У фильма Кристофера Нолана не было конкурентов, но политически все складывалось против него. Нормальность в США – это теперь фронда.0 комментариев
Венгрия оценила вероятность отправки западных войск на Украину
Глава МИД Венгрии Сийярто с сожалением признал возможность отправки европейских войск на Украину
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке солдат стран Запада на Украину, признал, что это возможно.
По словам Сийярто, такой шаг окажется значительным нарушением красной линии НАТО, ведь альянс с самого начала специальной военной операции России на Украине подчеркивал, что не является участником конфликта. Однако, заявил Сийярто, принимая во внимание перемены «в европейской позиции, к сожалению, полностью исключать это нельзя», передает РИА «Новости» со ссылкой на MTI.
Напомним, Макрон заявил, что западные военные могут быть отправлены на Украину. Однако министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что «нет и речи о том, чтобы посылать на Украину наземные войска в статусе комбатантов».