Выборы-2024: Кухонные дебаты должны завершаться на избирательном участке

Журналист Рафаэль Фахрутдинов: Выборы – это новая ступень роста политической сознательности общества

Tекст: Олег Исайченко

«Из хаоса 90-х Россию вывел не только Владимир Путин. Это также результат растущего общественно-политического сознания наших граждан. Как следствие, за 20 с лишним лет мы добились прозрачности электоральных процедур, образцовой работы выборных институтов и получили список достойных кандидатов, которые представляют наиболее популярные в обществе идеи и взгляды. При этом участие каждого человека в выборах развивает наше политическое пространство – независимо от того, за кого отдан голос. Все «галочки» идут на пользу стране», – пояснил журналист газеты ВЗГЛЯД Рафаэль Фахрутдинов.

«Грядущие выборы президента – это также новая ступень роста политической сознательности общества. С одной стороны, мы подводим итоги предыдущего президентского срока. С другой – определяем, как именно дальше будет развиваться Россия. Поэтому участие в выборах должно стать не столько обязанностью, сколько доброй традицией и одной из основ нашего государства-цивилизации» – подчеркнул собеседник.

«Я помню свои первые выборы в Самаре – на участке в школе №24 в соседнем дворе. Тогда нам в подарок давали какие-то ручки и блокноты. Мало кто видел в этом толк, но власти делали явку как могли. Граждане голосовали почти вслепую – ничего не зная о кандидатах и их программах. Сегодня ситуация принципиально иная: в каждой российской семье так или иначе идут внутренние дебаты о кандидатах, о политике. И если после дебатов на кухне люди придут на участки с четким пониманием, за кого и почему они голосуют – значит, наше общество становится политически зрелым», – резюмировал Фахрутдинов.