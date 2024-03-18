150 лет назад родился Николай Александрович Бердяев, самый известный русский философ. Представитель православного экзистенциализма, создатель философии свободы, Бердяев свои лучшие книги написал в эмиграции.6 комментариев
ФСБ выдворила из России шпионившую за силовиками в Запорожье украинку
Гражданка Украины, собиравшая данные о работе правоохранительных органов в Запорожской области, выдворена из России с запретом на въезд на 30 лет, сообщает УФСБ по Запорожской области.
Согласно сообщению ведомства, жительница Энергодара пыталась передать на Украину через интернет-мессенджер информацию о сотрудниках правоохранительных органов, их служебной деятельности, а также сведения о дислокации и перемещении сил и средств. Сотрудники ФСБ пресекли ее деятельность, передает ТАСС.
По данным ФСБ, украинка не успела передать информацию и нанести ущерб безопасности России.
Ранее ФСБ вычислила в Калининграде шпионившего на Польшу украинца.