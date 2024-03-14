В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.6 комментариев
Выборы-2024: Для фермеров результаты голосования определят будущее сельского хозяйства
8 часов
24 минуты
Фермер Вадим Острижный: Развитие сельского хозяйства возможно только благодаря государству, поддерживающему отрасль
Результаты голосования определят дальнейший путь развития целого ряда отраслей российской экономики, среди которых и сельское хозяйство. Я забочусь о будущем своего хозяйства, семьи, страны, поэтому не могу остаться в стороне и пойду на выборы, сказал газете ВЗГЛЯД фермер из Ростовской области Вадим Острижный.
«Россиянам предстоит сделать судьбоносный шаг – выбрать на ближайшие шесть лет человека, который будет управлять нашей страной. Конечно, я не останусь в стороне и приму участие в голосовании. По-другому нельзя, потому что я забочусь о будущем своей семьи, своего хозяйства, Родины. Это же главное, что есть в моей жизни, и пустить ситуацию на самотек было бы крайне глупо», – отмечает фермер Вадим Острижный из села Новый Егорлык в Ростовской области.
По его словам, результаты голосования определят дальнейший путь развития многих отраслей российской экономики. Агропромышленный комплекс – в их числе. «Сейчас у меня есть собственное хозяйство. Оно развивается. Я строю планы на будущее и реализую их. Это возможно только благодаря государству, которое поддерживает сельхозтоваропроизводителей. Я хочу, чтобы эта поддержка продолжилась, и чтобы со временем на мое место пришли мои дети. Поэтому я пойду на выборы», – заключил Острижный.