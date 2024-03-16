Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.4 комментария
За ночь ПВО сбила восемь украинских БПЛА, реактивный снаряд и ракету «Точка-У»
Российские средства ПВО сбили за ночь восемь украинских БПЛА, реактивный снаряд и ракету «Точка-У»
Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, реактивный снаряд системы Vampire и ракету тактического ракетного комплекса «Точка-У» над территориями Курской и Белгородской областей, сообщает Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа, тактического ракетного комплекса «Точка-У» и реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении российского военного ведомства, которое передает РИА «Новости».
Отмечается, что пять украинских беспилотников были сбиты над территорией Курской области, еще три БПЛА, реактивный снаряд и ракета ТРК «Точка-У"» над территорией Белгородской области.
Ранее сообщалось, что в Курской области за час сбили три украинских беспилотника. Губернатор региона Роман Старовойт напомнил жителям региона, что приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, поскольку они могут «нанести вред».