО. Расширен круг мер поддержки, введен порядок их беззаявительного предоставления. Восстановлены права свыше 140 тыс. граждан, своевременно не получивших полагающиеся компенсации и страховое возмещение», – констатировал генпрокурор.

    Он поставил задачу в наступившем году «организовать надзор таким образом, чтобы решение проблем конкретного человека в обязательном порядке сопровождалось устранением причин системных нарушений». А если это потребует реагирования на федеральном уровне – сообщать в Генеральную прокуратуру.

    Особо Краснов затронул вопрос защиты прав вдов, воспитывающих малолетних детей, и многодетных семей, потерявших кормильца, – это «отдельная категория, требующая индивидуального подхода». «Важно добиться, чтобы над ними был установлен персональный патронаж, что в полной мере отвечает духу и букве указов президента и поручений, содержащихся в послании Федеральному собранию», – отметил генпрокурор.

    Кроме того, Путин заявил, что органы прокуратуры должны уделить особое внимание безопасности в образовательных учреждениях и местах детского отдыха.

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    26 марта 2024, 14:49 • Новости дня
    ЕС пообещал Rheinmetall 130 млн евро для увеличения производства боеприпасов

    Rheinmetall получит от ЕС свыше 130 млн евро для увеличения производства боеприпасов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германский оборонный концерн Rheinmetall получит от ЕС свыше 130 млн евро на увеличение объемов производства боеприпасов, заявили в компании.

    Как сообщили в компании, средства будут выделены в рамках акта поддержки производства боеприпасов (ASAP), они предназначены для расширения производства снарядов калибра 155 мм и пороха на объектах Rheinmetall в Венгрии, Германии, Румынии и Испании, передает ТАСС. Концерн планирует к 2027 году производить до 1,1 млн артиллерийских снарядов в год.

    Как сообщил председатель правления Rheinmetall Армин Паппергер, европейские вооруженные силы должны пополнить свои запасы артиллерийских снарядов, над этой задачей уже ведется работа.

    Ранее стало известно, что Rheinmetall планирует построить завод на Украине, на котором будут производиться артиллерийские снаряды калибра 155 мм.

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