До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.19 комментариев
Выборы-2024: Голосовать необходимо в интересах детей и внуков
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Машинист Дмитрий Шурыгин: Выборы – это возможность политического участия в жизни страны
Если нам дано право выбирать, дана возможность сделать жизнь лучше, то мы обязаны прийти на выборы и проголосовать за достойного кандидата, сказал газете ВЗГЛЯД машинист тепловоза Дмитрий Шурыгин.
«С моей точки зрения, выборы – это реальная возможность моего участия в политической жизни страны. Народ, согласно нашей Конституции, является носителем суверенитета и единственным источником власти. И если нам дано право выбирать, дана возможность сделать жизнь лучше, то мы обязаны прийти на выборы и проголосовать за достойного кандидата», – считает Дмитрий Шурыгин, машинист тепловоза Топливно-транспортного цеха Черепетской ГРЭС.
«От нашего выбора зависит будущее огромного государства, интересы наших детей, внуков. В такой решающий момент нельзя оставаться безразличным, нельзя оставаться в стороне. Свою судьбу нужно создавать самому. Поэтому я, будучи патриотом нашей страны, намерен голосовать за стабильность, за гарантии молодым семьям и право иметь свой дом, а также за благополучие родного города Суворова», – заключил Шурыгин.