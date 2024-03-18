В России назвали демагогией заявление США о диалоге по контролю над вооружениями с РФ и КНР

В России назвали заявление США о готовности начать диалог о контроле над вооружениями с РФ и КНР обычной демагогией

Tекст: Кристина Цыцура

Она отметила, что тему ядерного разоружения на заседании СБ ООН предложило японское председательство. Соколова подчеркнула, что для Токио это крайне чувствительный вопрос.

«Но вот что интересно. Мининдел Японии (как и Генсекретарь ООН) заявила, что катастрофа Хиросимы и Нагасаки не должна повториться. А вот вопрос о том, кто их бомбил, старательно обходила стороной. Зато попыталась осудить Россию за «угрожающую ядерную риторику», –написала Соколова в своем Telegram-канале.

Представители РФ напомнили о том, как США «разрушали международную архитектуру контроля над вооружениями», а также об угрозах Лондона «нажать ядерную кнопку».

Также было доведено до участников дискуссии, что идею построения мира без ядерного оружия нельзя реализовать за один день.

«Разошедшаяся в СМИ цитата из выступления американского постпреда (про готовность вступить в двусторонние дискуссии с Россией и Китаем) – это ничего нового, обычная демагогия», – отметила она.

Ранее в США заявили, что Вашингтон готов начать двусторонние переговоры с Москвой и Пекином по вопросам контроля над вооружениями без предварительных условий.



