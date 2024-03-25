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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»
    Путин обозначил стоящие перед следствием по теракту в «Крокус Сити Холле» вопросы
    В МИД назвали аморальным отказ США помогать России в сфере безопасности в связи с терактом
    Жена Невзорова поглумилась над жертвой теракта в «Крокусе» за нелюбовь к ее мужу
    Путин о теракте в «Крокусе»: Преступление совершено руками радикальных исламистов
    Бастрыкин сообщил о восстановлении хронологии теракта в «Крокусе»
    Глава МЧС заявил о штатной работе пожарной сигнализации в «Крокусе»
    Губернатор Подмосковья назвал сроки завершения поисков на месте теракта в «Крокусе»
    Голикова: Миллиард рублей собрали на помощь семьям погибших при теракте
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Давка идей так же опасна, как и давка при пожаре

    Одна из целей теракта – заставить российскую власть шарахаться, делать резкие движения, менять заранее намеченные планы. Поэтому после того, как были выплеснуты эмоции, без которых было не обойтись, нам всем предстоит с холодной головой продолжать делать то, что должно.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Россия должна забыть про смертную казнь раз и навсегда

    Видели в суде террористов, напавших на концерт в «Крокусе»? Что-то они не выглядят счастливыми от того, что их оставили в живых при задержании.

    27 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Я не буду помогать врагу

    Иногда отзывы на теракт напоминают известную фразу «они упустили возможность промолчать». Но мы можем вовремя заметить этот идущий к горлу ил – и не дать ему прорваться. Мы можем сказать – нет. Я не буду разгонять страхи, сеять ненависть и подрывать доверие в обществе. Я не буду увеличивать уровень гнева и горечи.

    27 комментариев
    25 марта 2024, 23:21 • Новости дня

    Небензя объяснил постпреду США, как работают резолюции СБ ООН

    Небензя указал постпреду США на необходимость исполнять резолюции СБ ООН

    Небензя объяснил постпреду США, как работают резолюции СБ ООН
    @ Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при ООН Василий Небензя опроверг заявление постпреда США Линды Томас-Гринфилд о том, что резолюция о прекращении огня в секторе Газа не является обязывающей.

    Томас-Гринфилд сказала о том, что резолюция не является обязывающей, в ходе своего выступления. Небензя в ответ указал, что все резолюции СБ ООН «полностью обязательны к исполнению». Он выразил сожаление в связи с тем, что американский постпред «не читала Устав ООН», передает РИА «Новости».

    Напомним, СБ ООН в понедельник принял резолюцию с требованием немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа на месяц Рамадан.

    25 марта 2024, 11:59 • Новости дня
    Симоньян: Ложь спецслужб США о «Крокусе» выдал тупейший фальстарт

    Симоньян назвала теракт в «Крокусе» чудовищной операцией под «чужим флагом»

    Симоньян: Ложь спецслужб США о «Крокусе» выдал тупейший фальстарт
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Для реализации теракта в «Крокус Сити Холле» была придумана чудовищная операция «под чужим флагом», заявила главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

    Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» отметила, что для теракта специально подобрали людей, которых можно было выдать за «Исламское государство» (запрещено в РФ), передает RT.

    И в эту историю можно было бы поверить, если бы американские спецслужбы, а вместе с ними западные пропагандистские издания, в том числе «известная помойка» CNN, не допустили «тупейший фальстарт» и не начали «орать, что это ИГИЛ» (ИГ, «Исламское государство»).

    Симоньян напомнила, что произошло это еще до того, как задержали хотя бы одного из «этих упырей». Фотороботов в тот момент еще не было, и было непонятно, как выглядят террористы и являются ли они мусульманами, подчеркнула главред RT.

    По ее словам, эту террористическую организацию выбрали именно потому, что она «понасовершала массу терактов везде в мире» и с «Украиной не связана, на Украину не подумают».

    Напомним, в экспертной среде считают, что Западу было бы выгодно возложить ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» на ИГ, чтобы скрыть причастность Украины.

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    25 марта 2024, 06:15 • Новости дня
    США оценили действия пилота МиГ-31 по защите границы России

    США назвали профессиональными действия сблизившегося с американскими бомбардировщиками пилота МиГ-31

    Tекст: Антон Антонов

    ВВС США охарактеризовали действия пилота истребителя-перехватчика МиГ-31, не допустившего нарушения границы России парой американских стратегических бомбардировщиков B-1 над Баренцевым морем, как безопасные и профессиональные.

    Бомбардировщики перелетали из штата Техас на американскую авиабазу в Испании для «планового развертывания» в Европе. В ВВС США заверили, что американские самолеты действовали в рамках международных норм, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Напомним, в Минобороны России сообщили, что МиГ-31 ВКС не допустил нарушения российской границы двумя бомбардировщиками В-1В ВВС США, которые приблизились к ней в Баренцевом море.

    Коментарии (7)
    24 марта 2024, 16:21 • Новости дня
    Российский МиГ-31 не допустил нарушения границы бомбардировщиками США

    Tекст: Ольга Иванова

    Истребитель МиГ-31 ВКС России не допустил нарушения российской границы двумя бомбардировщиками В-1В ВВС США, которые приблизились к ней в Баренцевом море, сообщили в Минобороны России.

    Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающуюся к границе РФ групповую воздушную цель. Для опознавания цели и недопущения нарушения границы был поднят МиГ-31. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как пару бомбардировщиков В-1В ВВС США, передает РИА «Новости».

    При приближении МиГ-31 американские бомбардировщики изменили курс, удалились от границы РФ и развернулись. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения госграницы РФ не допущено.

    Ранее российский истребитель Су-27 не допустил нарушения госграницы России американским разведывательным беспилотником.

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    24 марта 2024, 17:28 • Новости дня
    Сербский политолог Гайич: В Югославии США заложили фундамент для своего поражения в будущем
    Сербский политолог Гайич: В Югославии США заложили фундамент для своего поражения в будущем
    @ Величкин Сергей/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    В результате атаки на Югославию Штаты получили огромную военную базу в Косово, но заложили фундамент для своего поражения в будущем, заявил газете ВЗГЛЯД сербский политолог Стеван Гайич. Четверть века назад, 24 марта 1999 года, началась бомбардировка Югославии силами НАТО.

    «Трагические события в Югославии в 1999 году стали возможны лишь благодаря тому, что США почувствовали колоссальный уровень вседозволенности. Распад социалистического блока сделал действия Вашингтона и Брюсселя невероятно самоуверенными и эгоистичными. Прикрываясь лозунгами о мире, они пошли на невероятные злодеяния», – считает Стеван Гайич, научный сотрудник Института европейских исследований (Белград) и доктор политических наук.

    «События тех лет поставили крест на каком-либо сближении Белграда и западных стран. Бомбардировки нанесли нашей нации непоправимую травму на поколения вперед. Ужас и страх той злополучной весны никогда не выветрится из головы сербов», – отмечает он.

    Гайич напоминает, что США пошли на беспрецедентное действие. «Без одобрения мирового сообщества, без согласования атаки с Советом безопасности ООН, решились на столь дерзкий и негуманный обстрел мирных городов европейской страны. Конечно, это своевольное действие, не имеющее за собой никаких юридических оснований, способствовало началу деградации глобальной системы безопасности», – указывает эксперт, по мнению которого в Югославии США протоптали себе дорогу к участию в конфликтах на Ближнем Востоке.

    «Ирак, Ливия, Сирия – все эти страны также являются жертвами атаки 1999 года. Вашингтон снял предохранитель в виде необходимости достижения договоренностей с другими странами в отношении начала военных операций, – напоминает политолог. - Разумеется, эти действия потрясли другие крупные государства. Россия и Китай были шокированы безнаказанностью агрессии и сейчас способствуют изменению созданного тогда миропорядка».

    «Конечно, той осенью США сумели обеспечить себе размещение крупной военной базы в Косово. Однако именно в 1999 году был заложен фундамент для будущего поражения Вашингтона. Вседозволенность и эгоизм не доводили до добра ни одну империю в истории», – резюмирует Гайич.

    Напомним, 24 марта 1999 года начались бомбардировки Югославии силами НАТО. К 25-летию трагедии был выпущен документальный фильм Андрея Кондрашова «Белград», размещенный на стриминговой платформе «Смотрим». В картине принял участие и Владимир Путин. В ней он называет действия альянса недопустимыми.

    По его словам, западные государства фактически развязали войну в самом центре Европы. Он также провел аналогию между событиями 1999 года и положением дел на Украине после 2014. Президент вспомнил, что еще тогда во время разговора с одним из коллег он напомнил ему, что НАТО предприняли столь радикальные действия без согласования с СБ ООН.

    «Ответ знаете был какой? – «Ну как же так! Там (в Югославии) на протяжении восьми лет шла гражданская война, люди погибали, нужно было положить этому конец», – рассказал лидер РФ. «Так идите, в Совете Безопасности (ООН) получайте разрешение и действуйте. Нет. Сделали просто так. Но я к чему? Почему вспомнил 2014 год: вот после 2014 года на Украине, по сути, началась тоже гражданская война и неоднократные военные операции против восставшего Донбасса, и это продолжалось как раз восемь лет», – заметил он.

    Кроме того, Владимир Путин назвал обстрелы Югославии «огромной трагедией». Напомним, бомбардировки страны продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. В результате атак альянса погибли около тыс. военнослужащих и, по разным оценкам, от 500 до пяти тыс. мирных граждан. Колоссальный урон был нанесен социальной и транспортной инфраструктуре страны.

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    25 марта 2024, 14:45 • Новости дня
    МИД обвинил США в попытке присвоить дополнительные участки континентального шельфа

    МИД направил США демарш из-за изменения границ континентального шельфа

    МИД обвинил США в попытке присвоить дополнительные участки континентального шельфа
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство иностранных дел России направило США демарш в связи с односторонним изменением Вашингтоном внешних границ своего континентального шельфа. В МИД заявили, что действия США не соответствуют международным нормам и нарушают права мирового сообщества.

    В ходе сессии Совета Международного органа по морскому дну в Кингстоне (Ямайка), который проходит в период 18-29 марта, российская делегация заявила о непризнании объявленных США в декабре 2023 года границ континентального шельфа в семи районах Мирового океана. Ранее российской стороной был направлен США демарш по дипломатическим каналам, говорится на сайте МИД РФ.

    В МИД РФ отметили, что США пытаются присвоить себе дополнительные участки шельфа, что ущемляет права всего мирового сообщества.

    «Односторонние шаги США не соответствуют установленным международным правом правилам и процедурам», – подчеркнули в МИД РФ.

    Российская делегация раскритиковала позицию США, назвав ее «избирательным подходом к использованию норм международного права с акцентом на свои права и полное игнорирование обязательств».

    Ранее полярник Виктор Боярский объяснял газете ВЗГЛЯД, зачем США понадобилось расширение американской части континентального шельфа в Арктике.

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    23 марта 2024, 11:57 • Новости дня
    Спецслужбы: Информация о подготовке теракта от США поступала, но без конкретики

    Источник в спецслужбе: Информация от США о подготовке терактов в Москве была общего характера

    Спецслужбы: Информация о подготовке теракта от США поступала, но без конкретики
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Информация от США о подготовке терактов в Москве действительно поступала, но она носила общий, без какой-либо конкретизации, характер, сообщил источник в российской спецслужбе.

    В связи с заявлением представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон о передаче Москве в марте данных о готовящемся теракте источник в российской спецслужбе подтвердил, что «такая информация действительно поступала, но она носила общий характер, без какой-либо конкретизации», передает ТАСС.

    Ранее президент Сербии Александер Вучич напомнил предупреждение США о терактах в Москве в марте. Вучич увидел в методах проведения теракта в «Крокус-Сити» сходство со способом некоей «мировой державы», но не США. Прямо эту державу он не назвал.

    Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех террористов, напавших на «Крокус Сити Холл».

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    25 марта 2024, 04:59 • Новости дня
    Сенатор США увязал теракт в «Крокусе» с уходом американских войск из Афганистана

    Американский сенатор Рубио счел уход войск США из Афганистана одной из причин теракта в «Крокусе»

    Сенатор США увязал теракт в «Крокусе» с уходом американских войск из Афганистана
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» оказался возможен, в том числе, из-за ухода сил США из Афганистана, заявил зампредседателя комитета Сената США по разведке Марко Рубио.

    Рубио заявил, что при президентстве Дональда Трампа террористическая организация «Исламское государство» практически прекратила свою деятельность, но теперь она снова активизировалась, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

    По его словам, отчасти это произошло из-за того, что, покинув Афганистан, США утратили возможность наносить по ним регулярные удары. Сенатор добавил, что новые власти Афганистана не в силах эффективно противостоять террористам из ИГ*.

    По словам Рубио, ИГ* нашло новое место для своих действий. Теперь им гораздо проще проникнуть в Иран и Россию, но их цели не ограничиваются этими странами, они жаждут «повторить в США то, что они сделали в Москве».

    Он подчеркнул, что такая угроза становится еще более реальной с учетом массового потока нелегальных мигрантов, которые беспрепятственно проникают в США с юга и расселяются по всей стране.

    Напомним, в Белом доме заявили, что не видят признаков участия Украины в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США запомнить, что в теракте они обвинили ИГ*. В экспертной среде считают, что Западу было бы выгодно возложить ответственность на ИГ*, чтобы скрыть причастность Украины.

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    23 марта 2024, 19:32 • Новости дня
    США осудили теракт в «Крокусе» и выразили солидарность с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон решительно осуждает теракт, произошедший в пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Американская сторона выражает «глубочайшие соболезнования семьями и близким погибших и всем пострадавшим в результате этого чудовищного преступления», следует из заявления Блинкена, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что США осуждают терроризм во всех его формах и солидарны с народом России, скорбящим о гибели людей в результате трагедии.

    Ранее член Общественной палаты Александр Малькевич в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что Запад и Украина пытаются создать иллюзию непричастности к теракту в «Крокусе».

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    22 марта 2024, 23:59 • Новости дня
    Комитет начштабов США заявил об отсутствии контактов с Россией после трагедии в Подмосковье

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Комитет начальников штабов американских вооруженных сил в курсе теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области, но не планирует контактировать с российской стороной по этому вопросу, сообщил представитель комитета.

    Комитет в курсе «сообщений о стрельбе», но пока не запланировано никаких встреч, о которых можно было бы сообщить, заявил представитель ведомства РИА «Новости».

    В пятницу вечером в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске несколько человек в камуфляжной одежде начали стрелять по посетителям. После этого здание загорелось. Согласно предварительной информации, погибли 40 человек, более 100 человек пострадали.

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    25 марта 2024, 02:30 • Новости дня
    Захарова обвинила США в попытках перекраивать миропорядок руками террористов

    Захарова после заявлений Вашингтона о теракте в «Крокусе» указала на роль США в появлении ИГ

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления США о том, что ответственность за теракт в «Крокусе» несет «Исламское государство», а не Украина.

    Захарова в колонке для «Комсомольской правды» заявила, что «американские политинженеры» загнали себя в тупик, утверждая, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершило «Исламское государство».

    По словам Захаровой, у американцев «нет выхода»: миллиарды долларов, поставки оружия киевскому режиму, русофобия, запрет на переговоры, поддержка любых действий Киева, игнорирование украинских терактов – все это указывает на спонсирование Вашингтоном украинского терроризма.

    Отсюда и попытки обелить «своих подопечных» и попытки «прикрыть себя вместе с созданным ими же режимом Зеленского пугалом запрещенного ИГИЛ». Однако США «попали в свой же собственный ржавый капкан», заявила Захарова.

    Она напомнила о том, как в результате деятельности США в Афганистане, Ираке и Сирии возникли «Аль-Каида*» и «Исламское государство*». Захарова отметила, что «по странному стечению обстоятельств, в последние годы ИГИЛ скорректировал свои планы и теперь осуществляет вылазки в основном против врагов и противников США»: талибов, иранцев, сирийского правительства и России.

    В 1992 году США навязали палестинцам «демократический выборный процесс», что привело к созданию в секторе Газа партии ХАМАС, а в 2021 году Джо Байден разморозил выплаты ХАМАС в размере 360 млн долларов, указала Захарова.

    «В чем же логика, спросите вы? В деньгах и власти. А в условиях международно-правового запрета на прямые интервенции еще и в том, чтобы сеять «управляемый хаос» и перекраивать миропорядок руками террористов. Внимание, вопрос к Белому дому: точно ИГИЛ*, не передумаете?», – заявила Захарова.

    Напомним, в Белом доме заявили, что не видят признаков участия Украины в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Захарова призвала США запомнить, что в теракте они обвинили ИГ*. В экспертной среде считают, что Западу было бы выгодно возложить ответственность на ИГ*, чтобы скрыть причастность Украины.

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    25 марта 2024, 21:48 • Новости дня
    Путин обозначил стоящие перед следствием по теракту в «Крокус Сити Холле» вопросы
    Путин обозначил стоящие перед следствием по теракту в «Крокус Сити Холле» вопросы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ходе совместной работы спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на целый ряд вопросов, заявил Владимир Путин на совещании с руководителями правительства, регионов, специальных служб и правоохранительных органов, посвященном принимаемым после теракта в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» мерам.

    «Действительно ли радикальные и даже террористического толка исламские организации заинтересованы в нанесении ударов по России, которая выступает сегодня за справедливое решение обострившегося ближневосточного конфликта? И как радикальные исламисты, позиционирующие себя, кстати, в качестве правоверных мусульман, исповедующие так называемый чистый ислам, идут на совершение тяжких зверств и преступлений в священный для всех мусульман месяц Рамадан?» – перечислил президент. Его слова приводит официальный сайт главы государства.

    По его словам, на эти, как и на другие – более конкретные, профессиональные, вопросы для объективного расследования преступления, совершенного в Москве, предстоит ответить.

    «Абсолютно ясно одно: ужасное преступление, совершенное 22 марта в столице России, – это акция устрашения, как я уже сказал. И сразу же возникает вопрос: кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима. А нацисты, как хорошо известно, никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей», – подчеркнул Путин.

    Он отметил, что «разрекламированное контрнаступление» ВСУ полностью провалилось, российские Вооруженные Силы удерживают инициативу по всей линии боевого соприкосновения.

    «Отсюда и попытки зайти и закрепиться на наших приграничных территориях, обстрелы, в том числе с использованием систем залпового огня, мирных кварталов, объектов гражданской, в том числе энергетической, инфраструктуры, попытки ракетных ударов по Крымскому мосту и самому полуострову», – отметил глава государства.

    По его словам, в этот ряд вполне логично вписываются и кровавые акции устрашения, подобные теракту, совершенному в Москве: «Цель, как уже сказал, посеять панику в нашем обществе и в то же время показать своему собственному населению, что для киевского режима еще не все потеряно».

    «Конечно, нужно ответить и на вопрос, почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину, кто их там ждал? Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма. Но вопросов действительно очень много», – сказал президент.

    Ранее Путин заявил, что РФ знает, чьими руками был совершен теракт в концертном зале, интересен сейчас заказчик произошедшего.


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    24 марта 2024, 03:13 • Новости дня
    Израиль нанес удары по окрестностям Баальбека на востоке Ливана

    Израильские истребители нанесли удары по окрестностям города Баальбека на востоке Ливана

    Tекст: Денис Тельманов

    Истребители израильских ВВС вторглись в воздушное пространство Ливана и нанесли ракетные удары по окрестностям города Баальбек.

    Ракеты были выпущены по одному из домов в районе Эль-Асира, туда направились кареты скорой помощи Ливанского общества Красного Креста, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

    По данным телеканала, среди мирных жителей есть раненые.

    Отмечается, что в Баальбеке находится крупный форпост шиитской вооруженной милиции «Хезболла».

    При этом в ЦАХАЛ заявили, что нанесли удары после того, как зафиксировали около 50 запусков ракет из Ливана по северу Израиля и нанесли удары по районам, откуда осуществлялись обстрелы.

    Ранее сообщалось, что из-за конфликта на юге Ливана 24,8 тыс. человек лишились крова

    По данным Минздрава республики, жертвами бомбардировок и артобстрелов Израиля стали 317 жителей Ливана, в том числе свыше 70 мирных граждан. Ранения получили еще 1,2 тыс., из них 247 находятся на лечении в больницах.

    Разрушено и повреждено 8 тыс. зданий, экономические потери страны оцениваются в 1,5 млрд долларов. 

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    25 марта 2024, 17:40 • Новости дня
    В СБ ООН почтили минутой молчания жертв теракта в «Крокусе»
    В СБ ООН почтили минутой молчания жертв теракта в «Крокусе»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заседание Совета Безопасности ООН в понедельник началось с минуты молчания в память о погибших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

    Постоянный представитель Японии при ООН Кадзуюки Ямадзаки от лица членов СБ ООН попросил присутствующих встать и почтить минутой молчания память погибших при теракте, передает РИА «Новости».

    В пятницу члены СБ ООН осудили теракт в «Крокус Сити Холле».

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    24 марта 2024, 04:25 • Новости дня
    При ударе Израиля по Дейр-эль-Балаху в секторе Газа погибли семеро палестинцев

    Удар Израиля по Дейр-эль-Балаху в секторе Газа привел к гибели как минимум семерых мирных жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    По меньшей мере семь мирных жителей погибли в результате авиаударов израильских сил по городу Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа.

    Еще несколько человек получили ранения и доставлены в больницу, передает ТАСС со ссылкой на палестинское информационное агентство WAFA.

    Отмечается, что обстрелу подверглись также районы к юго-востоку от Хан-Юниса на юге сектора Газа.

    По данным Минздрава палестинского анклава, с момента обострения конфликта 7 октября число жертв среди палестинцев в секторе Газа превысило 32,1 тыс. человек. Большинство из них женщины и дети.

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    25 марта 2024, 19:25 • Новости дня
    Постпред Китая при ООН сообщил, что покидает пост

    Tекст: Кристина Цыцура

    Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что уходит с поста в конце марта.

    Он поблагодарил коллег за поддержку, которую ему оказывали все пять лет, передает ТАСС.

    «Мое пребывание в должности постоянного представителя Китая при ООН заканчивается в конце марта», – сказал он журналистам.

    Ранее в МИД Китая заявили о «глубоком потрясении» терактом в «Крокус Сити Холле».

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    Почему США встали на защиту российских НПЗ от атак Украины

    США встали на сторону России и призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Конечно, Вашингтон действует здесь из собственных интересов. Чего боятся Соединенные Штаты? И как именно украинские атаки на российские НПЗ могут навредить американцам? Подробности

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    Офис Зеленского мешает украинцам скорбеть вместе с Россией

    В Россию поступают слова соболезнований со всех концов света, кроме Украины. Там теракт в «Крокус Сити Холле» стал поводом для гнусных шуток и злорадства. Но не все так просто, подчеркивают эксперты. Киевские власти попросту запретили своим гражданам выражать солидарность с Россией. Подробности

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    Россия готовится применять в зоне СВО уникальное оружие

    В России возобновился массовый выпуск трехтонных фугасных бомб ФАБ-3000, которые ранее применялись против укреплений боевиков в Афганистане. Менее мощные боеприпасы этого семейства помогли российской армии освободить Авдеевку. Модернизация ФАБов модулем планирования и коррекции изменила баланс сил на линии боевого соприкосновения. Для чего фронту понадобились еще более крупные бомбы, которые по мощи уступают только ядерным тактическим зарядам? Подробности

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    Макрон готовит против России полк, спасший Наполеона

    Если верить утечкам во французских СМИ, президент Франции уже выбрал конкретный полк, который должен будет отправиться на Украину для «противостояния России». Чем знаменита эта воинская часть, участвовавшая еще в наполеоновском вторжении в Россию, каким оружием она оснащена и почему у нее проблемы с набором солдат? Подробности

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    ФСБ задержала участников атаки на «Крокус Сити Холл»

    Сотрудники ФСБ поймали 11 причастных к террористической атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл», среди задержанных четверо непосредственных участников атаки. Террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне. Сейчас идет работа по выявлению их пособников. По предварительным данным, в результате теракта погибли не менее 115 человек, госпитализированы 115 человек. Подробности

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    • Теракт в «Крокусе»: главное

      Подозреваемые в нападении на «Крокус Сити Холл» отправлены под стражу, им грозит пожизненное заключение. Но главная задача следствия не решена: необходимо установить организаторов одного из самых страшных терактов в истории России.

    • Хуситы дали гарантии России и Китаю

      Как утверждает Bloomberg, Россия и Китай договорились с йеменскими хуситами о безопасном проходе судов в Красном море. Одна из важнейших артерий мировой торговли стала полем битвы между иранскими «прокси» и союзниками Израиля, прежде всего США. В этих условиях Россия пытается отстоять собственные интересы.

    • Популярность Шольца выросла. Почему?

      Рейтинг партии канцлера ФРГ Олафа Шольца неожиданно начал расти, а рейтинг оппозиции в лице партии бывшего канцлера Ангелы Меркель, наоборот, падает. Социологи считают, что это связано с Россией и с тем, что Шольц все-таки видит «красные линии».

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

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