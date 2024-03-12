Украинский блогер решил попросить Россию расследовать покушение на него

Украинский блогер Шарий решил попросить правоохранителей из России расследовать покушение на него

Tекст: Алексей Дегтярев

Шарий заявил, что получил некую информацию, которая дает ему повод обратиться к российским спецслужбам, чтобы те провели «качественное расследование» и «адекватное оперативное реагирование» на ситуацию с подготовкой его убийства в Испании, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что готов по первой просьбе от таких российских ведомств передать всю фактическую информацию по этой теме. Правоохранители в Испании, по мнению блогера, показали свою некомпетентность и непрофессионализм, это наводит на мысли о «намеренном нежелании проведения расследования».

В начале марта Шарий заявил, что на него и на его супругу была совершена неудачная попытка покушения. Правоохранители Испании, где проживает блогер, не подтвердили и не опровергли факт покушения. Через некоторое время блогер предположил, что покушение «заказал» президент Украины Владимир Зеленский.