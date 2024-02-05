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Выборы-2024: Голосование определит новый план развития страны
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Волонтер Мария Артюхова: Президентские выборы определят новый план развития страны
Каждый из нас голосует не столько за кандидата, сколько за предложенную им программу. И чем выше явка на выборах, тем четче перед победителем сформируется картина общественных взглядов и запросов в стране. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала волонтер из Амурской области Мария Артюхова.
«Я неоднократно являлась членом участковой избирательной комиссии. И однажды при мне была ситуация, когда два кандидата шли, что называется, «ноздря в ноздрю». И так вышло, что один из кандидатов обошел второго буквально на два голоса. То есть всего три человека могли изменить ситуацию», – рассказала Мария Артюхова, волонтер, руководитель Ресурсного центра развития добровольчества Амурской области.
«Отсюда напрашивается вывод: фраза «решает каждый голос» – это не фигура речи, а наша действительность. Поэтому сам факт голосования крайне важен. Тем более что сейчас это делать довольно удобно», – убеждена собеседница.
«Во-первых, на голосование отводится три дня. Поэтому каждый сможет найти час для похода на участок. Во-вторых, есть возможность проголосовать онлайн. И, в-третьих, для тех, кто не может дойти до участка по состоянию здоровья, есть возможность пригласить членов УИК к себе. То есть государство сделало все, чтобы люди могли без трудностей выполнить свой гражданский долг», – перечислила она.
«Более того, когда человек голосует, он дает понять власти, чего лично ему не хватает для счастливой жизни. Ведь каждый из нас выбирает не столько кандидата, сколько его программу, план развития страны. В конечном счете, как еще избранный президент поймет положение дел, если перед ним будет неполная картина общественных взглядов?» – задается вопросом спикер.
«В контексте выборов у меня есть одно яркое воспоминание. Первое мое голосование на избирательном участке было задолго до совершеннолетия. Мои бабушка с дедушкой заполняли за себя бюллетени, а затем мне разрешали бросить их в урну. Мне тогда казалось, что я просто невероятно взрослая. На меня смотрела вся избирательная комиссия. И тогда я для себя решила – буду ходить на каждые выборы», – заключила Артюхова.