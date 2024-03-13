Убить Трампа, как убили в свое время в той же ситуации Хью Лонга, Роберта Кеннеди (да и про Джона Кеннеди вспомним тоже) – это плохой план. Прежде всего потому, что трампистское движение уже настолько оформилось, что живой Трамп не так уж ему и нужен.9 комментариев
Выборы-2024: Избрать лидера России – почетная обязанность гражданина
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Суперфиналист «Лидеров России» Евгений Журавлев: Выборы – это праздник российской государственности
Выбрать лидера, с которым мы будем строить страну для будущих поколений, – это почетная обязанность, особенно для тех, кто впервые придет на избирательные участки. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал суперфиналист конкурса управленцев «Лидеры России» Евгений Журавлев.
«Мы живем в эпоху беспрецедентных вызовов. Время требует активной гражданской позиции от каждого жителя страны. Выбрать лидера, с которым мы будем строить Россию для будущих поколений, – почетная обязанность. Поэтому я непременно приду на избирательный участок вместе с семьей. Проголосуем сами и подадим пример ответственного поведения нашей дочери», – отметил основатель и генеральный директор коммуникационного агентства БЛЭК, суперфиналист конкурса управленцев «Лидеры России» Евгений Журавлев.
«Тем, кто идет на выборы впервые, я предлагаю отнестись к этому дню как к празднику российской государственности. Мы видим демократию в действии и вносим вклад в ее развитие. И самое главное – выбирайте ответственно. Ошибиться нельзя!» – заключил Журавлев.