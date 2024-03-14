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    Андрей Полонский Андрей Полонский Понятие успеха надо переосмыслить

    Воин и ученый, земский учитель и врач, авиатор и землепроходец – они должны стать новой элитой страны. А не нувориши, для многих из которых история России, ее судьба и будущее – пустой звук.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Масленица против политической торговли страхом

    Важная часть организации выборов – информирование. Причем как о возможности проголосовать три дня, так и о месте участка. Ко мне из избирательной комиссии приходили аж два раза.

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    14 марта 2024, 16:15 • Новости дня

    Выборы-2024: Максимальная явка – залог честных результатов голосования

    до выборов
    0 дней
    9 часов
    13 минут

    Энергетик Маргарита Татарова: Те, кто не голосуют, лишают себя морального права на критику власти

    Tекст: Олег Исайченко

    Активность людей во время выборов говорит о наличии у них настоящей, а не декларативной гражданской позиции. Так мы можем показать, что нам небезразличны происходящие в стране процессы. При этом максимальная явка гарантирует честность результатов голосования, сказала газете ВЗГЛЯД энергетик Маргарита Татарова.

    «Истоки современных выборов лежат в Древней Греции и Древнем Риме. В европейских странах политические права и свободы были завоеваны в ходе страшных революционных потрясений, кровавых гражданских противостояний. В России первая Государственная дума и политические партии появились после революции 1905-1907 годов», – говорит Маргарита Татарова, специалист ПАО «Сахалинэнерго».

    «Сегодня право голоса нам дано основным законом – Конституцией. Реализация этого права открывает для нас реальную возможность участвовать в процессе управления государством. Наша активность при голосовании говорит о настоящей, а не декларативной гражданской позиции. Так мы показываем, что нам небезразлично, что происходит и в стране, и в родном городе», – добавляет она.

    «Кроме того, максимальная явка – это залог честных выборов. Избирательный участок зачастую находится в шаговой доступности от места проживания. Среднее время на голосование для одного избирателя – не более 20 минут. Неужели это так много для хорошего дела?» – риторически восклицает собеседница

    «Более того, когда человек добровольно отказывается от реализации права на волеизъявление, он лишает себя морального права на критику принимаемых будущей властью решений. Конечно, изменения после выборов происходят не сразу. Это постепенный процесс, требующий времени. Но именно в наших силах его не только запустить, но и продолжать влиять на курс развития государства», – заключила Татарова.

    11 марта 2024, 19:05 • Новости дня
    Выборы-2024: Голосование определит вектор развития всего – от детсадов до армии и флота

    Журналист Алена Задорожная: Участие в выборах – это наш вклад в копилку мнений о будущем России

    Tекст: Олег Исайченко

    Приходя на избирательный участок, мы пополняем копилку мнений о том, как должна развиваться наша страна. И государство, как большая губка, впитывает в себя множество «хочу» и «нравится», после чего корректирует свой курс, считает журналист Алена Задорожная.

    «Одна из базовых потребностей любого человека – быть услышанным. Эта нужда лежит в основе буквально всех форм взаимоотношений – работа, учеба, семья, социум. Но мало кто задумывается о том, что выборы – это еще один способ реализовать это базовое желание быть услышанным», – считает журналист, заместитель редактора отдела «Политика» газеты ВЗГЛЯД Алена Задорожная.

    «Приходя на участок, мы заявляем свое желание, приверженность каким-то идеям. И государство, как большая губка, впитывает в себя множество «хочу» и «нравится», а затем корректирует политический курс страны. Вас слышат – и вы удовлетворяете свою потребность», – отмечает собеседница.

    «Более того, при заполнении бюллетеня каждый из нас вносит свой вклад в единую копилку мнений и взглядов. Все мы формируем обобщенное представление о том, какой будет наша жизнь, как будут выглядеть наши детсады, поликлиники и дороги, установят ли во дворе новую детскую или спортивную площадку, приведут ли в порядок соседний парк и каким путем будут развиваться наши армия и флот. Любое позитивное изменение, даже самое маленькое, возможно лишь в том случае, если каждый отдельный человек вносит свой вклад в принимаемое решение», – полагает журналист.

    «И главное – заявить о своем выборе сегодня максимально просто. Если у вас нет возможности или желания дойти до избирательного участка, можно проголосовать дистанционно. Например, я никогда не держала в руках бюллетень, зато я прекрасно знаю, как проходит онлайн-голосование, и поэтому в ближайшие выходные намерена воспользоваться системой ДЭГ», – заключила Задорожная.

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    11 марта 2024, 21:44 • Новости дня
    Выборы-2024: Ходить на выборы нужно не из-за бесплатных сосисок в тесте и газировки

    Китаевед Евгений Поздняков: Ответственное отношение к России начинается с участия в выборах

    Tекст: Олег Исайченко

    На выборы важно ходить хотя бы из-за того, что присутствие на избирательном участке способствует появлению уникального чувства сопричастности к управлению государством, сказал газете ВЗГЛЯД китаевед Евгений Поздняков.

    «Участие в выборах важно по личным причинам. Присутствие на участке способствует появлению уникального чувства сопричастности к управлению государством. Также голосование формирует ответственное отношение к России, своему региону, родному городу и даже двору, где ты живешь», – сказал Евгений Поздняков, китаевед, корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

    По его словам, именно на избирательных участках «куется неравнодушие граждан», которое по итогам выборов может получить созидательное продолжение в виде социальной активности на самых разных уровнях, начиная с организации соседского субботника у себя во дворе.

    При этом закладывать чувство сопричастности и ответственности необходимо с детства. «Например, когда я был маленьким, мы на избирательный участок ходили всей семьей. Там родители встречали знакомых, обсуждали кандидатов и партии. Для меня тоже находилось занятие. Мы жили в Николаевске-на-Амуре, и каждое голосование превращалось в возможность продегустировать товары местных производителей. Кому-то это покажется смешным, а для нас это было важно!» – вспоминает корреспондент.

    «Можно было бесплатно попробовать «Тархун» или «Дюшес», а еще – закусить сосиской в тесте от хлебобулочного завода. Еще на участке всегда выступали местные творческие коллективы. Мне очень нравилось смотреть на танцы народников и слушать их игру на балалайках и гармошках. Вокруг артистов всегда собиралось много народу», – подчеркивает он.

    «Люди не спешили покидать участок даже после того, как отдали свой голос. Мы все вместе пели песни, общались, что-то обсуждали. Я, будучи маленьким, не мог понять истинный смысл выборов. Но от посещения избирательного участка получал не меньше, чем мои родители – ощущение причастности к чему-то большому и ценному», – указывает собеседник.

    «Конечно, сейчас я понимаю, что ходить на выборы нужно не из-за дегустации бесплатных сосисок в тесте и газировки. Но именно совместные походы на голосование с мамой и папой заложили во мне понимание важности этой процедуры», – считает он.

    «В общем, относитесь к выборам как к празднику гражданского общества. Берите с собой детей – пускай они получают первые эмоции от причастности к большой российской общности. Осознание того, что за судьбу Родины ответственны их родители, сосед по этажу и даже первая классная руководительница, заложит в них понимание важности личных усилий в развитии нашей прекрасной страны», – резюмирует Поздняков.

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    11 марта 2024, 17:55 • Новости дня
    Выборы-2024: Результаты голосования добавят уверенности нашей армии

    Директор Бурейской ГЭС Андрей Попов: Выборы покажут массовую поддержку нашей армии

    Tекст: Олег Исайченко

    Сейчас Россия находится в ситуации, когда Запад всеми силами пытается навредить нашей стране. Поэтому на выборах мы можем показать единство и дать понять нашим военным, что страна всецело их поддерживает. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД озвучил директор Бурейской ГЭС Андрей Попов.

    «Я здесь родился, здесь живет моя семья, дети, и мне не все равно, какое будущее их ждет. Странно, когда люди притворяются, будто бы политика их не касается. Особенно в тот момент, когда вопрос защиты мира и безопасности стоит на самом высоком уровне. Сегодня выборы – это наша посильная возможность внести свой вклад в надежное будущее и развитие родного региона и всей страны», – сказал Андрей Попов, директор Бурейской ГЭС.

    «Мне, как работнику сферы энергетики, важна стабильность в государстве. Наша отрасль активно развивается и во многом зависит от грамотной государственной политики. Вопросы использования возобновляемых источников энергии, техническое перевооружение гидрогенерирующих объектов – это серьезные вещи, которые влияют на развитие экономики и качество жизни простых людей», – добавляет он.

    «Я сам прошел путь от обычного рабочего до руководителя крупнейшей гидроэлектростанции Дальнего Востока. И очень хорошо знаю, как важно, чтобы сверху были поставлены правильные задачи и вовремя приняты ответственные решения. Многие этой ответственности боятся, поэтому важно, чтобы «у руля» стояли уверенные в своих действиях люди», – подчеркивает собеседник.

    «Сейчас Россия находится в непростой политической ситуации, когда западный мир, теряя свое влияние, всеми силами – информационными, технологическими, военными – старается сокрушить нашу страну. Сограждане встали на защиту России. Кто-то трудится у станков военно-промышленного комплекса, кто-то в сфере продовольственной безопасности, энергетики. Но самую важную задачу выполняют наши военные, рискуя жизнью на поле боя, защищая наши интересы. Придя на выборы, мы покажем свое единство, выразим поддержку выбранному курсу и тем самым добавим уверенности нашей армии. Солдаты и офицеры должны почувствовать, что страна с ними», – заключил Попов.

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    11 марта 2024, 20:10 • Новости дня
    Выборы-2024: Гражданин должен быть пилотом своего самолета, а не просто пассажиром

    Герой России Роман Таскаев: Мы не можем доверить свое будущее кому-то еще

    Tекст: Олег Исайченко

    Сейчас каждый из нас должен стать пилотом своего самолета и принимать активное участие в общественно-политической жизни страны. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал Герой России, летчик-испытатель Роман Таскаев.

    «Когда человеку небезразлична судьба его страны, если он хочет принимать активное участие в общественно-политической жизни государства и вообще считает себя гражданином – он будет голосовать», – считает Роман Таскаев, Герой России, заслуженный летчик-испытатель РФ, директор по летным испытаниями ОКБ им. А. С. Яковлева.

    «Мы не можем доверить наше будущее кому-то еще. И если говорить образно, то сейчас каждый из нас должен быть пилотом своего самолета, а не просто пассажиром», – подчеркнул он.

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    12 марта 2024, 16:11 • Новости дня
    Выборы-2024: Чем больше путешествую, тем больше люблю свою Родину

    Путешественник Федор Конюхов: Я приму участие в выборах, даже если они застанут меня в дороге

    Выборы-2024: Чем больше путешествую, тем больше люблю свою Родину
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    «Мой выбор – это моя свобода, которой я не готов жертвовать. И даже если дни выборов застанут меня в дороге, я все равно приму в них участие, проголосую онлайн», – сказал газете ВЗГЛЯД путешественник Федор Конюхов.

    «Я путешествую с 15 лет. Побывал на всех континентах, во всех океанах, на всех полюсах и в стратосфере. Больше 185 стран за спиной. Но чем больше путешествую, тем больше люблю свою Родину. За ее бескрайность, за природную красоту и человеческое радушие», – говорит путешественник Федор Конюхов

    «Россия – это часть меня. Участвовать в судьбе своей страны столь же правильно, как и определять свою собственную жизнь. Например, я сам планирую маршруты будущих экспедиций. И сам отвечаю за свой выбор», – добавляет собеседник.

    «Считаю, что и пути будущего развития России никому нельзя передоверить. Только мы вправе и в силе определить их! Даже если дни выборов застанут меня в дороге, я все равно приму в них участие, проголосую онлайн. Мой выбор – это моя свобода. И я никогда не готов ею пожертвовать», – заключил Конюхов.

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    12 марта 2024, 17:00 • Новости дня
    Выборы-2024: Народ становится продюсером, и только люди решают, что будет в тренде

    Актер Станислав Ярушин: Только народ решает, кто будет руководить страной

    Выборы-2024: Народ становится продюсером, и только люди решают, что будет в тренде
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В политике и музыке только люди решают, что будет в тренде. Я не хочу доверять свое «завтра» кому-то другому, поэтому пойду на выборы, сказал газете ВЗГЛЯД актер, певец и ведущий Станислав Ярушин.

    «Посмотрите, сколько у нас талантливой молодежи, как они выступают, какое у них музыкальное образование, полученное в России! Много музыкальных проектов получили поддержку президентского Фонда культурных инициатив. Я вижу, что музыку уважают – наконец-то!» – сказал Станислав Ярушин, актер, певец и ведущий.

    «Гости моей программы – это люди шикарных голосов, душевные артисты, которые любят и умеют петь вживую, импровизировать. Это круто. И у современных музыкантов «продюсером» стал народ. Ведь только люди решают, что будет в тренде», – добавляет он.

    «И тут я проведу параллель с выборами. Только мы с вами решаем, кто будет руководить страной. Не хочу никому доверять свое «завтра». Поэтому я пойду на выборы», – заключил Ярушин.

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    12 марта 2024, 21:55 • Новости дня
    Выборы-2024: Участие в голосовании может стать стимулом для начала собственной политической карьеры

    Политолог Илья Абрамов: Выборы – это возможность включиться в политическую жизнь России

    Tекст: Олег Исайченко

    Участие в голосовании позволяет расширить свои знания о политических силах в нашей стране, а в перспективе – побудить к тому, чтобы присоединиться к одной из партий и тем самым еще активнее участвовать в политической жизни страны, считает политолог, корреспондент газеты ВЗГЛЯД Илья Абрамов.

    «Во-первых, поход на избирательный участок – это самый простой способ участия в политической жизни, где вы можете высказать свое мнение о том, в какую сторону необходимо развиваться району, городу, региону или, как в случае с президентскими выборами – целому государству», – отмечает политолог, корреспондент газеты ВЗГЛЯД Илья Абрамов.

    «Во-вторых, внимательное отношение к избирательной кампании позволяет вам расширить свои политические знания, подробно изучить программы кандидатов и проанализировать их сильные и слабые стороны. Так ваш выбор становится куда более ответственным», – полагает собеседник.

    «В-третьих, само участие в выборах в перспективе может привести к тому, что у вас появится желание начать собственную политическую карьеру, например, путем присоединения к партии или в качестве самовыдвиженца. Оба варианта позволят вам найти единомышленников, которые могут поддержать ваши начинания», – считает спикер.

    «К тому же сам день голосования – это не весь выборный процесс. Возможно, кому-то захочется не просто галочку поставить в бюллетене, а шире высказаться о своих взглядах. Реализовать это желание можно через представителей и доверенных лиц интересующего вас кандидата. Иными словами, выборы могут включить вас в активную политическую жизнь. И чем больше людей вовлечено в этот процесс, тем лучше», – резюмировал Абрамов.

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    12 марта 2024, 20:33 • Новости дня
    Выборы-2024: Кухонные дебаты должны завершаться на избирательном участке

    Журналист Рафаэль Фахрутдинов: Выборы – это новая ступень роста политической сознательности общества

    Tекст: Олег Исайченко

    Участие в выборах должно стать доброй традицией, потому что все «галочки» в конечном счете идут на пользу стране и развивают наше политическое пространство, считает журналист Рафаэль Фахрутдинов.

    «Из хаоса 90-х Россию вывел не только Владимир Путин. Это также результат растущего общественно-политического сознания наших граждан. Как следствие, за 20 с лишним лет мы добились прозрачности электоральных процедур, образцовой работы выборных институтов и получили список достойных кандидатов, которые представляют наиболее популярные в обществе идеи и взгляды. При этом участие каждого человека в выборах развивает наше политическое пространство – независимо от того, за кого отдан голос. Все «галочки» идут на пользу стране», – пояснил журналист газеты ВЗГЛЯД Рафаэль Фахрутдинов.

    «Грядущие выборы президента – это также новая ступень роста политической сознательности общества. С одной стороны, мы подводим итоги предыдущего президентского срока. С другой – определяем, как именно дальше будет развиваться Россия. Поэтому участие в выборах должно стать не столько обязанностью, сколько доброй традицией и одной из основ нашего государства-цивилизации» – подчеркнул собеседник.

    «Я помню свои первые выборы в Самаре – на участке в школе № 24 в соседнем дворе. Тогда нам в подарок давали какие-то ручки и блокноты. Мало кто видел в этом толк, но власти делали явку как могли. Граждане голосовали почти вслепую – ничего не зная о кандидатах и их программах. Сегодня ситуация принципиально иная: в каждой российской семье так или иначе идут внутренние дебаты о кандидатах, о политике. И если после дебатов на кухне люди придут на участки с четким пониманием, за кого и почему они голосуют – значит, наше общество становится политически зрелым», – резюмировал Фахрутдинов.

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    12 марта 2024, 19:00 • Новости дня
    Выборы-2024: Наша страна – это тоже большая семья

    Главврач ДГКП Антон Рыжий: Надо объяснять детям, как много всего зависит от нашего решения на выборах

    Tекст: Олег Исайченко

    Я – отец шестерых детей, и всячески стараюсь объяснять им, как много в жизни зависит от нашего выбора и нашего голоса. Это же мне в прошлом говорили и мои родители, рассказал газете ВЗГЛЯД главврач челябинской Детской городской клинической поликлиники Антон Рыжий.

    «Мои мама и папа брали меня ребенком на выборы. Помню праздничное настроение, вкусные пирожки, что продавались на избирательных участках. Родители объясняли мне важность этого дня, говорили, что своим голосом определяют жизнь страны, ее будущее. Уже тогда я этим очень гордился», – сказал Антон Рыжий, главный врач Детской городской клинической поликлиники № 8 им. Александра Невского в Челябинске

    «Сейчас я и сам отец, причем шестерых детей. На выборы также всей семьей ходим. Ребятам нравится ощущение сопричастности к чему-то большому и важному. А я стараюсь объяснить им, как много в жизни зависит от наших решений и нашего голоса», – добавляет спикер.

    «А после голосования мы обязательно покупаем торт или огромный пирог. Потому что выборы – это не только важно, но еще и радостно. На них возникает чувство дружеского единения с родными, а заодно и со всей страной, которая, по сути, тоже большая семья», – заключил главврач.

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    12 марта 2024, 18:15 • Новости дня
    Выборы-2024: Голосование – это символ прав, обязанностей и равенства в России

    Журналист Анастасия Заводовская: Когда женщины отказываются от своих избирательных прав – они поступают недальновидно

    Tекст: Олег Исайченко

    Когда-то женщины приложили немало усилий для того, чтобы добиться избирательного права. И отказываться от него сегодня, игнорируя выборы – как минимум недальновидно, считает журналист Анастасия Заводовская.

    «Если обратиться к истории, то право голоса не всегда было чем-то естественным и доступным каждому. Особенно это касается женщин, которые чуть больше 100 лет назад приложили немало усилий для того, чтобы добиться равенства в этом вопросе», – полагает журналист, smm-редактор газеты ВЗГЛЯД Анастасия Заводовская.

    «Когда я задумываюсь об истории женского избирательного права в Европе – эта история вызывает сочувствие. Ведь странно, когда женщины рожали и воспитывали детей, но при этом были лишены права высказаться по политическим вопросам и не могли определить дальнейшую судьбу своих стран. Благо Россия стояла в авангарде этих изменений, поэтому сегодня другие времена, и просто так отказываться от своих прав – как минимум недальновидно», – отметила собеседница.

    «Впервые я пошла на выборы, когда мне исполнилось 18 лет. Для меня это был торжественный момент. Первый поход на участок мы, будучи студентами журфака, воспринимали как некую инициацию, как переход из подросткового состояния во взрослое, где голосование – это символ прав, обязанностей и равенства», – вспоминает журналист. 

    «С годами убежденность в этом росла. Пойти на избирательный участок – это позиция взрослого человека. Игнорировать выборы – это позиция ребенка и попытка переложить ответственность на других взрослых, мол, я – «в домике». Вообще, брать на себя ответственность – полезный навык, который пригодится во многих начинаниях. А выбирать будущее своей страны – это наивысшая степень ответственности», – резюмирует Заводовская.

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    12 марта 2024, 21:00 • Новости дня
    Выборы-2024: Голосование – это фиксация отношений между человеком и государством

    Политтехнолог Алена Август: Выборы – это фиксация отношений между человеком и государством

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Невозможно сперва игнорировать выборы, а потом жаловаться на то, что в стране что-то идет не так. Участие в голосовании – это способ сделать так, чтобы мнение человека было учтено властями. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политтехнолог Алена Август.

    «На выборы надо идти, потому что это один из элементов общественного договора. Приведу одну аналогию: есть так называемый гражданский брак, когда никто никому ничего не должен. А есть брак, когда вы о чем-то друг с другом договорились, и у вас есть взаимные обязанности. То же самое касается выборов – это фиксация взаимоотношений человека с государством», – отметила Алена Август, политтехнолог, член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО).

    «Меня всегда удивляли люди, которые ни разу не бывали на выборах, но зато они всегда чем-либо недовольны в стране и вокруг себя. При этом они ничего не сделали для того, чтобы их желания были как-то учтены. Они становятся невидимками для государства», – пояснила спикер.

    Кроме того, каждый новый электоральный цикл в России становится все более интересным, живым и цивилизованным. «Это стало возможным благодаря колоссальной работе президента, законодателей, ЦИК, общественников и политологов», – напомнила аналитик.

    «Раньше выборы были опасными. Я помню, когда мне пришлось уехать из одного региона в багажнике авто. Хорошо, что я маленькая и легко туда поместилась. Теперь люди научились работать мозгами и разговаривать не с помощью пистолетов, а вести дела цивилизованно», – добавила политолог.

    «И еще: мне часто приходится говорить кандидатам на победных банкетах: «Это только начало. Завтра начинается другая жизнь, когда ты на выборах будешь каждый день. Каждая твоя фраза, решение и ошибки будут на виду. Как, впрочем, и любой успех. Все больше политиков в России сами это понимают. Поэтому в стране растет уровень проведения электоральных кампаний и уровень политической культуры в целом», – резюмировала Август.

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    13 марта 2024, 19:33 • Новости дня
    Выборы-2024: Голосование для Донбасса сравнимо с кислородом и возможностью дышать

    Военкор Игорь Гомольский: Донбасс впервые за 10 лет войны сможет выбрать президента

    Tекст: Олег Исайченко

    Просыпаясь по утрам, мы не задумываемся о том, насколько важен кислород. Но стоит немного времени пробыть в вакууме, и происходит переоценка ценностей. Так и с выборами. Спустя десять лет Донбасс снова может дышать, сказал газете ВЗГЛЯД военкор, дончанин Игорь Гомольский.

    «Существует общепризнанный механизм управления государством. И задать курс, которым страна будет двигаться на протяжении ближайших шести лет, можно только на избирательном участке. Если ты, дорогой друг, на выборы не ходишь, то и возмущаться тем, что государство пошло куда-то не туда, морального права ты не имеешь», – сказал Игорь Гомольский, специальный корреспондент портала «Украина.ру».

    «Что касается меня, то вопроса о необходимости участия в голосовании не возникает. Я в первую очередь – дончанин, и мои донбассоцентричные взгляды, наверное, сильно отличаются от взглядов жителя большой России. Во времена Украины мы были «паршивой» или даже «черной овцой», которая вообще непонятно как затесалась в эту Украину», – отмечает спикер.

    «Потом нас за наш выбор стыдили. Затем был период, когда у дончан фактически не было права голоса. Да, у нас проходили голосования, но не такого масштаба и уровня. Пространства для маневра просто не было», – вспоминает собеседник.

    «Очень символично, что спустя десять лет этой ужасной войны мы наконец можем выбрать президента. Это как кислород: просыпаясь по утрам, никто из нас не благодарит мир за возможность дышать. Но стоит какое-то время побыть в вакууме и происходит переоценка ценностей. Мы долго не могли на что-то повлиять, а теперь такая возможность появилась. Мы снова дышим и ценим это», – заключил Гомольский.

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    13 марта 2024, 18:47 • Новости дня
    Выборы-2024: Голосование для молодежи – это шаг во взрослую жизнь

    Журналист Анастасия Куликова: Поход на избирательный участок должен стать семейной традицией

    Tекст: Олег Исайченко

    У каждого из нас может быть своя мотивация для участия в выборах, но для меня это прежде всего семейная традиция с атмосферой праздника, рассказала журналист Анастасия Куликова.

    «Я сама задалась вопросом, почему люди ходят на выборы, и я решила опросить своих близких. Кто-то честно признается: «Я иду на выборы за ништяками». Прям так и говорят, имея в виду подарочные баллы за участие в дистанционном голосовании. Кто-то относится к этому процессу серьезнее, указывая на важность проявления гражданской позиции и историчность момента. А кому-то недавно исполнилось 18 лет и они хотят впервые проголосовать», – отмечает Анастасия Куликова, журналист и smm-редактор газеты ВЗГЛЯД.

    «Эта мотивация мне наиболее близка. Когда я сама была ребенком, бабушка и мама брали меня на выборы, – рассказала спикер. – Избирательный участок находился в школе, где я училась. Процедура всегда была единой: члены участковой избирательной комиссии проверяли у бабушки и мамы паспортные данные, выдавали им бюллетени, и они уходили в кабинку, а я оставалась с милыми женщинами. И мне тогда очень хотелось стать взрослой, чтобы тоже получить бюллетень и шагнуть в кабинку для голосования».

    «Затем мы шли в парк аттракционов или музей, иногда в кино, а потом в кафе. Для нас это семейная традиция, которая наполнялась праздничной атмосферой. И эту традицию необходимо развивать. Сегодня, конечно, я смотрю на многое иначе. Мы пережили пандемию, преодолеваем санкции, ведем борьбу за свои национальные интересы. В таких условиях игнорировать выборы и перекладывать ответственность на соседа непозволительно. Поэтому я иду на выборы, чтобы отдать свой голос за сильную и процветающую страну», – отметила собеседница.

    «И, конечно, я иду на выборы за атмосферой праздника, потому что я хочу хотя бы на миг вернуть то детское чувство, о котором рассказала выше, – добавила Куликова. – Хотя паспортные данные проверяют уже у меня и за ширму с бюллетенем иду тоже я, после выборов я обязательно пойду в музей или в кино, а потом в кафе. И обязательно позвоню родным».

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    13 марта 2024, 16:56 • Новости дня
    Выборы-2024: Россия – большой корабль, за штурвалом которого должен быть опытный капитан

    Фотограф Виталий Невар: Выборы президента всегда выпадают на весну, а весна – это время пробуждения

    Tекст: Олег Исайченко

    Выборы традиционно выпадают на весну, а это время, когда все пробуждается после зимы и набирает силу. Я иду голосовать, потому что мне нужна уверенность в завтрашнем дне и сильной России, где чтут нашу культуру и дело предков, сказал газете ВЗГЛЯД фотограф Виталий Невар.

    «Первое мое участие в выборах президента в качестве посетителя, а не голосующего, выпало на мой день рождения в далеком 2000 году – я четко помню, как мы с родителями пришли на избирательный участок и мне в тот день подарили памятный сувенир, который до сих пор хранится дома», – рассказал Виталий Невар, фотограф из Калининграда.

    «Так уж сложилось, что выборы президента всегда выпадают на весну, а весна – это время пробуждения. Время, когда начинается новая жизнь в природе, когда все набирает силу. Это время положительных эмоций», – отмечает собеседник.

    По его словам, голосование на выборах президента – это долг каждого гражданина, «потому что наша страна – это большой многонациональный корабль, за штурвалом которого должен быть только сильный и опытный капитан». «Поэтому я иду голосовать: мне нужна уверенность в завтрашнем дне и сильной России, где чтут нашу культуру и дело предков».

    «Ну а молодым людям я хочу посоветовать не сидеть дома, а прийти на участок с хорошим настроением, взять с собой друзей и выполнять свой гражданский долг, прикоснувшись к политической жизни страны», – заключил Невар.

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    13 марта 2024, 17:17 • Новости дня
    Выборы-2024: Избрать лидера России – почетная обязанность гражданина

    Суперфиналист «Лидеров России» Евгений Журавлев: Выборы – это праздник российской государственности

    Tекст: Олег Исайченко

    Выбрать лидера, с которым мы будем строить страну для будущих поколений, – это почетная обязанность, особенно для тех, кто впервые придет на избирательные участки. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал суперфиналист конкурса управленцев «Лидеры России» Евгений Журавлев.

    «Мы живем в эпоху беспрецедентных вызовов. Время требует активной гражданской позиции от каждого жителя страны. Выбрать лидера, с которым мы будем строить Россию для будущих поколений, – почетная обязанность. Поэтому я непременно приду на избирательный участок вместе с семьей. Проголосуем сами и подадим пример ответственного поведения нашей дочери», – отметил основатель и генеральный директор коммуникационного агентства БЛЭК, суперфиналист конкурса управленцев «Лидеры России» Евгений Журавлев.

    «Тем, кто идет на выборы впервые, я предлагаю отнестись к этому дню как к празднику российской государственности. Мы видим демократию в действии и вносим вклад в ее развитие. И самое главное – выбирайте ответственно. Ошибиться нельзя!» – заключил Журавлев.

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