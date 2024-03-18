  • Новость часаЭрдоган поздравил Путина с победой на выборах президента России
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    ЦИК: Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей
    Мишустин назвал победу Путина на выборах закономерной
    Более 80 тысяч человек пришли в Москве на концерт в честь юбилея воссоединения Крыма с РФ
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские за рубежом тоже выбрали Россию

    Люди, уехавшие из страны в последние годы, проходят трудную школу, в которой проясняется их отношение и к загранице, и к родной стране. Собственно, мы все проходим такую школу, но у них это прямо-таки интенсив.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис На выборах президента ценится каждый голос

    В силу феноменальной активности граждан, благодаря очередям на избирательные участки в самых разных уголках света, выбор России неоспорим – и для нас самих, и для остального мира. На таком фоне западные заклинания о непризнании их результатов выглядят просто жалким лепетом.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Для Донбасса это были необычные выборы

    Выборы для многих жителей Донбасса подобны именинному пирогу на день рождения. Мой товарищ из Донецка сказал, что, проголосовав, окончательно почувствовал себя полноценным гражданином России – хотя паспорт получил в 2020 году.

    3 комментария
    18 марта 2024, 22:54 • Новости дня

    Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Путина с победой на выборах

    Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с Владимиром Путиным развитие взаимовыгодного сотрудничества

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд провели телефонные переговоры, в ходе которых принц поздравил Путина с победой на президентских выборах и выразил готовность развивать дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество двух стран.

    «С обеих сторон выражена готовность и далее активно развивать дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество между Российской Федерацией и Саудовской Аравией», – сообщает пресс-служба президента России на официальном сайте Кремля.

    Отмечается, что в ходе разговора констатирована эффективность координации двух стран в формате «ОПЕК плюс».

    Также Путин просил передать наилучшие пожелания Королю Саудовской Аравии и поздравил народ Королевства со священным для мусульман месяцем Рамадан.

    18 марта 2024, 15:44 • Новости дня
    Захарова сравнила глав стран НАТО с тараканами
    Захарова сравнила глав стран НАТО с тараканами
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поведение руководителей стран Североатлантического альянса схоже с поведением «тараканов, застигнутых врасплох включенным светом», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Пока главы стран мирового большинства поздравляют Владимира Путина с победой на выборах, «агрессивные натовцы» действуют, словно «заметавшиеся тараканы, застигнутых врасплох включенным светом», написала она в своем Telegram-канале.

    Лидеры стран НАТО называют выборы «несправедливыми», при этом принимают их к сведению, и обозначают, что готовы к общению, отметила дипломат.

    «С другой стороны, вот зачем я обидела тараканов? Их такими природа сотворила, в отличие от того состояния, в какое погрузили себя многие западные политики», – заключила она.

    Напомним, самовыдвиженец Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента России.

    Его поздравили премьер Индии Нарендра Моди, президент Палестины Махмуд Аббас , председатель КНР Си Цзиньпин, папа Римский Франциск, северокорейский лидер Ким Чен Ын, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы.

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    18 марта 2024, 13:47 • Новости дня
    Кремль ответил на заявления из-за границы о «нелегитимности» выборов в России

    Песков счел абсурдом заявления о «нелегитимности» выборов в России

    Кремль ответил на заявления из-за границы о «нелегитимности» выборов в России
    @ Дмитрий Песков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Высказывания из-за границы о якобы «нелегитимности» прошедших президентских выборов в стране абсурдны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Если говорить о нелегитимности выборов в нашей стране, то, наверное, нужно говорить о нелегитимности тех 87% голосов населения нашей страны, которые были поданы за президента [Владимира] Путина», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он подчеркнул, что такие высказывания абсурдны.

    Ранее глава ЦИК Элла Памфилова указывала, что явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории страны и составила 77,44%. После обработки 99,65% протоколов самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов.

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    18 марта 2024, 10:54 • Новости дня
    Захарова заявила о «беспрецедентных цифрах» на выборах за рубежом

    Захарова: За рубежом проголосовали более 372 тыс. россиян

    Захарова заявила о «беспрецедентных цифрах» на выборах за рубежом
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    На выборах президента России за рубежом проголосовали, по предварительным данным, более 372 тыс. человек, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В эфире Первого канала она отметила, что эти результаты не окончательные, поскольку последние избирательные участки закрылись в 5:00 мск.

    «Цифры, конечно, беспрецедентные», – приводит ее слова РБК.

    Подсчитаны более 90% бюллетеней.

    По данным ЦИК после обработки 99,65% протоколов, самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов.

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    18 марта 2024, 06:36 • Новости дня
    ЦИК обработал более 99% протоколов на выборах президента России
    ЦИК обработал более 99% протоколов на выборах президента России
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На выборах президента России обработано 99,01% протоколов, Владимир Путин получает поддержку 87,33% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК.

    Второе место занимает Николай Харитонов (КПРФ), его поддержали 4,31% избирателей. Кандидаты от партии «Новые люди» и ЛДПР Владислав Даванков и Леонид Слуцкий получают 3,79% и 3,19% голосов, передает РИА «Новости».

    Напомним, голосование на выборах президента России завершилось во всем мире, последними в 05:00 мск (20:00 по местному времени) закрылись избирательные участки в российских диппредставительствах в Гватемале, Коста-Рике, Мексике и Никарагуа.

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    18 марта 2024, 17:43 • Новости дня
    Эксперт: Румыния приобрела колоссальную стратегическую ценность для НАТО

    Военный эксперт Бартош: Размещение базы НАТО в Румынии даст альянсу ряд стратегических и логистических преимуществ

    Эксперт: Румыния приобрела колоссальную стратегическую ценность для НАТО
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Особенности географического положения Румынии делают эту страну крайне привлекательной для наращивания присутствия сил НАТО. Близость к России и Сербии, а также выход к Черному морю дают строящейся в Румынии военной базе колоссальные логистические возможности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее стало известно о начале создания крупнейшей в ЕС базы НАТО в Румынии.

    «Выбор Румынии в качестве страны для размещения самой крупной европейской базы НАТО не случаен. Руководство альянса убедилось в невозможности быстрого завершения конфликта на Украине. Ставка на «блицкриг» не сыграла. Теперь объединение готовится к затяжному противостоянию с Россией», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «В связи с этим усиление южных рубежей НАТО выглядит вполне логичным шагом. Румыния расположена в непосредственной близости к зоне СВО. Таким образом, страна имеет колоссальную стратегическую ценность. Кроме того, она граничит с Сербией, а значит, наращивание присутствия альянса на этой территории также усилит давление и на Белград», – отмечает он.

    «В перспективе длительной конфронтации с Россией это дает альянсу широкие возможности для маневрирования. Не стоит забывать и о выходе к Черному морю. В Румынии расположен крупный порт – Констанца. Строительство базы приведет к улучшению местной транспортной инфраструктуры. Соответственно, НАТО серьезно усилит логистические возможности в плане обеспечения восточных государств блока», – считает собеседник.

    «Напомню, еще в середине 2010-х годов Бухарест одобрил строительство базы ПРО в городе Девеселу. Имеющиеся там комплексы обезопасят воздвигаемые в стране военные объекты. Параллельно с этим альянс работает и над наращиванием присутствия в Албании. Речь идет о комплексном подходе: НАТО вцепилось в европейский юг мертвой хваткой и ослаблять ее не планирует», – подчеркивает эксперт.

    «В связи с этим России важно усилить присутствие в Черном море. Нам стоит продолжить планомерное развитие флота. Однако нам нельзя позволять альянсу ввязывать нас в игру на их правилах. Они пытаются спровоцировать нас путем постоянного повышения ставок к гонке вооружений, однако Москва привыкла реагировать на подобные вызовы взвешенно и мудро», –  резюмирует Бартош.

    Ранее в Румынии стартовало строительство крупнейшей в Европы базы НАТО. Об этом сообщает Euronews. Военный объект займет территорию площадью в 2,8 тыс. гектаров и будет расположен в округе Констанцы. По предварительным подсчетам, стоимость проекта оценивается 2,5 млрд евро. Возводимая инфраструктура сможет принять до 10 тыс. солдат альянса и членов их семей.

    Строительство осуществляется на основе уже существовавшей авиабазы НАТО «Михаил Когэлничану». В настоящее время ведутся работы по созданию подъездных дорог и электросети. Вскоре начнется конструирование новой взлетно-посадочной полосы. В дальнейшем планируется перейти к возведению нового аэродрома.

    «Мы также работаем над возможностью максимальной реализации наземного потенциала базы, что позволит быстро реагировать на изменения в ситуации в сфере безопасности», – поделился деталями строительства Николае Крецу, командир «Михаила Когэлничану».

    Кроме того, ведется проектировка гражданской инфраструктуры на территории военного объекта. На территории базы будут построены жилые помещения, ясли, детские сады, школы, магазины, аптеки и госпиталь. Издание подчеркивает: если задуманные планы осуществятся, то база в Румынии значительно превзойдет по своим масштабам немецкий «Рамштайн».

    «Новый объект станет важнейшим пунктом НАТО, располагающимся в непосредственной близости к южным территориям Украины. Не нужно надеяться, что конфликт завершится в этом или 2025 году. Речь идет о долгосрочном противостоянии», – цитирует газета политического аналитика Дорина Попеску.

    Напомним, еще в 2010 году президент Румынии Траян Бэсеску дал согласие на размещение ракет-перехватчиков альянса на территории военно-воздушной базы Девеселу. В 2014-м на территорию страны были привезены многоцелевые зенитные комплексы Aegis Ashore, оснащенные боеприпасами модели SM-3.

    Усиление НАТО на юге Европы носит комплексный характер. Так, в марте объединение закончило модернизацию бывшей советской базы в Албании, сообщали РБК. Для Тираны этот проект стал крупнейшим в рамках взаимодействия с альянсом за последнее десятилетие. Общая сумма трат на данную инфраструктуру составила 50 млн евро.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что из Румынии в зону спецоперации прибыло 784 наемника, уничтожено – 349.

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    18 марта 2024, 11:25 • Новости дня
    Явка на выборах президента стала рекордной в новейшей истории России

    Памфилова: Явка на выборах президента стала рекордной в новейшей истории России

    Явка на выборах президента стала рекордной в новейшей истории России
    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Никитина

    Явка на выборах президента России в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

    «Всего по состоянию на 10:00 мск в этих выборах приняли участие 87 млн 113 тыс. 127 уважаемых наших избирателей. То есть явка у нас впервые, она рекордная, беспрецедентная, ее не было никогда – это 77,44%», – приводит ее слова ТАСС.

    «Что касается организационных и технических причин (исторической явки – прим. ВЗГЛЯД). Трехдневное голосование позволило людям во многом спланировать свое время, свои возможности. Многие из тех, кто раньше хотел [проголосовать] и по разным причинам не мог, этим воспользовались. Конечно, механизм «Мобильный избиратель», который позволил нашим людям не быть привязанным к конкретному участку, а голосовать там, где он хочет. И конечно, наше адресное информирование, обход наших избирателей», – сказала Памфилова.

    Председатель ЦИК уточнила, что Центральная избирательная комиссия России официально подведет итоги выборов президента 21 марта, в 11:00 мск.

    Почти все избирательные участки завершили свою работу, в государственную автоматизированную систему «Выборы» введены данные 99,74% протоколов, сообщила Памфилова.

    По данным ЦИК после обработки 99,65% протоколов, самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов.

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    18 марта 2024, 09:06 • Новости дня
    Окрашенные зеленкой бюллетени учли при подсчете голосов на выборах в Москве

    Окрашенные зеленкой бюллетени учли при подсчете голосов на выборах президента России в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отметки в бюллетенях в двух ящиках для голосования на выборах президента России на двух избирательных участках в Москве, в которые была опрокинута красящая жидкость, читаемы и были учтены при подсчете голосов, сообщил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

    По его словам, в Чертаново Южном в УИК №2084 217 бюллетеней и Отрадном, УИК №690 – 115 бюллетеней, читаемы, отметки в них видны, они будут учтены при подсчете голосов, передает ТАСС.

    Ранее в СК по Москве сообщили, что женщина в столице вылила красящее вещество в урну для бюллетеней на избирательном участке, возбуждено уголовное дело.

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    18 марта 2024, 08:57 • Новости дня
    В Турции оценили итоги президентских выборов в России

    Aydinlik: Россияне усилили поддержку Путина

    В Турции оценили итоги президентских выборов в России
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Турецкая газета Aydinlik опубликовала статью о прошедших в России президентских выборах, отметив, что российский народ усилил поддержку Владимира Путина.

    Ситуация вокруг Украины, как отмечается в публикации, вызвала «положительный отклик у россиян», передает РИА «Новости».

    Также в статье говорится, что Путин «подтвердил свою уверенность в президентстве».

    По данным ЦИК после обработки 99,65% протоколов, самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов, Николай Харитонов набирает 4,30% голосов, Владислав Даванков – 3,82% голосов, Леонид Слуцкий – 3,20% голосов.

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    18 марта 2024, 19:38 • Новости дня
    Путин рассказал о новой железной дороге в Севастополь через Донбасс и Новороссию
    Путин рассказал о новой железной дороге в Севастополь через Донбасс и Новороссию
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин на концерте, посвященном 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, заявил, что железная дорога в Крым через новые регионы станет альтернативой Крымскому мосту.

    Путин заявил, что в ближайшее время железная дорога через Донбасс и Новороссию пройдет до Севастополя, передает ТАСС.

    Он добавил, что уже восстановлена железная дорога от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска.

    Ранее в Крыму выражали заинтересованность в железнодорожной ветке через новые регионы.

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    18 марта 2024, 12:04 • Новости дня
    Минченко пояснил объявленные Путиным задачи на новый президентский срок

    Политолог Минченко: Путин получил на выборах карт-бланш на необходимые России решения

    Минченко пояснил объявленные Путиным задачи на новый президентский срок
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Президент России Владимир Путин поставил множество задач, связанных как с выполнением целей СВО, так и с мирным развитием страны. В реализации этих планов ему поможет колоссальная поддержка избирателей, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Путин назвал задачи, стоящие перед ним в рамках нового президентского срока.

    «Путин уже обозначил основные задачи. Бесспорно, основной акцент сделан на повышении обороноспособности страны и выполнении целей СВО. Тем не менее он затронул и другие аспекты развития государства. В частности, президент говорил о поддержке муниципалитетов, создании комфортной городской среды и масштабных инфраструктурных проектах», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Я думаю, что впечатляющие результаты, полученные Владимиром Путиным в ходе избирательной кампании, показали высокий уровень доверия общества к нему. Поэтому он получил своего рода карт-бланш на принятие необходимых решений», – отмечает собеседник.

    «Кроме того, любая победа на президентских выборах предполагает последующие кадровые изменения. Конкретные замены сейчас назвать достаточно сложно, так как это может знать только Путин. Именно он будет назначать людей для выполнения поставленных задач. Скорее всего, следует ожидать появления новых лиц в правительстве России, а также в государственных корпорациях», – резюмировал Минченко.

    Ранее побеждающий на выборах Владимир Путин озвучил задачи своего нового президентского срока. По его словам, прежде всего требуется решать задачи в рамках специальной военной операции на Украине. Кроме того, важно укреплять обороноспособность, вооруженные силы. «Это происходит очень хорошим темпом и с отличным качеством», – сказал Путин в своем избирательном штабе в Гостином дворе.

    Он заверил, что сделает все возможное для решения поставленных перед страной задач. «Благодарю вас, всех граждан России, за доверие, которое вы мне оказали, и сделаю все, что в моих силах для того, чтобы решить те задачи, которые были поставлены перед страной, и достичь тех целей, которые мы считаем абсолютно приоритетными», – подчеркнул кандидат в президенты.

    Явка на прошедших выборах стала рекордной в истории современной России. Как сообщила Элла Памфилова, на участки пришли более 87,1 млн россиян, то есть 77,44% избирателей. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что рекордный результат отражает консолидацию российского общества, а выборы стали ответом тем, кто стремится надавить на Россию.

    По данным ЦИК, после обработки 99,76% протоколов Путин набирает 87,29% голосов. Второе место занимает Николай Харитонов, у него 4,30%. У Владислава Даванкова и Леонида Слуцкого – 3,84% и 3,21% соответственно. Кандидаты от КПРФ, «Новых людей» и ЛДПР уже признали победу Путина на выборах.

    С победой на выборах президента России его активно поздравляют лидеры зарубежных дружественных стран. Так, одними из первых это сделали руководители стран Латинской Америки. Президент Никарагуа Даниэль Ортега и его супруга, вице-президент республики Росарио Мурильо отметили, что выборы в России были «образцовыми и спокойными». Президент Венесуэлы Николас Мадуро в свою очередь выразил мнение, что итоги выборов в России демонстрируют победу Путина над Западом. «Победа нашего старшего брата Владимира Путина является хорошим предзнаменованием для всего мира в 2024 году. Путин и Россия побеждают на всех фронтах», – заявил он.

    Также Путина поздравил глава КНДР Ким Чен Ын. Кроме того, МИД Китая выразил уверенность, что «под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента Путина российско-китайские отношения продолжат развиваться».

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    18 марта 2024, 15:16 • Новости дня
    Моди поздравил Путина с победой на выборах президента России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.

    «Горячие поздравления его превосходительству господину Владимиру Путину в связи с его переизбранием на пост президента Российской Федерации», – говорится в публикации Моди на его странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Ранее президент Палестины Махмуд Аббас поздравил Путина с победой на выборах. Также его поздравили лидер Китая Си Цзиньпин, папа Римский Франциск, северокорейский лидер Ким Чен Ын, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы, президент Ирана Ибрахим Раиси.

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    18 марта 2024, 09:17 • Новости дня
    Посол: Россию не интересует реакция Канады на выборы

    Дипломат Степанов: Россию не интересует реакция Канады на выборы

    Tекст: Ольга Никитина

    Реакция Канады на выборы, прошедшие в России, нашу страну не интересует, заявил посол в Оттаве Олег Степанов, отметив, что Москва не испытывает иллюзий о возможном признании итогов прошедшего голосования.

    Российскому руководству интересно то, как проголосовали граждане, а мнение Канады, США или Евросоюза находится за пределами интересов, передает РИА «Новости» слова дипломата.

    Россия, как подчеркнул Степанов, хочет видеть в Канаде «предсказуемого, доброго соседа» и никогда не видела в этой стране соперника или врага. Реакция Москвы происходит от политики, которой придерживаются власти Канады, подчеркнул он.

    В отношениях России и Канады, подчеркнул он, есть огромный нереализованный потенциал, две страны многим связаны, в том числе Арктикой и вопросами климата.

    «Но танго надо танцевать вдвоем. У нас рука всегда протянута в дружелюбном рукопожатии», – заключил Степанов.

    По данным ЦИК после обработки 99,65% протоколов, самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов, Николай Харитонов набирает 4,30% голосов, Владислав Даванков – 3,82% голосов, Леонид Слуцкий – 3,20% голосов.

    Коментарии (6)
    18 марта 2024, 07:40 • Новости дня
    Харитонов, Даванков и Слуцкий признали победу Путина на выборах

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидаты в президенты России Николай Харитонов, Владислав Даванков и Леонид Слуцкий признали, что победу на выборах одержал Владимир Путин.

    Харитонов считает, что россияне «как никогда» продемонстрировали миру способность «сплотиться, консолидироваться». Он полагает, что участие в выборах позволило ему привлечь дополнительное внимание к программе КПРФ.

    По словам Даванкова, хотя победу одержал Путин, выборы позволили «донести программу». Он поблагодарил своих избирателей за поддержку, пишет «Российская газета».

    Слуцкий отметил, что Путин одержал победу с историческим результатом. По его словам, идет работа «над тем, чтобы выявить малейшие нарушения, если они будут», пока зафиксированы лишь «очень незначительные шероховатости».

    Напомним, как свидетельствуют данные ЦИК, на выборах президента России обработано 99,01% протоколов, Владимир Путин получает поддержку 87,33% избирателей.

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    18 марта 2024, 16:55 • Новости дня
    МИД Германии решил не указывать должность Путина в документах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкое министерство иностранных дел после российских выборов не намерено в документах и заявлениях указывать президентскую должность Владимира Путина, заявил официальный представитель ведомства Себастиан Фишер.

    Ведомство намерено указывать в документах лишь фамилию Путина, сказал Фишер, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что не помнит, чтобы МИД страны указывал в последнее время какие-либо должности перед фамилией. При этом на сайте ведомства в разделе информации о России Владимир Путин обозначен как глава государства и президент.

    Ранее представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман заявила, что правительство страны не признает законными президентские выборы в России.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала немецкому правительству обратить внимание на систему выборов в своей стране.

    Коментарии (11)
    18 марта 2024, 10:42 • Новости дня
    Китай поздравил Россию с избранием президента
    Китай поздравил Россию с избранием президента
    @ Смитюк Юрий/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Китай выражает поздравления российской стороне в связи с избранием президента, заявила официальный представитель МИД КНР Ли Цзянь.

    Она отметила, что Россия и Китай – это крупнейшие соседи, которые являются «всеобъемлющими стратегическими партнерами в новую эпоху», передает ТАСС.

    По данным ЦИК после обработки 99,65% протоколов, самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов.

    Коментарии (0)
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    Сплоченность россиян доказывает победу России и Путина

    В России завершились президентские выборы. По предварительным данным, в голосовании побеждает Владимир Путин с результатом около 87% и при рекордной явке свыше 74%. Рекордный результат отражает консолидацию российского общества, а выборы стали ответом тем, кто стремится уничтожить Россию, комментируют итоги голосования политологи. Подробности

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    Дерзкий ледовый поход принудил шведов к миру на русских условиях

    Ровно двести пятнадцать лет назад, 18 марта 1809 года, случился кульминационный момент одного из самых удивительных походов российской армии. Русское войско, как писал очевидец, «в самые суровейшие морозы проходило местами, чрез которые никто прежде их проходить не дерзал», и «положило основание... важнейшему для России приобретению». О чем идет речь? Подробности

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    У Макрона воспалился «нерв войны»

    Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция попросит Россию прекратить огонь на Украине во время Олимпийских игр в Париже. Одновременно он вновь заявил о возможной отправке французских военных на Украину, чтобы противостоять российским войскам. В экспертной среде уверены, что слова Макрона о перемирии не более чем пиар-акция. Прекращение боевых действий со стороны России позволит перегруппироваться ВСУ и получить новое оружие от Запада. Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Итоги выборов в России не устроили Запад

      Переизбрание Владимира Путина президентом России прошло в условиях рекордной явки, результат тоже оказался рекордным. Однако на Западе все равно открыли дискуссию о «легитимности» российских выборов и о признании их итогов. Что на это можно ответить?

    • Президент Латвии призвал разрушить Россию

      Президент Франции Эммануэль Макрон наконец-то нашел союзников для отправки войск на Украину. Это Латвия, властям которой полностью отказал инстинкт самосохранения, что и доказал ее президент Эдгар Ринкевич.

    • Макрон позарился на Одессу

      Французские журналисты выяснили, куда именно президент Эммануэль Макрон хотел бы отправить военных для помощи ВСУ – в Одессу. Этот город имеет ключевое значение в конфликте. И французские войска уже там бывали с позорным для них результатом.

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    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

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    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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