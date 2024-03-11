Выборы-2024: Голосование определит вектор развития всего – от детсадов до армии и флота

Журналист Алена Задорожная: Участие в выборах – это наш вклад в копилку мнений о будущем России

Tекст: Олег Исайченко

«Одна из базовых потребностей любого человека – быть услышанным. Эта нужда лежит в основе буквально всех форм взаимоотношений – работа, учеба, семья, социум. Но мало кто задумывается о том, что выборы – это еще один способ реализовать это базовое желание быть услышанным», – считает журналист, заместитель редактора отдела «Политика» газеты ВЗГЛЯД Алена Задорожная.

«Приходя на участок, мы заявляем свое желание, приверженность каким-то идеям. И государство, как большая губка, впитывает в себя множество «хочу» и «нравится», а затем корректирует политический курс страны. Вас слышат – и вы удовлетворяете свою потребность», – отмечает собеседница.

«Более того, при заполнении бюллетеня каждый из нас вносит свой вклад в единую копилку мнений и взглядов. Все мы формируем обобщенное представление о том, какой будет наша жизнь, как будут выглядеть наши детсады, поликлиники и дороги, установят ли во дворе новую детскую или спортивную площадку, приведут ли в порядок соседний парк и каким путем будут развиваться наши армия и флот. Любое позитивное изменение, даже самое маленькое, возможно лишь в том случае, если каждый отдельный человек вносит свой вклад в принимаемое решение», – полагает журналист.

«И главное – заявить о своем выборе сегодня максимально просто. Если у вас нет возможности или желания дойти до избирательного участка, можно проголосовать дистанционно. Например, я никогда не держала в руках бюллетень, зато я прекрасно знаю, как проходит онлайн-голосование, и поэтому в ближайшие выходные намерена воспользоваться системой ДЭГ», – заключила Задорожная.