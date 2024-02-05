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    Китайские автоконцерны развяжут ценовые войны в России
    Эксперты: Вашингтон всерьез опасается интервью Карлсона с Путиным
    Украинский дипломат рекомендовал Шольцу не звать Путина на пиво
    Стало известно об употреблении Маском наркотиков с руководством SpaceX
    По факту крушения Ми-8 в Карелии завели уголовное дело
    Зеленский собрался заменить «ряд руководящих лиц» Украины
    Американские СМИ: ВСУ отдали инициативу России
    Анкара: Путин и Эрдоган могут обсудить новый способ доставки зерна
    Yandex N.V. заключила сделку по продаже «Яндекса»
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Американский истеблишмент ставит на Ники Хейли

    Разумеется, у американского истеблишмента есть план на предстоящие выборы. И не один: разные планы на разные сценарии развития событий до гражданской и мировой войны включительно. Но в приоритете, очевидно, наименее затратные, наиболее предсказуемые из них.

    6 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америка не выдержала бремя лидерства

    США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.

    17 комментариев
    5 февраля 2024, 10:20 • Новости дня

    В Москве и Петербурге рухнул спрос на льготную ипотеку

    В Москве и Петербурге за январь рухнул спрос на льготную ипотеку

    Tекст: Александра Юдина

    За неполный январь количество заявок на льготную ипотеку в Москве упало больше чем на треть год к году, а в Петербурге – на 28,9%.

    Таким образом, две столицы сильнее остальных пострадали от ужесточения условий госпрограммы, передает РБК.

    Так, за неполный январь этого года физические лица подали в Москве 7,97 тыс. заявок на льготную ипотеку под 8%, что на 36,2% уступает прошлогоднему уровню.

    В Санкт-Петербурге количество обращений за кредитами по этой госпрограмме упало на 28,9% год к году, а в Краснодарском крае – на 16,6%. В целом по России число заявок на льготную ипотеку под 8% за неполный январь выросло на 7% год к году.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что можно подумать о льготной ипотеке для работников оборонно-промышленного комплекса в регионах, которые нуждаются в кадрах. Также в Минфине предложили изменить условия выдачи льготной ипотеки.

    4 февраля 2024, 13:56 • Новости дня
    За три месяца работы выставку «Россия» посетили 6 млн человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В воскресенье, 4 февраля, спустя три месяца после открытия, Международная выставка-форум «Россия» приняла шестимиллионного посетителя, которым стал Дмитрий Ершов из Москвы, пришедший на выставку с супругой Ириной и детьми – 11-летним Егором и шестилетней Лизой.

    По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, гости получили подарок от АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» и администрации Ямало-Ненецкого автономного округа – поездку в Салехард на День оленевода. В ходе поездки Дмитрий Ершов с семьей пройдут церемонию пересечения Полярного круга и получат именные сертификаты полярников.

    Как отметила генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова, шестимиллионный посетитель пришел на Выставку ровно спустя три месяца после ее открыти,.

    По ее словам, выставке «Россия» исполнилось ровно три месяца, за которые ее посетили шесть миллионов посетителей. Виртуозова поблагодарила посетителей и отметила, что Ямал – очень гостеприимный регион.

    Как рассказала заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Татьяна Бучкова, семью Дмитрия Ершова ждет очень насыщенная программа – они смогут посмотреть на гонки оленьих упряжек и показ национальной одежды из оленьего меха, попробовать местные блюда и посмотреть на красоты Арктики.

    Ранее первый сборник рассказов о ветеранах СВО представили на выставке «Россия».

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    4 февраля 2024, 11:38 • Новости дня
    Американского журналиста Такера Карлсона заметили в Москве
    Американского журналиста Такера Карлсона заметили в Москве
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон находится в России, сообщил его коллега Джексон Хинкл.

    Как указал Хинкл в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), Такер Карлсон, судя по всему, находится в Москве. Он выразил надежду на то, чтобы это было интервью с президентом России Владимиром Путиным, сообщают «Ведомости».

    В Сети также появилась фотография Карлсона в Большом театре. Предположительно, журналист посетил балет «Спартак».

    В сентябре прошлого года Такер Карлсон сообщил, что хотел взять интервью у президента России Владимира Путина, но власти США запретили ему сделать это. Ни одно СМИ, ни один политик, ни один общественный деятель не встал на его защиту, добавил Карлсон.

    «Подождем – увидим». Такими словами пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность интервью Путина Карлсону.

    Напомним, перед началом предвыборной кампании в Соединенных Штатах Карлсона уволили с телеканала Fox News и попробовали запретить ему профессиональную деятельность, надавив на жадность.

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    4 февраля 2024, 14:17 • Новости дня
    Стало известно об употреблении Маском наркотиков с руководством SpaceX

    WSJ: Друзья и коллеги Маска употребляли с ним наркотики

    Стало известно об употреблении Маском наркотиков с руководством SpaceX
    @ Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Илон Маск употреблял наркотики с приближенными и коллегами, которые боялись отказать ему и потерять капитал, и социальный статус, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    Как сообщает WSJ, в последние годы Маска замечали на вечеринках употребляющим экстази и кетамин, вместе с ним наркотики употребляли топ-менеджеры Tesla и SpaceX, которые вложили десятки миллионов долларов в компании Маска или имеют крупные опционы на акции, пишет РБК.

    Издание отмечает, что окружение Маска и некоторые члены совета директоров обеспокоены его состоянием, так, друг бизнесмена и бывший член правления Tesla Ларри Эллисон зимой 2022 года предложил Маску посетить его остров на Гавайях, чтобы «отдохнуть от работы и слезть с наркотиков».

    Ранее миллиардер Илон Маск в ответ на подозрения СМИ в том, что он активно употребляет наркотики, заявил, что выборочные тесты за последние три года не выявили в его организме никаких следов наркотиков или алкоголя.

    Напомним, представитель пресс-службы оборонного ведомства США Джефф Юргенсон заявил, что Пентагон не комментирует публикацию о возможной наркозависимости владельца компании SpaceX Илона Маска.

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    4 февраля 2024, 13:16 • Новости дня
    Мирошник: Запад согласовал ВСУ удар по Лисичанску

    Дипломат Мирошник: Использование ВСУ западных систем для удара по Лисичанску делает США соучастником преступления

    Мирошник: Запад согласовал ВСУ удар по Лисичанску
    @ Администрация Лисичанска/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Россия продолжает фиксировать все военные преступления Киева. И случай в Лисичанске также будет отражен. Надо понимать, что использование ВСУ американских систем при атаке делает США соучастниками злодеяний. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее в результате удара ВСУ по пекарне в Лисичанске погибли 28 человек.

    «За последние полтора месяца мы увидели полное презрение по отношению к международному гуманитарному праву со стороны Украины – это и Белгород, и Донецк, и вот теперь Лисичанск. Все эти случаи объединяет одно – циничное и целенаправленное нанесение ударов по местам массового скопления мирных граждан», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима.

    «И на этом фоне на Западе идут торги по вопросу выделения дополнительных денег офису Зеленского. Немаловажно, что удары по территориям наносились натовскими снарядами. Так, в случае с Лисичанском, судя по всему, речь идет об использовании американских установок HIMARS. Все это делает так называемых доноров ВСУ соучастниками преступлений Киева», – убежден дипломат.

    «Я также не исключаю, что в тех же Штатах знали о готовящейся атаке, поскольку работа HIMARS предполагает согласование целеполагания. То есть они это разрешили. И теперь, разумеется, никто из них не выступает с осуждением произошедшего», – рассуждает собеседник.

    «Между тем Россия продолжает фиксировать все военные преступления Киева. И соучастие стран Запада также будет отражено в будущих делах. Более того, эти государства являются, по сути, заказчиками преступлений, которые еще и всячески пытаются блокировать любое наказание для преступника», – заключил Мирошник.

    Напомним, в субботу ВСУ обстреляли пекарню в городе Лисичанске. Согласно данным СК, атака могла быть совершена при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS.

    По последним данным на воскресенье, число погибших достигло 28 человек. Из них – 18 мужчин, девять женщин и один ребенок. По словам главы регионального Минздрава Наталии Пащенко, шесть пострадавших в результате обстрела ночью переведены в Луганскую республиканскую клиническую больницу, из них четверо находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии, еще двое проходят лечение в отделениях.

    На фоне трагедии глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 4 февраля днем траура по погибшим. Тем временем в МЧС России сообщили, что в Лисичанске на месте обрушения здания пекарни всю ночь проводились разборы завалов, порядка 65% разрушенных конструкций разобрано.

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова жестко раскритиковала действия ВСУ. «Экстремистам было известно, что в субботу туда традиционно приходят за выпечкой и продуктами местные жители, в том числе пожилые люди и семьи с детьми. В результате обстрела здание было полностью разрушено», – приводятся ее слова на сайте ведомства.

    «Новый теракт – «благодарность» киевских экстремистов за «щедрую» финансовую поддержку стран Евросоюза. Граждане ЕС должны знать, как используются их налоги – на них закупают смертоносные системы вооружений и отправляют киевскому режиму, который с их помощью убивает мирных жителей», – подчеркнула она.

    «Предлагаем парижанам представить себе, как они утром пошли за багетом, а жителям Рима – выпить чашечку кофе с корнетто. Но вместо свежей выпечки домой принесли раненых или убитых украинскими террористами родственников», – сравнила дипломат.

    «Россия проинформирует международные организации об очередном акте терроризма со стороны банды Зеленского. Ожидаем от профильных международных организаций скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков», – заключила Захарова.

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    4 февраля 2024, 12:48 • Новости дня
    Украинский дипломат рекомендовал Шольцу не звать Путина на пиво
    Украинский дипломат рекомендовал Шольцу не звать Путина на пиво
    @ Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлеру Германии Олафу Шольцу не стоит приглашать российского лидера Владимира Путина на пиво или самому лететь в Россию, однако страны Запада могли организовать переговоры в третьей стране, считает посол Украины в Бразилии Андрей Мельник.

    «Конечно, Олафу Шольцу недостаточно позвонить Путину, выслушать его сказки <...>, чтобы потом сказать: хорошо, я хотя бы попытался, в этом нет никакого смысла, я бы предпочел больше этого не делать. Пока», – сказал Мельник в интервью n-tv, передает РБК.

    Он задался вопросом: почему бы Шольцу не встретиться с Путиным? По его словам, скорее всего, не стоит приглашать российского президента «в Германию на пиво или лететь в Москву самому», но даже во время холодной войны были встречи, например в Исландии, где говорили за закрытыми дверями.

    Дипломат отметил, что Западу необходимо увеличить поддержку Украины не только в военном отношении, но и дипломатией для завершения конфликта, поскольку за последние два года какие-либо дипломатические усилия «практически отсутствовали». Он также поблагодарил Германию за оказанную помощь.

    Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что для начала мирных переговоров по украинскому вопросу необходим вывод с этой территории российских войск. Позже в Госдуме назвали лицемерием планы Шольца по мирным переговорам на Украине.

    Напомним, Мельник был уволен с поста посла в Германии после скандала с оскорблением канцлера Олафа Шольца.

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    4 февраля 2024, 13:43 • Новости дня
    Сломался флагман британского флота авианосец HMS Queen Elizabeth

    Британский флагман из-за поломки не смог выйти в море на учения НАТО

    Сломался флагман британского флота авианосец HMS Queen Elizabeth
    @ Ana Brigida/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Флагман британского флота авианосец HMS Queen Elizabeth в воскресенье не смог отправиться для участия в крупномасштабных натовских учениях Steadfast Defender 24, сообщил ВМФ Соединенного Королевства.

    Как сообщило командование, у авианосца сломался гребной вал правого борта, передает «Интерфакс». Авианосец HMS Queen Elizabeth должен был направиться к берегам Норвегии для участия в учениях НАТО Steadfast Defender 24, в результате вместо HMS Queen Elizabeth для участия в учениях отправят HMS Prince of Wales. При этом он сможет выйти в море в лучшем случае только через неделю.

    Напомним, в мае 2021 года собиравшийся в 28-недельный поход британский авианосец HMS Queen Elizabeth вернулся в порт приписки из-за ожидающихся плохих погодных условий.

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    4 февраля 2024, 15:50 • Новости дня
    Венгрия отказалась накладывать вето на финансирование Украины из фонда ЕС
    Венгрия отказалась накладывать вето на финансирование Украины из фонда ЕС
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Венгрия не станет накладывать вето на увеличение Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки вооружений на Украину, заявил в интервью бельгийскому телеканалу VRT министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    При этом он напомнил, что для самой Венгрии поставки вооружения являются красной чертой, сама страна не станет принимать в этом участие, передает ТАСС.

    В то же время Сийярто признал, что Венгрия «не может и не будет мешать другим делать это», поскольку страны ЕС сами несут за это ответственность.

    Сийярто также напомнил, что Венгрия – «одна из немногих стран ЕС, которая не направляет оружие на Украину».

    До этого Сийярто заявил, что Будапешт по-прежнему не намерен выделять деньги на покупку оружия для Украины, но готов вместо этого оплачивать поставки ей военного снаряжения.

    Ранее лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года.

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    4 февраля 2024, 17:59 • Новости дня
    США решили нанести новые удары на Ближнем Востоке

    Салливан: США решили нанести новые удары на Ближнем Востоке

    США решили нанести новые удары на Ближнем Востоке
    @ U.S. Navy/REUTERS

    Tекст: д

    Соединенные Штаты планируют нанести дополнительные удары в качестве ответа на атаку на свои силы в Иордании, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Как указал Салливан в эфире NBC, США предпримут дополнительные действия, чтобы ясно дать понять, что Соединенные Штаты отвечают на атаки против своих сил и на убийство своих людей, передает ТАСС.

    Ранее хуситы заявили, что авиация США и Британии в ночь на воскресенье нанесла 48 ударов по шести провинциям Йемена. Накануне США нанесли удары по проиранским силам в Ираке и Сирии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США, по мнению экспертов, плохо просчитали свою операцию и во вред себе развязывают масштабный конфликт на всем Ближнем Востоке.

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    4 февраля 2024, 13:57 • Новости дня
    Российские войска улучшили положение на Краснолиманском направлении
    Российские войска улучшили положение на Краснолиманском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении, а также отразили три атаки ВСУ и «Азова» (признан террористическим и запрещен в РФ), сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Краснолиманском направлении ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения «Азов» в районах Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. Отмечается, что потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

    В Минобороны уточнили, что на Купянском направлении российские солдаты отразили четыре атаки формирований 30-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Синьковки Харьковской области и Терны ДНР. В пресс-службе добавили, что ВСУ потеряли на данном направлении до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и артиллерийскую систему М777 производства США.

    В сообщении говорится, что на Донецком направлении военные России отразили две атаки формирований 112-й бригады теробороны и 24-й механизированной бригады ВСУ в районах Красного и Ленинского ДНР. В Минобороны отметили, что ВС РФ ликвидировала на данном направлении до 380 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля «Козак», шесть пикапов, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две гаубицы Д-20 и Д-30, а в районе Покровска ДНР – склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.

    В ведомстве заявили, что на Южно-Донецком направлении Украина потеряла до 115 бойцов, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и орудие Д-20.

    В субботу в Минобороны сообщили, что ВСУ за неделю потеряли на Краснолиманском направлении 1825 военных.

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    4 февраля 2024, 13:09 • Новости дня
    Хуснуллин рассказал о восстановлении почти всех многоквартирных домов в Мариуполе

    Хуснуллин: В Мариуполе восстановлены почти все многоквартирные дома

    Хуснуллин рассказал о восстановлении почти всех многоквартирных домов в Мариуполе
    @ Александр Сухов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Восстановление многоквартирных домов в Мариуполе практически завершилось, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе деловой программы тематического дня «Инфраструктура и среда для жизни» на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

    По его словам, в полумиллионном Мариуполе, который был достаточно сильно поврежден, восстановлены практически все многоквартирные дома, передает ТАСС.

    Хуснуллин уточнил, что вместе с восстановлением жилого фонда, ведется работа над восстановлением дорожной инфраструктуры, обеспечением теплом и облагораживанием общественных территорий.

    Он добавил, что восстановительные работы ведутся на всех территориях Донбасса и Новороссии.

    Ранее в ходе рабочей поездки в ДНР заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин проверил в Мариуполе ход ремонта многоквартирных домов и благоустройства общественных пространств.

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    4 февраля 2024, 22:29 • Новости дня
    Вертолет Ми-8 МЧС России пропал в Карелии

    Вертолет Ми-8 МЧС России исчез с радаров над акваторией Онежского озера в Карелии

    Tекст: Денис Тельманов

    Вертолет Ми-8, принадлежащий МЧС России, пропал над Онежским озером в Карелии с тремя членами экипажа на борту.

    «Перестал выходить на связь вертолет Ми-8 ФГБУ «Северо-Западный авиационно-спасательный центр МЧС России», – передает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

    Отмечается, что борт пропал ориентировочно в районе населенного пункта Деревянное Прионежского района республики. В момент инцидента он совершал тренировочный полет.

    Проводятся поисково-спасательные работы.

    Ранее сообщалось, что в Турции двое пилотов погибли в крушении полицейского вертолета. Борт, вылетевший из Хатая в Газиантеп, потерпел крушение у деревни Картал провинции Газиантеп. Техник выжил, но получил ранения.

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    4 февраля 2024, 14:07 • Новости дня
    Песков объяснил, зачем Европа накачивает общество сообщениями о войне с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Страны Европы накачивают общественное мнение сообщениями о возможной войне с Россией, чтобы дальше лепить врага, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину.

    По его словам, странам Европы надо и дальше «лепить врага, делать это фактурно, выпукло, с тем, чтобы оправдывать и увеличение расходов», передает РИА «Новости».

    Также Песков добавил, что страны ЕС создают образ России как врага, чтобы отвлечь внимание жителей от экономических проблем в своих странах. По его словам, для ЕС выделение 50 млрд, с одной стороны, сумма не очень серьезная, а с другой стороны, она все равно ощутимая на фоне тех кризисных явлений, которые проявляются в экономике стран Евросоюза.

    В четверг лидеры стран Евросоюза согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия призывает западные страны не приписывать ей намерения устроить войну в Европе.

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    4 февраля 2024, 19:50 • Новости дня
    ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене в отношении экс-депутата Госдумы Пономарева

    Tекст: Ольга Иванова

    Федеральная служба безопасности России возбудила против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) дело о госизмене в форме перехода на сторону противника и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и деятельности, направленной против безопасности России, сообщили в пресс-службе ФСБ.

    Как указывается на сайте ФСБ, Пономарев принимает участие в деятельности украинского военизированного объединения «Легион Свобода России» (террористическая организация, запрещена в РФ).

    Также сообщается, что после эмиграции в 2014 году в США Пономарев «продолжил заниматься антироссийской деятельностью, прежде всего на Украине, систематически участвовал в качестве спикера в различных тематических мероприятиях, организуемых проамериканскими силами».

    Согласно данным ФСБ, с начала специальной военной операции Пономарев публично высказывался о поддержке созданных на территории Украины вооруженных формирований «Русский добровольческий корпус» и «Легион Свобода России».

    Сообщается, что в апреле 2022 года Пономарев находился на территории завода «Азовсталь», где вел активную пропаганду среди командного состава полка «Азов». В ноябре-декабре 2022 года экс-депутат посетил линию боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике, где проводил информационную работу с представителями «Легиона Свобода России» об активизации боевых действий против ВС России.

    Пономарева внесли в реестр физлиц-иноагентов в октябре 2022 года. Перед этим его объявили в розыск по уголовному делу за фейки о Вооруженных силах России. Также деятельность неправительственной организации «Съезд народных депутатов», которую возглавляют бывшие депутаты Госдумы Илья Пономарев и Геннадий Гудков, а также лишенный статуса адвоката в России Марк Фейгин (все трое – иноагенты), признана в России нежелательной, соответствующее решение принято Генеральной прокуратурой.

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    5 февраля 2024, 09:17 • Новости дня
    Yandex N.V. заключила сделку по продаже «Яндекса»

    Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже «Яндекса»

    Yandex N.V. заключила сделку по продаже «Яндекса»
    @ Anton Belitsky/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Нидерландская Yandex N.V. договорилась о продаже российского бизнеса консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании, сумма сделки составит 475 млрд рублей, сообщили в компании.

    При этом сумма сделки не учитывает дисконт в размере не менее 50% от рыночной стоимости в соответствии с требованиями комиссии по контролю за иностранными инвестициями, пишет РБК.

    Согласно достигнутым договоренностям, в срок до 31 июля 2024 года Yandex N.V. должна прекратить использовать бренды «Яндекса» и сменить название.

    Новой головной компанией группы вместо Yandex N.V. станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс», зарегистрированная в Калининградской области. Ее основными владельцами будут ЗПИФ «Консорциум. Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». Другими пайщиками станут, по информации издания, структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы «Лукойл» и предпринимателя Александра Рязанова. Доли не уточняются.

    Сделку должны одобрить собрание акционеров Yandex N.V. и регуляторы.

    Ранее сообщалось, что головная компания российского «Яндекса» – нидерландская Yandex N.V. – рассматривает возможность продать все свои российские активы за один раз.

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    5 февраля 2024, 10:26 • Новости дня
    Эксперты: Вашингтон всерьез опасается интервью Карлсона с Путиным

    Американист Дудаков: Интервью Карлсона с Путиным может вызвать рост антивоенных настроений в США

    Эксперты: Вашингтон всерьез опасается интервью Карлсона с Путиным
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Если Такер Карлсон сможет взять интервью у Владимира Путина, а затем опубликует его на своем канале в соцсетях, это станет шоком, в том числе для Белого дома. Среди прочего стоит ожидать роста антивоенных настроений в США. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли американист Малек Дудаков и политолог Владимир Корнилов. Ранее в Москве заметили бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона.

    «Многое будет зависеть от итогов визита Такера Карлсона в Россию. Если он сможет записать интервью с российским лидером или с какими-то представителями власти, при возвращении в Америку ему придется объяснять ФБР свои мотивы», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Другое дело, что действительно серьезных последствий для журналиста, скорее всего, не будет. Хотя Вашингтону, конечно, совсем не нравится перспектива появления подобного интервью в публичном пространстве», – уточняет собеседник.

    При этом эксперт отметил, что де-факто любой американец может получить доступ к англоязычным российским ресурсам. «Но далеко не все будут это делать. Во-первых, не каждый знает про такие СМИ. Во-вторых, из тех, кто знаком с ними, немалая доля считает, что это медиа, занимающиеся пропагандой», – пояснил аналитик.

    «А Карлсон имеет огромную аудиторию в США, ему там доверяют. И когда такой человек транслирует идею о том, что русские американцам не враги, что есть логика в начале спецоперации и так далее, это может сказаться на местном общественном мнении, особенно на правой его части», – добавляет Дудаков.

    «Все это поспособствует росту антивоенных настроений в Штатах. Мы и так видим, что большая часть республиканцев выступает против дальнейшей поддержки Украины. Очевидно, что точка зрения Карлсона сыграет свою роль в продолжении этих трендов», – полагает американист.

    «Но даже если журналист не возьмет интервью у Владимира Путина, он наверняка снимет репортаж о том, как благополучно живет Россия, вопреки всему массиву западных санкций. И вот эта неизвестность в вопросе планов Карлсона серьезно пугает США», – считает спикер.

    Схожей точки зрения придерживается и политолог Владимир Корнилов. «Испуг, который в США вызвала поездка Карлсона в Москву, многое говорит о свободе слова в Америке. Более того, там прекрасно понимают, что в свободной дискуссии с представителями России Запад однозначно проиграет», – пояснил он.

    «Такера Карлсона давно обвиняют в том, что он якобы работает на российскую пропаганду. А когда он даст возможность выйти на его собственном канале интервью с Путиным, это станет опасностью для США», – рассуждает спикер.

    «В Америке уже прозвучали слова о том, что журналист может дать слово самому цензурируемому на Западе политику. Тут надо учитывать, что простые американцы не имеют традиции следить за иностранной прессой. Да, там есть местные СМИ, которые публикуют наши новости, но делается это в логике мейнстрима – берутся отдельные выдержки, цитаты вне контекста», – объяснил аналитик.

    «Белый дом пугает перспектива доступа Владимира Путина в открытый эфир. Каждый день западному обывателю рассказывают, что Россия враг и посягает на «мир, основанный на правилах». И сейчас немногие задаются вопросом, кто придумал эти правила и почему они разнятся в зависимости от государства», – обращает внимание политолог.

    «Но когда этот вопрос в США прозвучит из уст Путина, интервью мгновенно разлетится по всему миру. Я не исключаю, что после этого американские власти решат запретить соцсеть X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ). Ведь люди начнут задаваться вопросом: кто же на самом деле придумал «мир, основанный на правилах», – заключил Корнилов.

    Ранее журналист Джексон Хинкл сообщил, что бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон находится в России. О целях поездки телеведущего ничего не известно, однако Хинкл полагает, что речь идет о возможном интервью с президентом Владимиром Путиным. Пока же в Сети появилась фотография Карлсона в Большом театре. Предположительно, журналист посетил балет «Спартак».

    Напомним, в сентябре прошлого года Такер Карлсон сообщил, что хотел взять интервью у президента России Владимира Путина, но власти США запретили ему сделать это. Ни одно СМИ, ни один политик, ни один общественный деятель не встал на его защиту, добавил Карлсон.

    Сейчас же приезд журналиста в Москву вызвал бурную реакцию в США. Так, бывший член Палаты представителей США Адам Кинзингер назвал американского журналиста Такера Карлсона предателем, пишет РИА «Новости». Кроме того, американская конгрессвуман Марджори Тейлор Грин заявляла, что демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от перспективы того, что Карлсон возьмет интервью у российского президента. Telegram-канал «RT на русском» также приводит слова экс-руководителя аппарата вице-президента Штатов Билла Кристола: «Возможно, нужно полностью запретить въезд Такеру Карлсону в США, пока власти не разберутся, что происходит».

    Сам Такер в интервью «Известиям» сказал, что любит Москву и считает ее красивой. «Хотел на нее посмотреть, я так много читал о ней. Я хотел поговорить с людьми и посмотреть на то, как всё устроено», – отметил журналист. На вопрос корреспондента относительно перспективы интервью с Путиным Карлсон заявил, что не знает, поскольку американские СМИ «сумасшедшие, реально сумасшедшие».

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