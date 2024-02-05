Запад призвали прислушаться к словам Путина об Украине и НАТО

Журналистка Оуэнс: Западу нужно прислушаться к словам Путина о расширении НАТО

Tекст: Ольга Никитина

Оуэнс на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) заявила, что события на Украине невозможно обсуждать, не принимая во внимание расширение Североатлантического альянса на восток. Она напомнила, что произошло это вопреки обещаниям правительственных чиновников, что после объединения Германии этого не произойдет.

Как отметила Оуэнс, российский лидер обращал на это внимание практически во всех своих выступлениях, передает РИА «Новости».

В декабре Путин напоминал об обещании представителей Запада, данное Михаилу Горбачеву в 1991-м, расширять НАТО на Восток. Он говорил, что западные партнеры «врут беззастенчиво, просто на каждом шагу».