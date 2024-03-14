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Выборы-2024: Игнорирование голосования – симптом лени
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Горняк Александр Курьянов: В России созданы удобные условия голосования для занятых людей
Раньше на выборы не всегда можно было попасть из-за однодневного голосования. Теперь же эта проблема решена и причин для пропуска выборов нет, считает горняк Александр Курьянов.
«Выборы президента имеют большое значение, так как решения, принимаемые главой государства, непосредственно влияют на все сферы жизни общества: экономику, социальные программы, внешнюю политику и на вопросы, которые важны для нашего будущего», – полагает Александр Курьянов, начальник участка шахтного подъема Айхальского ГОКа (ПАО АК «Алроса», Мирнинский район, Якутия).
По его словам, раньше на выборы не всегда можно было попасть из-за того, что голосование проходило в один день и занятые люди могли его пропустить. «Допустим, могли выпасть рабочая смена или было необходимо уехать по личным делам. Но теперь, когда проголосовать можно в течение трех дней, уже нет причины для пропуска выборов», – считает собеседник.
«Не прийти на участок, когда созданы столь удобные условия – это симптом лени и безответственности. Игнорировать свое будущее и отдать его в чужие руки нельзя. Ведь взрослый человек тем и отличается от ребенка, что берет на себя ответственность за свою жизнь, за близких, за страну. Поэтому – все на выборы!», – заключил Курьянов.