Экипаж корабля Crew Dragon с космонавтом Борисовым вернулся с МКС

Экипаж корабля Crew Dragon с космонавтом Борисовым на борту вернулся с МКС на Землю

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению НАСА, Crew Dragon вошел в плотные слои атмосферы, после чего на высоте порядка 5,5 км выпустил основные парашюты и приземлился в Атлантическом океане у берегов Флориды в 5.50 по местному времени (12.50 по Москве), передает ТАСС.

Для возвращения на Землю кораблю и его экипажу после отстыковки от МКС понадобилось менее суток.

Напомним, 4 марта корабль Crew Dragon компании SpaceX стартовал с площадки Космического центра им. Кеннеди в штате Флорида с российским космонавтом Александром Гребенкиным в составе экипажа миссии Crew-8.