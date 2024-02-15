Путин счел Байдена более предпочтительным президентом США для России, чем Трамп

Tекст: Антон Антонов

Путин в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, пояснил, что Байден – «человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации». Однако, как подчеркнул Путин, Россия готова «работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ», передает ТАСС.

Он не стал комментировать состояние здоровья Байдена: «Я не врач и не считаю себя вправе давать какие-то комментарии на этот счет». Оценивая свою встречу с Байденом в Женеве в 2021 году, Путин отметил, что «тогда уже говорили, что он недееспособный». Сам Путин «ничего подобного не увидел».

«Ну да, он подглядывал в свою бумажку, я, честно говоря, подглядывал в свою», – сказал президент России. Путин заявил: «То что он где-то, выходя из вертолета, ударился головой об этот вертолет – ну, кто у нас не ударялся где-нибудь головой – пусть первый бросит в него камень».

Внимание к состоянию президента США обусловлено напряженной предвыборной кампанией, сказал Путин. По его мнению, России «некорректно вмешиваться в этот процесс»