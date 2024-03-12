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Украинский блогер решил попросить Россию расследовать покушение на него
Украинский блогер Шарий решил попросить правоохранителей из России расследовать покушение на него
Украинский блогер Анатолий Шарий, живущий на испанской территории, сообщил, что желает обратиться к российским правоохранителям, чтобы они расследовали якобы совершенное на него покушение.
Шарий заявил, что получил некую информацию, которая дает ему повод обратиться к российским спецслужбам, чтобы те провели «качественное расследование» и «адекватное оперативное реагирование» на ситуацию с подготовкой его убийства в Испании, передает РИА «Новости».
Он пояснил, что готов по первой просьбе от таких российских ведомств передать всю фактическую информацию по этой теме. Правоохранители в Испании, по мнению блогера, показали свою некомпетентность и непрофессионализм, это наводит на мысли о «намеренном нежелании проведения расследования».
В начале марта Шарий заявил, что на него и на его супругу была совершена неудачная попытка покушения. Правоохранители Испании, где проживает блогер, не подтвердили и не опровергли факт покушения. Через некоторое время блогер предположил, что покушение «заказал» президент Украины Владимир Зеленский.