Путин дал оценку попытке Байдена в 2011 году отговорить его от участия в выборах

Путин счел попытку Байдена в 2011 году отговорить его от участия в выборах вмешательством во внутренние дела России

Tекст: Антон Антонов

В ходе интервью журналист Дмитрий Киселев напомнил Путину о том, как в 2011 году Джо Байден, занимавший тогда пост вице-президента США, уговаривал Путина не баллотироваться в президенты. «Ну, это же как раз признак вмешательства», – приводит слова Путина РИА «Новости».

Путин также рассказал, как Дональд Трамп «в последний год своей работы в качестве президента» США упрекал российского лидера в симпатиях к Байдену. «Он мне так и сказал в одном из разговоров: ты хочешь, чтобы победил – ну уж извините, я скажу как он, это просто прямая речь – чтобы победил спящий Джо?» – вспомнил Путин, отметив, что его удивило преследование в США Трампа за якобы «российскую поддержку».

По его словам, предвыборная ситуация в США становится все более «нецивилизованной». Он подчеркнул, что политическая система США «не может претендовать на роль демократической во всех смыслах этого слова». «Я думаю, что это очевидно для всех», – сказал Путин.



Напомним, отвечая на вопрос о том, кто для России предпочтительнее на посту президента США – Байден или Трамп, глава российского государства заявил, что Байден, так как Байден – «человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации». Однако, подчеркнул Путин, Россия готова «работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ».

Киселев спросил, можно ли считать этот комментарий вмешательством в предвыборную кампанию. Путин подчеркнул, что Москва «не вмешивается никак ни в какие выборы» в других странах.