В МИД выразили надежду на предотвращение операции Израиля в Рафахе из-за резолюции

МИД России: Резолюция ООН должна помочь предотвратить операцию Израиля в Рафахе

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что РФ надеется на то, что резолюция СБ ООН 2728 будет способствовать деэскалации насилия в Газе, включая предотвращение израильской операции в Рафахе, освобождению заложников, наращиванию гуманитарной помощи мирным жителям сектора, поскольку 2 млн были вынуждены покинуть свои дома, половина из них теперь сталкивается с угрозой катастрофического голода, а также будет способствовать недопущению их насильственной депортации.

Как указали в МИД, «Россия убеждена, что шансом на выполнение решения СБ ООН, принятию которого столь упорно и лицемерно препятствовали США, надо воспользоваться.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя опроверг заявление постпреда США Линды Томас-Гринфилд о том, что резолюция о прекращении огня в секторе Газа не является обязывающей. Кроме того, он выразил сожаление в связи с тем, что американский представитель «не читала Устав ООН».

Напомним, Совет Безопасности ООН в понедельник принял резолюцию с требованием немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа на месяц Рамадан. Решение подготовили 10 непостоянных членов Совета, за него проголосовали 14 стран, в том числе Россия, Китай, Британия и Франция. США воздержались от голосования.