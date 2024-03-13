Убить Трампа, как убили в свое время в той же ситуации Хью Лонга, Роберта Кеннеди (да и про Джона Кеннеди вспомним тоже) – это плохой план. Прежде всего потому, что трампистское движение уже настолько оформилось, что живой Трамп не так уж ему и нужен.9 комментариев
Выборы-2024: Россия – большой корабль, за штурвалом которого должен быть опытный капитан
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Фотограф Виталий Невар: Выборы президента всегда выпадают на весну, а весна – это время пробуждения
Выборы традиционно выпадают на весну, а это время, когда все пробуждается после зимы и набирает силу. Я иду голосовать, потому что мне нужна уверенность в завтрашнем дне и сильной России, где чтут нашу культуру и дело предков, сказал газете ВЗГЛЯД фотограф Виталий Невар.
«Первое мое участие в выборах президента в качестве посетителя, а не голосующего, выпало на мой день рождения в далеком 2000 году – я четко помню, как мы с родителями пришли на избирательный участок и мне в тот день подарили памятный сувенир, который до сих пор хранится дома», – рассказал Виталий Невар, фотограф из Калининграда.
«Так уж сложилось, что выборы президента всегда выпадают на весну, а весна – это время пробуждения. Время, когда начинается новая жизнь в природе, когда все набирает силу. Это время положительных эмоций», – отмечает собеседник.
По его словам, голосование на выборах президента – это долг каждого гражданина, «потому что наша страна – это большой многонациональный корабль, за штурвалом которого должен быть только сильный и опытный капитан». «Поэтому я иду голосовать: мне нужна уверенность в завтрашнем дне и сильной России, где чтут нашу культуру и дело предков».
«Ну а молодым людям я хочу посоветовать не сидеть дома, а прийти на участок с хорошим настроением, взять с собой друзей и выполнять свой гражданский долг, прикоснувшись к политической жизни страны», – заключил Невар.