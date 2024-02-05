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    ВСУ получили от Запада данные для выстрела по Ил-76
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    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америка не выдержала бремя лидерства

    США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.

    17 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Фермеры Западу больше не нужны

    Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

    29 комментариев
    5 февраля 2024, 07:55 • Новости дня

    Запад призвали прислушаться к словам Путина об Украине и НАТО

    Журналистка Оуэнс: Западу нужно прислушаться к словам Путина о расширении НАТО

    Tекст: Ольга Никитина

    Западу следует прислушаться к словам российского лидера Владимира Путина о событиях, которые стали причиной конфликта на Украине, заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс.

    Оуэнс на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) заявила, что события на Украине невозможно обсуждать, не принимая во внимание расширение Североатлантического альянса на восток. Она напомнила, что произошло это вопреки обещаниям правительственных чиновников, что после объединения Германии этого не произойдет.

    Как отметила Оуэнс, российский лидер обращал на это внимание практически во всех своих выступлениях, передает РИА «Новости».

    В декабре Путин напоминал об обещании представителей Запада, данное Михаилу Горбачеву в 1991-м, расширять НАТО на Восток. Он говорил, что западные партнеры «врут беззастенчиво, просто на каждом шагу».

    3 февраля 2024, 13:28 • Новости дня
    В Кремле ответили на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя»

    Песков: Приезд Нуланд в Киев не кончается добром для Украины

    В Кремле ответили на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя»
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Приезд на Украину замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, как правило, не кончается ничем хорошим для Украины, американцы продолжают провоцировать киевские власти на войну, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

    Комментарий Пескова опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Представитель Кремля напомнил, что в 2014 году Нуланд «раздавала пирожки» в Киеве, и добром это не кончилось, передает ТАСС.

    Он также ответил на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя». Песков подчеркнул, что поставки США Украине не повлияют ни на ход, ни на результаты СВО, все цели будут достигнуты. По его словам, США, будучи прямым участником конфликта на Украине, продолжают провоцировать киевский режим на продолжение войны, делают больнее украинцам, американцы делают так, чтобы больше украинцев погибали.

    Ранее Нуланд во время визита в Киев заявила о «сюрпризах» для России на поле боя. Между тем, ее приезд на Украину связали с конфликтом Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.

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    3 февраля 2024, 11:13 • Новости дня
    Названо предполагаемое число батарей Patriot у ВСУ

    ТАСС: ВСУ располагают пятью батареями американского комплекса Patriot

    Названо предполагаемое число батарей Patriot у ВСУ
    @ Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины могут располагать пятью батареями систем противовоздушной обороны Patriot, сообщил представитель силовых структур.

    Источник ТАСС сообщил, что реально на сегодня Киев может располагать пятью системами Patriot, в каждой батарее от шести до восьми пусковых установок, в каждой установке – четыре ракеты.

    В Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту было 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Фрагменты, изъятые с места крушения самолета, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A американского комплекса Patriot.

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    2 февраля 2024, 09:25 • Новости дня
    Контейнеры с формой ВСУ задержали в Забайкалье

    Контейнеры с формой ВСУ задержали в Забайкалье на транзитном рейсе через Китай в Польшу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военную форму с символикой ВСУ обнаружили на железнодорожном пункте пропуска «Забайкальск» в грузовом поезде, следовавшем транзитом через Китай в Польшу, сообщил начальник Читинской таможни Владимир Игнатьев.

    По его словам, груз, который значился в декларации как спортивная форма и рабочая одежда, шел транзитом через Китай в Польшу. При досмотре инспекционно-досмотровый комплекс показал, что по плотности ткани и другим параметрам там не совсем спортивная одежда, передает ТАСС.

    Игнатьев рассказал, что один контейнер вскрыли и обнаружили обмундирование с символикой украинской армии.

    По его словам, всего были задержаны восемь контейнеров, идет досмотр их содержимого, при этом баулы были запакованы заводским способом, спрессованы и помещены в вакуумную упаковку, поэтому после распаковки контейнера требуется пять-шесть дополнительных, чтобы запаковать все обратно.

    Ранее Министерство юстиции России включило Организацию украинских националистов (ОУН*) и ее атрибутику и символику, включая лозунг «Слава Украине – героям слава», в перечень нацистских.

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    2 февраля 2024, 18:32 • Новости дня
    В Германии заявили о грядущей отставке Зеленского
    В Германии заявили о грядущей отставке Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский может покинуть свой пост в ближайшие несколько недель, замгоссекретаря США Виктория Нуланд встретилась с его преемником во время визита в Киев, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

    Дотком в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) написал, что уход Зеленского ожидается в ближайшие недели. По его словам, Нуланд встречалась с его преемником во время недавнего визита в Киев. «Присмотритесь к Залужному, Буданову, Порошенко», – написал Дотком, передает Ura.ru.

    Ранее немецкие журналисты сообщили, что Белый дом поддержит главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в случае обострения его конфликта с Владимиром Зеленским.

    Напомним, визит Нуланд в Киев связали с оценкой США ситуации в связи с конфликтом между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, которого президент Украины, по информации СМИ, хочет отправить в отставку.

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    3 февраля 2024, 10:20 • Новости дня
    Стало известно, кто уговорил Орбана дать согласие на помощь Украине

    Politico: Орбан дал согласие на помощь Украине после уговоров Макрона и Мелони

    Стало известно, кто уговорил Орбана дать согласие на помощь Украине
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Венгрии Виктор Орбан согласился на выделение ЕС помощи Украине в размере 50 млрд евро после встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном и итальянской коллегой Джорджей Мелони, пишет Politico.

    Газета пишет, что Макрон встречался с Орбаном в январе в Париже за обедом, где они обсуждали интеграцию восточных стран Европы.

    Источники Politico заявили, что во время встречи президент Франции, сделал все, чтобы не «антагонизировать», и уговорил венгерского премьера, передает канал «360».

    Источники издания в Риме заявили, что Мелони общалась с Орбаном о помощи для Украины еще в декабре, а также поговорила с ним по телефону в январе перед голосованием в ЕС. В итоге после уговоров Макрона и Мелони премьер Венгрии согласился на выделение помощи Украине, считает издание.

    Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, однако в результате давления и шантажа Будапешт проголосовал положительно.

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    3 февраля 2024, 03:30 • Новости дня
    Взрывы прогремели на Украине
    Взрывы прогремели на Украине
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Полтавской, Житомирской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины произошли взрывы, сообщили местные власти и украинские СМИ.

    Глава Полтавской администрации Филипп Пронин сообщил, что «во время последней воздушной тревоги в области слышали звуки взрывов». Сообщается о повреждениях в Миргородском районе.

    Также взрывы во время воздушной тревоги произошли в Кривом Роге и в Харькове, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Накануне взрывы прогремели в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины.

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    3 февраля 2024, 00:21 • Новости дня
    Появились сообщения о предложении Британии направить на Украину корпус НАТО
    Появились сообщения о предложении Британии направить на Украину корпус НАТО
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Источник утверждает, что Великобритания предложила союзникам по НАТО обсудить возможность переброски на Украину экспедиционного корпуса альянса. Не исключаются превентивный удар вооруженных сил Молдавии и Румынии по Приднестровью, а также удары по стратегическим инфраструктурным объектам в северных регионах России.

    Как заявил источник РИА «Новости», предложение вызвано «неблагоприятным для Киева развитием событий на украинском театре военных действий». Лондон также предлагает обсудить возможность «установления бесполетной зоны над территорией, подконтрольной киевским властям». Кроме того, Великобритания призывает рассмотреть «увеличение поставок вооружений и техники ВСУ».

    По словам источника, британская сторона осознает, что большинство ее союзников по НАТО сейчас «вряд ли поддержат подобные меры», но надеется, что они «одобрят инициативу» при «существенном ослаблении ВСУ и успешном продвижении» российских сил.

    Предлагается «скрытно перебросить на Украину крупные высокоманевренные силы» НАТО из Румынии и Польши. Эти силы должны будут занять «оборонительные рубежи по правому берегу Днепра».

    Кроме того, «не исключается также превентивный удар вооруженных сил Молдавии и Румынии по Приднестровью», а для «распыления» российских сил в Норвегии и Финляндии предлагается развернуть «контингент сил НАТО и армий отдельных членов блока». При этом «могут быть нанесены удары по стратегическим инфраструктурным объектам в северных регионах России».

    Как утверждает источник, силы НАТО должны сформировать «буферную зону» на занятой территории, «включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева». Освободившиеся украинские силы перебросят в зону специальной военной операции на Украине.

    Источник заявил, что Великобритания рассчитывает «подорвать» наступательные возможности России, вынудив Москву согласиться на переговоры. «Подготовку такого сценария к реализации в Лондоне предполагают завершить к маю 2024 года», – сказал источник.

    Напомним, спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина признал, что одни из самых крупных учений НАТО Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник – 2024»), которые начнутся в феврале, направлены на сдерживание России. Москва заявляла, что масштаб учений НАТО Steadfast Defender-2024 знаменует окончательное и бесповоротное возвращение альянса к схемам холодной войны, а также существенно увеличивает риск военных инцидентов.

    Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что конфликт России и альянса может произойти в течение 20 лет.

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    3 февраля 2024, 20:40 • Новости дня
    Российский офицер помог отбить захваченное ВСУ село, спрятавшись на чердаке

    Российский офицер помог отбить захваченное ВСУ село, спрятавшись на чердаке дома

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир батареи самоходных гаубиц 2С3 «Акация» Вооруженных сил России Николай Никонов помог освободить село Попасное под Луганском, сидя на чердаке дома на окраине населенного пункта.

    Так как ВСУ, используя средства радиоэлектронной борьбы, не давали российским военным пользоваться беспилотниками для разведки территории, Никонов забрался на чердак деревянного дома в ста метрах от позиций противника и при помощи бинокля и радиостанции корректировал огонь гаубиц. Об этом военнослужащий рассказал в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны, передает RT.

    По словам Никонова, с чердака дома открывался прекрасный обзор на позиции ВСУ, близлежащие опушки и овраг. Остаться незамеченным офицеру не удалось – украинцы обнаружили Никонова и открыли огонь, он получил тяжелое ранение. В свою очередь, российские войска зашли на территорию села и укрепились на рубежах.

    Ранее сообщалось, что российский оператор беспилотника вывел украинского военного на подконтрольную РС России территорию, подсказав правильное направление движения через минное поле.

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    2 февраля 2024, 12:27 • Новости дня
    Стало известно о «засаде» ВСУ перед атакой на Ил-76

    ТАСС: ВСУ подготовили атаку на Ил-76 с украинскими пленными заранее

    Стало известно о «засаде» ВСУ перед атакой на Ил-76
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Атака на российский самолет Ил-76 с украинскими пленными на борту была подготовлена вооруженными силами Украины заранее, зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot работал из засады, сообщили в силовых структурах.

    Источник ТАСС пояснил, что у ПВО есть понятие засады, когда установка перемещается в позиционный район заранее. В этой ситуации, по его данным, так и было, причем ЗРК стоял с отключенной РЛС, не выдавая себя.

    Украинской стороне, по словам источника, были известны данные по эшелону, поскольку с Киевом они согласовывались.

    «Затем расчету передали команду на уничтожение, и они его атаковали», – сообщил представитель силовых структур, добавив, что система Patriot требует достаточно много времени для развертывания.

    Накануне сообщалось, что атаковавший Ил-76 расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, вероятнее всего, состоял не только из украинцев, но также из американцев. Причем, по этим данным, на управлении обычно находятся именно западные специалисты, украинцев допускают только как водителей.

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    3 февраля 2024, 15:00 • Новости дня
    Педиатру запретили определенные действия за насмешку над сыном погибшего на СВО

    Суд запретил педиатру определенные действия за насмешку над сыном погибшего в СВО

    Педиатру запретили определенные действия за насмешку над сыном погибшего на СВО
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Тушинский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий врачу одной поликлиник Москвы за распространение ложной информации об армии России после сделанных ею на приеме пациентов высказываний, сообщили в суде.

    В деле педиатра Буяновой говорится, что ей вменяется публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Следствие требовало ареста для врача, но суд решил наложить запрет на определенные действия, передает ТАСС.

    Суд запретил Буяновой общаться с лицами, являющимися свидетелями по делу, с их представителями и иными участниками уголовного дела,  отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет.

    Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против врача.

    О высказываниях педиатра московской поликлиники рассказала 34-летняя Анастасия, которая пришла на прием с двумя детьми. Когда один из них раскапризничался, мать объяснила: «У нас папу на СВО убили. И он тяжело переживает потерю отца».

    На что, по словам Анастасии, педиатр ответила: «Ну, милочка, чего же вы хотите, ваш муж был законной целью Украины».

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    2 февраля 2024, 09:57 • Новости дня
    Ходаковский: Европа выделила деньги на похороны Украины
    Ходаковский: Европа выделила деньги на похороны Украины
    @ А. Белкин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Выделенные «лукавым» Западом деньги якобы на помощь Украине на самом деле являются деньгами на похороны, заявил замглавы управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

    Как написал Ходаковский в своем Telegram-канале, сразу после голосования за выделение Украине 50 млрд евро один из функционеров Евросоюза заявил, что ЕС «берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины». Западу, отметил автор публикации, важно, чтобы вооруженный конфликт не заканчивался, и ему не жалко пустить Украину в расход в надеждах на то, что «случится что-то обнадеживающее».

    Эксперт напомнил о недавнем случае, когда в Венгрию с Украины бежали уклонисты от военной службы. «Группу собирали примерно двое суток, пока не собрали человек шестьдесят. Потом козьими тропами проводники повели группу к венгерской границе, помогли пересечь нехитрые ограждения и указали направление к ближайшему поселку, где есть орган полиции. Там украинские мужчины различных сословий, но все призывного возраста и состояния получили бумажки о том, что они беженцы. Дальнейшая судьба их будет разной: кто-то попытается перебраться в Россию, рискуя быть развернутым в Шереметьево, кто-то осядет в Европе...» – рассказал Ходаковский.

    Он отметил, что бегство с Украины стало повальным явлением, и это, по мнению Ходаковского, характеризует и положение дел, и перспективы этой страны лучше всего.

    «Деньги, которые лукавый Запад выделяет в качестве «помощи», – это деньги на похороны. Агония будет продлена, но итог будет неизбежным: деньги сами за себя воевать не будут», – заключил замглавы управления Росгвардии по ДНР.

    Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, однако в результате давления и шантажа Будапешт проголосовал положительно.

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    2 февраля 2024, 21:57 • Новости дня
    Украина пригрозила немецкому телеканалу из-за репортажа из Мариуполя

    Tекст: Вера Басилая

    Спикер МИД Украины Олег Николенко потребовал объяснений от немецкого телеканала ZDF из-за репортажа о Мариуполе, где рассказывается о восстановлении города и радующихся возвращению России местных жителях.

    Николенко заявил, что немецкий канал должен предоставить официальные объяснения и пригрозил последствиями для его дальнейшей работы, передает РИА «Новости».

    «Искажение реальности – это не журналистика», – написал спикер украинского МИД в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России). Он подчеркнул, что визит главы московского бюро ZDF без согласования с Киевом нарушает украинское законодательство.

    Немецкий журналист Армин Корпер в репортаже для телеканала ZDF указал, что восстановление Мариуполя идет полным ходом, и жители города рады приходу России.

    Ранее металлургический завод имени Ильича начал производство в Мариуполе. Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что в целом план по восстановлению Мариуполя выполняется.

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    2 февраля 2024, 08:19 • Новости дня
    WP: Залужный объяснил Зеленскому, почему ситуация на фронте не улучшится
    WP: Залужный объяснил Зеленскому, почему ситуация на фронте не улучшится
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Главком ВСУ Валерий Залужный во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 29 января дал понять, что быстрое улучшение положения ВСУ на поле боя маловероятно, пишут американские СМИ.

    Неназванный высокопоставленный украинский источник сообщил газете The Washington Post, что в ходе того разговора Зеленский высказал мнение, что смена командования поможет «освежить обстановку». Украинцы, по мнению президента страны, устали от конфликта. Он отметил также, что помощь со стороны Запада замедлилась, передает RT.

    Источник рассказал, что генерал «не был рассержен», а высказал «несколько напутственных мыслей» касательно проблем, которые перейдут к его преемнику, говорится в статье.

    Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил, что Зеленский захотел отправить Залужного в отставку, поскольку тот тайно обсуждает с Западом возможность прекращения огня и завершения конфликта Украины с Россией.

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    3 февраля 2024, 09:14 • Новости дня
    Биковича сняли с сериала «Белый лотос» после претензий МИД Украины

    Актера Биковича сняли с роли в сериале «Белый лотос» после претензий МИД Украины

    Биковича сняли с сериала «Белый лотос» после претензий МИД Украины
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Телекомпания HBO разорвала контракт с сербским актером с российским гражданством Милошом Биковичем после критики, последовавшей из-за обращения МИД Украины, сообщил портал Deadline.

    Бикович подтвердил эту информацию в своем Telegram-канале, он уточнил, что «его участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества».

    «Сейчас, когда против меня ведут целенаправленную информационную кампанию, внешние обстоятельства начинают влиять на творческие решения, что создает тревожный прецедент, вытесняющий суть свободы творчества. Результатом такого нарратива становится торжество абсурда и поражение искусства», – написал он.

    Между тем, Deadline пишет, что решение снять Биковича с роли связано с заявлением МИД Украины, в котором ведомство критикует телеканал за согласование роли сербского актера из-за того, что он поддерживает Россию, передает Ura.ru.

    В новом сезоне «Белого лотоса» Бикович должен был сыграть роль тренера по йоге из России. Действие происходит в Таиланде.

    Президент России Владимир Путин предоставил Биковичу гражданство России в 2021 году.

    Бикович – сербский актер кино и театра. Его карьера в России началась с роли в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар». Он получил известность своими ролями в фильмах «Отель «Белград», «Холоп», «Балканский рубеж», «Лед», а также по таким сериалах, как «Крылья Империи» и «Отель «Элеон». В 2020 году он сыграл главную роль в проекте Первого канала «Магомаев».


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    2 февраля 2024, 15:28 • Новости дня
    На врача собрались завести дело за насмешку над сыном погибшего на СВО

    Глава СК Бастрыкин поручил завести дело на педиатра, посмеявшегося над сыном погибшего бойца СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное по сообщению о дискредитации Вооруженных сил России врачом-педиатром московской поликлиники.

    Как сообщается в Telegram-канале СКР, педиатр московской поликлиники во время приема семилетнего мальчика узнала, что ребенок тоскует по отцу, который погиб в зоне проведения спецоперации, и отреагировал на это насмешкой. При этом врач высказался в поддержку действий Украины, назвав их якобы правомерными.

    В настоящее время ГСУ СК России по Москве проводит процессуальную проверку.

    О высказываниях педиатра московской поликлиники рассказала накануне 34-летняя Анастасия, которая пришла на прием с двумя детьми. Когда один из них раскапризничался, мать объяснила: «У нас папу на СВО убили. И он тяжело переживает потерю отца».

    На что, по словам Анастасии, педиатр ответила: «Ну, милочка, чего же вы хотите, ваш муж был законной целью Украины». Диалог приводит «Царьград».

    По информации издания, врач по имени Надежда (фамилия не уточняется) приехала в Москву с Украины.

    Анастасия после этого обратилась с заявлением в полицию с просьбой проверить законность нахождения женщины в России, на предмет спонсирования ВСУ, а также призывает привлечь ее к уголовной ответственности за клевету на российские ВС.

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    Концепция зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом терпит крах на наших глазах. Приговор ей фактически вынесли протесты французских, бельгийских, испанских и прочих фермеров, охватившие европейские столицы. Лидеры стран ЕС открыто признают, что интересы собственных фермеров им гораздо дороже, чем Украина. Подробности

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • Германия разонравилась немцам

      В Германии быстро растет количество желающих переехать в другую страну. В возрастной группе от 19 до 39 лет таких 36-37%, а еще полтора года назад было почти вдвое меньше. Причины такого положения вещей понятны, но для многих прозвучат, как откровение: сверхразвитость ФРГ осталась в прошлом.

    • Залужный пытается спастись

      Командующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал новую статью на английском языке, в которой пересмотрел собственное мнение о том, что боевые действия на Украине зашли в тупик. Чтобы остаться на своей должности, Залужный готов пообещать «перемогу», если ему дадут еще людей и роботов, а террор против России усилится.

    • Украину послали в Гааге, но дали денег

      Международный суд в Гааге отклонил почти все требования Украины к России, назвав ее обвинения домыслами. Однако Киеву, где «гаагское правосудие» стало предметом культа, «подсластили пилюлю»: Евросоюз все-таки согласовал выделение ему более 50 млрд евро, переубедив Венгрию с помощью «кнута», а не «пряника».

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    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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