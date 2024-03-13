Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине

Пресс-секретарь Пентагона Райдер рассказал о поддержке Украины «нежизнеспособным методом»

Tекст: Антон Антонов

Райдер сообщил, что в очередной пакет помощи включены ПЗРК Stinger, боеприпасы для HIMARS, снаряды калибра 155 мм и 105 мм, 84 ПТРК, патроны, взрывчатка, запчасти для военной техники и другие средства. Вооружения возьмут со складов Пентагона

При этом Пентагон заявил, что не может гарантировать новых пакетов помощи Украине, если Конгресс США не одобрит запрос Белого дома на дополнительные средства, передает ТАСС.

Райдер сказал, что для нынешнего пакета использован «нежизнеспособный метод поддержки Украины», это «на данный момент хорошая сделка на один раз», передает РИА «Новости».

Как сообщил советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, США рассчитывают, что новая военная помощь Киеву окажется на Украине очень быстро, поскольку смогли организовать логистический коридор, который доказал свою эффективность.

Президент США Джо Байден заявил, что новой военной помощи Киеву «просто недостаточно». Он призвал Конгресс «принять двухпартийный законопроект», пока «не стало слишком поздно».

Напомним, экстренный пакет военной помощи Киеву включает вооружения и технику на 300 млн долларов. «Это возможно благодаря непредвиденной экономии в рамках контрактов, договоренностей о которых Министерство обороны США достигло для восполнения техники, которую мы отправили Украине», – сказал Салливан.