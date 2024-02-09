Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.5 комментариев
Выборы-2024: Высказать свою позицию лучше на избирательном участке, а не в соцсетях
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Актер Кирилл Кузнецов: Высказать свое мнение на выборах эффективнее, чем в соцсетях
Нет сомнений в том, что своя политическая позиция есть у каждого гражданина России. Но высказать ее куда лучше на избирательном участке, нежели на кухне или в соцсетях. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал актер театра и кино Кирилл Кузнецов.
«Неважно, какой вы профессии и из какого региона нашей большой России. Я уверен, что всем гражданам небезразлично происходящее как в стране в целом, так и в их родных городах. И если есть гражданская и личная позиция, то выборы – это одно из самых подходящих мероприятий, чтобы проявить их. У меня нет сомнений в том, что своя позиция есть у каждого. И на мой скромный взгляд, лучше и продуктивнее высказывать ее именно на выборах, а не на кухне или в соцсетях. Я, конечно, не имею ничего против кухонь и социальных сетей, но тем не менее», – пояснил Кирилл Кузнецов, актер театра и кино.
«Не хочется говорить дежурных фраз, но сейчас сложное время для страны. Полным ходом идет СВО, на Россию оказывается беспрецедентное внешнее давление. Да и внутри у нас некоторые «герои» любят раскачивать лодку. Поэтому участвовать в выборах нужно действенно, а не отмалчиваться, аргументируя это словами: «Там и без меня разберутся». Не разберутся!» – указал он.
«Также многие говорят, мол, нужно идти и голосовать, чтобы показать и доказать что-то другим странам. Остальному миру, скажем так. Я не совсем согласен с этим. Выборы – это наше личное, внутреннее дело. И мы это делаем прежде всего для себя, а не для чьего-то там одобрения или неодобрения, и без чужих комментариев и мнений из-за рубежа», – резюмировал артист.