Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.4 комментария
Запад призвали прислушаться к словам Путина об Украине и НАТО
Журналистка Оуэнс: Западу нужно прислушаться к словам Путина о расширении НАТО
Западу следует прислушаться к словам российского лидера Владимира Путина о событиях, которые стали причиной конфликта на Украине, заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс.
Оуэнс на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) заявила, что события на Украине невозможно обсуждать, не принимая во внимание расширение Североатлантического альянса на восток. Она напомнила, что произошло это вопреки обещаниям правительственных чиновников, что после объединения Германии этого не произойдет.
Как отметила Оуэнс, российский лидер обращал на это внимание практически во всех своих выступлениях, передает РИА «Новости».
В декабре Путин напоминал об обещании представителей Запада, данное Михаилу Горбачеву в 1991-м, расширять НАТО на Восток. Он говорил, что западные партнеры «врут беззастенчиво, просто на каждом шагу».