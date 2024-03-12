Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?6 комментариев
Минобороны показало уничтожение установки HIMARS
Поражение очередной пусковой установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS попало на видео, его опубликовало российское министерство обороны.
В ролике с воздуха запечатлена установка HIMARS, через несколько секунд в нее влетел снаряд, который уничтожил технику. Минобороны опубликовало запись в своем Telegram-канале.
До этого во вторник МО сообщало, что авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки уничтожили склад с боеприпасами 43-й механизированной бригады ВСУ и пусковую установку РСЗО HIMARS.