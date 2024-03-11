Выборы-2024: Результаты голосования добавят уверенности нашей армии

Директор Бурейской ГЭС Андрей Попов: Выборы покажут массовую поддержку нашей армии

Tекст: Олег Исайченко

«Я здесь родился, здесь живет моя семья, дети, и мне не все равно, какое будущее их ждет. Странно, когда люди притворяются, будто бы политика их не касается. Особенно в тот момент, когда вопрос защиты мира и безопасности стоит на самом высоком уровне. Сегодня выборы – это наша посильная возможность внести свой вклад в надежное будущее и развитие родного региона и всей страны», – сказал Андрей Попов, директор Бурейской ГЭС.

«Мне, как работнику сферы энергетики, важна стабильность в государстве. Наша отрасль активно развивается и во многом зависит от грамотной государственной политики. Вопросы использования возобновляемых источников энергии, техническое перевооружение гидрогенерирующих объектов – это серьезные вещи, которые влияют на развитие экономики и качество жизни простых людей», – добавляет он.

«Я сам прошел путь от обычного рабочего до руководителя крупнейшей гидроэлектростанции Дальнего Востока. И очень хорошо знаю, как важно, чтобы сверху были поставлены правильные задачи и вовремя приняты ответственные решения. Многие этой ответственности боятся, поэтому важно, чтобы «у руля» стояли уверенные в своих действиях люди», – подчеркивает собеседник.

«Сейчас Россия находится в непростой политической ситуации, когда западный мир, теряя свое влияние, всеми силами – информационными, технологическими, военными – старается сокрушить нашу страну. Сограждане встали на защиту России. Кто-то трудится у станков военно-промышленного комплекса, кто-то в сфере продовольственной безопасности, энергетики. Но самую важную задачу выполняют наши военные, рискуя жизнью на поле боя, защищая наши интересы. Придя на выборы, мы покажем свое единство, выразим поддержку выбранному курсу и тем самым добавим уверенности нашей армии. Солдаты и офицеры должны почувствовать, что страна с ними», – заключил Попов.