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Путин рассказал о безопасном и технологичном будущем России
В будущем хотелось бы, чтобы Россия имела более технологичную экономику, основанную на достижениях в науке, искусственном интеллекте, генетике, и была самодостаточной в сфере безопасности и обороны, отметил на канале «Россия 1» президент Владимир Путин.
По его словам, экономика России станет более технологичной, современной, она будет основана на современных достижениях науки, техники, информационных технологиях, искусственного интеллекта, робототехники и генетики, передает РИА «Новости».
Также президент отметил, что сегодня страна имеет довольно прочную устойчивую государственность и экономику, в том числе благодаря людям старшего поколения, об их заслугах нельзя забывать.
«Но будущее за детьми, поэтому я уже говорил о программах в сфере материнства и детства», – подчеркнул он.
Кроме того, глава государства заметил, что страна станет более самодостаточной в сфере обеспечения безопасности и обороны.
Ранее президент заявил, что Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутриполитические процессы.