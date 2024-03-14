Выборы-2024: Максимальная явка – залог честных результатов голосования

Энергетик Маргарита Татарова: Те, кто не голосуют, лишают себя морального права на критику власти

Tекст: Олег Исайченко

«Истоки современных выборов лежат в Древней Греции и Древнем Риме. В европейских странах политические права и свободы были завоеваны в ходе страшных революционных потрясений, кровавых гражданских противостояний. В России первая Государственная дума и политические партии появились после революции 1905-1907 годов», – говорит Маргарита Татарова, специалист ПАО «Сахалинэнерго».

«Сегодня право голоса нам дано основным законом – Конституцией. Реализация этого права открывает для нас реальную возможность участвовать в процессе управления государством. Наша активность при голосовании говорит о настоящей, а не декларативной гражданской позиции. Так мы показываем, что нам небезразлично, что происходит и в стране, и в родном городе», – добавляет она.

«Кроме того, максимальная явка – это залог честных выборов. Избирательный участок зачастую находится в шаговой доступности от места проживания. Среднее время на голосование для одного избирателя – не более 20 минут. Неужели это так много для хорошего дела?» – риторически восклицает собеседница

«Более того, когда человек добровольно отказывается от реализации права на волеизъявление, он лишает себя морального права на критику принимаемых будущей властью решений. Конечно, изменения после выборов происходят не сразу. Это постепенный процесс, требующий времени. Но именно в наших силах его не только запустить, но и продолжать влиять на курс развития государства», – заключила Татарова.