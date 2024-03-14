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Выборы-2024: Те, кто помнят эпоху перемен – проголосуют за стабильность и надежность
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Энергетик Виталий Чеботкевич: Выборы – это способ реализовать мечту о стабильности и надежности в России
«Пожив в эпоху перемен, я больше всего в своей жизни мечтал о стабильности и надежности. Именно поэтому я пойду на выборы», – сказал газете ВЗГЛЯД энергетик Виталий Чеботкевич.
«Я – представитель эпохи перемен. Был рожден в СССР, но сейчас живу в России. Пошел в школу, когда учились 10 классов, а окончил уже 11. Получал высшее образование в институте, а диплом получил университетский. Стремился и был ответственным пионером и комсомольцем, а потом партия взяла и исчезла», – вспоминает Виталий Чеботкевич, начальник по работе с персоналом и организационному развитию АО «Дальневосточная генерирующая компания».
«Живя в эпоху перемен, больше всего в своей жизни я мечтал о стабильности и надежности, поэтому обязательно иду голосовать. Мне, как гражданину России, необходима понятная и четкая программа развития моего государства. Также мне присуще стремление жить в независимой и самостоятельной стране. Я искренне верю и считаю, что даже от моего одного голоса будет зависеть дальнейшее развитие любимой страны, а соответственно, будущее моих детей и внуков», – пояснил собеседник.
«Свое желание стабильности и надежности я также воплощаю в своей ежедневной работе. Выбор моей сферы деятельности был неслучаен. Мы, энергетики, несем огромные обязательства перед страной и людьми. В любых, даже очень суровых условиях, энергетики несут свою службу, обеспечивая страну энергоресурсами. Работники энергокомпаний являются людьми с высокой гражданской ответственностью, которым небезразлично будущее России. Поэтому мы будем участвовать в выборах главы государства и творить будущее нашей страны вместе», – заключил Чеботкевич.