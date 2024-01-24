В Минфине предложили изменить условия выдачи льготной ипотеки

Tекст: Валерия Городецкая

«Чтобы льготные программы стали реальной мерой поддержки, они должны быть точечными, не должны составлять большую часть рынка, должны составлять меньшую часть рынка. Тогда это действительно помогает гражданам и не влияет так сильно на цены и помогает тем, кому действительно необходимо», – сказал Чебесков, передает ТАСС.

Замминистра также указал на влияние льготной ипотеки на продолжительность периода высоких ставок в экономике. Чем больше государство выдает субсидий, тем дольше ЦБ держит высокую ставку, пояснил Чебесков.

«И это системно неправильно, поэтому мы готовим комплексные предложения (по урегулированию ипотечного рынка)», – добавил он.

Ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков анонсировал законопроект о праве ЦБ ограничивать банкам выдачу ипотеки.