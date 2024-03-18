США предложили без условий начать диалог с Россией и Китаем о контроле над вооружениями

В Белом доме заявили о начале отступления ВСУ

Кирби: ВСУ из-за отсутствия снарядов начали отступление на Донбассе

Tекст: Вера Басилая

Кирби, заявив об отступлении ВСУ, призвал страны НАТО помочь Украине. Кроме того, он назвал важным получение дополнительного финансирования, «потому что сейчас украинские командиры на поле боя буквально принимают решения о жизни и смерти», передает ТАСС.

Кроме того, Кирби также заявил, что в Белом доме обеспокоены состоянием боеготовности США и ее запасами вооружений из-за поставок Киеву. По его словам, в Вашингтоне должны удостовериться, что каждый поставляемый пакет военной помощи Украине не нанесет ущерба нацбезопасности США.

Он также пояснил, что США делают все, чтобы пополнить свои запасы вооружения.

Ранее британские СМИ сообщали, что к концу марта у вооруженных сил Украины почти закончатся ракеты для противовоздушной обороны.

В Киеве заявили о беспокойстве из-за грозящих потерь больших территорий к лету без помощи США.

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил о готовности Киева получить от США кредит вместо безвозвратной помощи.

Напомним, Белый дом объявил о новом пакете помощи Украине на 300 млн долларов, который будет включать ПЗРК Stinger, боеприпасы для HIMARS, снаряды калибра 155 мм и 105 мм, 84 ПТРК, патроны, взрывчатку, запчасти для военной техники и другие средства.