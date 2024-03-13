Убить Трампа, как убили в свое время в той же ситуации Хью Лонга, Роберта Кеннеди (да и про Джона Кеннеди вспомним тоже) – это плохой план. Прежде всего потому, что трампистское движение уже настолько оформилось, что живой Трамп не так уж ему и нужен.13 комментариев
Выборы-2024: Голосование для Донбасса сравнимо с кислородом и возможностью дышать
5 часов
26 минут
Военкор Игорь Гомольский: Донбасс впервые за 10 лет войны сможет выбрать президента
Просыпаясь по утрам, мы не задумываемся о том, насколько важен кислород. Но стоит немного времени пробыть в вакууме, и происходит переоценка ценностей. Так и с выборами. Спустя десять лет Донбасс снова может дышать, сказал газете ВЗГЛЯД военкор, дончанин Игорь Гомольский.
«Существует общепризнанный механизм управления государством. И задать курс, которым страна будет двигаться на протяжении ближайших шести лет, можно только на избирательном участке. Если ты, дорогой друг, на выборы не ходишь, то и возмущаться тем, что государство пошло куда-то не туда, морального права ты не имеешь», – сказал Игорь Гомольский, специальный корреспондент портала «Украина.ру».
«Что касается меня, то вопроса о необходимости участия в голосовании не возникает. Я в первую очередь – дончанин, и мои донбассоцентричные взгляды, наверное, сильно отличаются от взглядов жителя большой России. Во времена Украины мы были «паршивой» или даже «черной овцой», которая вообще непонятно как затесалась в эту Украину», – отмечает спикер.
«Потом нас за наш выбор стыдили. Затем был период, когда у дончан фактически не было права голоса. Да, у нас проходили голосования, но не такого масштаба и уровня. Пространства для маневра просто не было», – вспоминает собеседник.
«Очень символично, что спустя десять лет этой ужасной войны мы наконец можем выбрать президента. Это как кислород: просыпаясь по утрам, никто из нас не благодарит мир за возможность дышать. Но стоит какое-то время побыть в вакууме и происходит переоценка ценностей. Мы долго не могли на что-то повлиять, а теперь такая возможность появилась. Мы снова дышим и ценим это», – заключил Гомольский.