Выборы-2024: Те, кто помнят эпоху перемен – проголосуют за стабильность и надежность

Выборы-2024: Ходить на выборы нужно не из-за бесплатных сосисок в тесте и газировки

Китаевед Евгений Поздняков: Ответственное отношение к России начинается с участия в выборах

Tекст: Олег Исайченко

«Участие в выборах важно по личным причинам. Присутствие на участке способствует появлению уникального чувства сопричастности к управлению государством. Также голосование формирует ответственное отношение к России, своему региону, родному городу и даже двору, где ты живешь», – сказал Евгений Поздняков, китаевед, корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

По его словам, именно на избирательных участках «куется неравнодушие граждан», которое по итогам выборов может получить созидательное продолжение в виде социальной активности на самых разных уровнях, начиная с организации соседского субботника у себя во дворе.

При этом закладывать чувство сопричастности и ответственности необходимо с детства. «Например, когда я был маленьким, мы на избирательный участок ходили всей семьей. Там родители встречали знакомых, обсуждали кандидатов и партии. Для меня тоже находилось занятие. Мы жили в Николаевске-на-Амуре, и каждое голосование превращалось в возможность продегустировать товары местных производителей. Кому-то это покажется смешным, а для нас это было важно!» – вспоминает корреспондент.

«Можно было бесплатно попробовать «Тархун» или «Дюшес», а еще – закусить сосиской в тесте от хлебобулочного завода. Еще на участке всегда выступали местные творческие коллективы. Мне очень нравилось смотреть на танцы народников и слушать их игру на балалайках и гармошках. Вокруг артистов всегда собиралось много народу», – подчеркивает он.

«Люди не спешили покидать участок даже после того, как отдали свой голос. Мы все вместе пели песни, общались, что-то обсуждали. Я, будучи маленьким, не мог понять истинный смысл выборов. Но от посещения избирательного участка получал не меньше, чем мои родители – ощущение причастности к чему-то большому и ценному», – указывает собеседник.

«Конечно, сейчас я понимаю, что ходить на выборы нужно не из-за дегустации бесплатных сосисок в тесте и газировки. Но именно совместные походы на голосование с мамой и папой заложили во мне понимание важности этой процедуры», – считает он.

«В общем, относитесь к выборам как к празднику гражданского общества. Берите с собой детей – пускай они получают первые эмоции от причастности к большой российской общности. Осознание того, что за судьбу Родины ответственны их родители, сосед по этажу и даже первая классная руководительница, заложит в них понимание важности личных усилий в развитии нашей прекрасной страны», – резюмирует Поздняков.