Выборы-2024: Россия – большой корабль, за штурвалом которого должен быть опытный капитан

Фотограф Виталий Невар: Выборы президента всегда выпадают на весну, а весна – это время пробуждения

Tекст: Олег Исайченко

«Первое мое участие в выборах президента в качестве посетителя, а не голосующего, выпало на мой день рождения в далеком 2000 году – я четко помню, как мы с родителями пришли на избирательный участок и мне в тот день подарили памятный сувенир, который до сих пор хранится дома», – рассказал Виталий Невар, фотограф из Калининграда.

«Так уж сложилось, что выборы президента всегда выпадают на весну, а весна – это время пробуждения. Время, когда начинается новая жизнь в природе, когда все набирает силу. Это время положительных эмоций», – отмечает собеседник.

По его словам, голосование на выборах президента – это долг каждого гражданина, «потому что наша страна – это большой многонациональный корабль, за штурвалом которого должен быть только сильный и опытный капитан». «Поэтому я иду голосовать: мне нужна уверенность в завтрашнем дне и сильной России, где чтут нашу культуру и дело предков».

«Ну а молодым людям я хочу посоветовать не сидеть дома, а прийти на участок с хорошим настроением, взять с собой друзей и выполнять свой гражданский долг, прикоснувшись к политической жизни страны», – заключил Невар.