Выборы-2024: Голосование для молодежи – это шаг во взрослую жизнь

Журналист Анастасия Куликова: Поход на избирательный участок должен стать семейной традицией

Tекст: Олег Исайченко

«Я сама задалась вопросом, почему люди ходят на выборы, и я решила опросить своих близких. Кто-то честно признается: «Я иду на выборы за ништяками». Прям так и говорят, имея в виду подарочные баллы за участие в дистанционном голосовании. Кто-то относится к этому процессу серьезнее, указывая на важность проявления гражданской позиции и историчность момента. А кому-то недавно исполнилось 18 лет и они хотят впервые проголосовать», – отмечает Анастасия Куликова, журналист и smm-редактор газеты ВЗГЛЯД.

«Эта мотивация мне наиболее близка. Когда я сама была ребенком, бабушка и мама брали меня на выборы, – рассказала спикер. – Избирательный участок находился в школе, где я училась. Процедура всегда была единой: члены участковой избирательной комиссии проверяли у бабушки и мамы паспортные данные, выдавали им бюллетени, и они уходили в кабинку, а я оставалась с милыми женщинами. И мне тогда очень хотелось стать взрослой, чтобы тоже получить бюллетень и шагнуть в кабинку для голосования».

«Затем мы шли в парк аттракционов или музей, иногда в кино, а потом в кафе. Для нас это семейная традиция, которая наполнялась праздничной атмосферой. И эту традицию необходимо развивать. Сегодня, конечно, я смотрю на многое иначе. Мы пережили пандемию, преодолеваем санкции, ведем борьбу за свои национальные интересы. В таких условиях игнорировать выборы и перекладывать ответственность на соседа непозволительно. Поэтому я иду на выборы, чтобы отдать свой голос за сильную и процветающую страну», – отметила собеседница.

«И, конечно, я иду на выборы за атмосферой праздника, потому что я хочу хотя бы на миг вернуть то детское чувство, о котором рассказала выше, – добавила Куликова. – Хотя паспортные данные проверяют уже у меня и за ширму с бюллетенем иду тоже я, после выборов я обязательно пойду в музей или в кино, а потом в кафе. И обязательно позвоню родным».