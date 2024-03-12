Выборы-2024: Участие в голосовании может стать стимулом для начала собственной политической карьеры

Политолог Илья Абрамов: Выборы – это возможность включиться в политическую жизнь России

Tекст: Олег Исайченко

«Во-первых, поход на избирательный участок – это самый простой способ участия в политической жизни, где вы можете высказать свое мнение о том, в какую сторону необходимо развиваться району, городу, региону или, как в случае с президентскими выборами – целому государству», – отмечает политолог, корреспондент газеты ВЗГЛЯД Илья Абрамов.

«Во-вторых, внимательное отношение к избирательной кампании позволяет вам расширить свои политические знания, подробно изучить программы кандидатов и проанализировать их сильные и слабые стороны. Так ваш выбор становится куда более ответственным», – полагает собеседник.

«В-третьих, само участие в выборах в перспективе может привести к тому, что у вас появится желание начать собственную политическую карьеру, например, путем присоединения к партии или в качестве самовыдвиженца. Оба варианта позволят вам найти единомышленников, которые могут поддержать ваши начинания», – считает спикер.

«К тому же, сам день голосования – это не весь выборный процесс. Возможно, кому-то захочется не просто галочку поставить в бюллетене, а шире высказаться о своих взглядах. Реализовать это желание можно через представителей и доверенных лиц интересующего вас кандидата. Иными словами, выборы могут включить вас в активную политическую жизнь. И чем больше людей вовлечено в этот процесс, тем лучше», – резюмировал Абрамов.