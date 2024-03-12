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Экипаж корабля Crew Dragon с космонавтом Борисовым вернулся с МКС
Экипаж корабля Crew Dragon с космонавтом Борисовым на борту вернулся с МКС на Землю
Пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем миссии Crew-7, в состав которой входит российский космонавт Константин Борисов, вернулся на Землю после полугода пребывания на Международной космической станции (МКС), сообщили в НАСА.
Согласно сообщению НАСА, Crew Dragon вошел в плотные слои атмосферы, после чего на высоте порядка 5,5 км выпустил основные парашюты и приземлился в Атлантическом океане у берегов Флориды в 5.50 по местному времени (12.50 по Москве), передает ТАСС.
Для возвращения на Землю кораблю и его экипажу после отстыковки от МКС понадобилось менее суток.
Напомним, 4 марта корабль Crew Dragon компании SpaceX стартовал с площадки Космического центра им. Кеннеди в штате Флорида с российским космонавтом Александром Гребенкиным в составе экипажа миссии Crew-8.