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В Минфине предложили изменить условия выдачи льготной ипотеки
Льготные ипотечные программы должны составлять меньшую часть рынка, в таком случае они не будут влиять на цены и будут помогать тем, кому это действительно нужно, заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков.
«Чтобы льготные программы стали реальной мерой поддержки, они должны быть точечными, не должны составлять большую часть рынка, должны составлять меньшую часть рынка. Тогда это действительно помогает гражданам и не влияет так сильно на цены и помогает тем, кому действительно необходимо», – сказал Чебесков, передает ТАСС.
Замминистра также указал на влияние льготной ипотеки на продолжительность периода высоких ставок в экономике. Чем больше государство выдает субсидий, тем дольше ЦБ держит высокую ставку, пояснил Чебесков.
«И это системно неправильно, поэтому мы готовим комплексные предложения (по урегулированию ипотечного рынка)», – добавил он.
Ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков анонсировал законопроект о праве ЦБ ограничивать банкам выдачу ипотеки.